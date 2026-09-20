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बंगाल में माओवादी पति-पत्नी गिरफ्तार! 1 करोड़ के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी के बाद बड़ी कामयाबी

प्रतीकात्मक फोटो. ( ANI )