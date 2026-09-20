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बंगाल में माओवादी पति-पत्नी गिरफ्तार! 1 करोड़ के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी के बाद बड़ी कामयाबी

एसटीएफ ने सालबोनी थाने के लालगेरिया इलाके (वार्ड नंबर 5) में स्थित सरबेरिया गांव में एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर इस जोड़े को हिरासत में लिया.

Kolkata Maoist couple arrest
प्रतीकात्मक फोटो. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2026 at 4:29 PM IST

3 Min Read
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सालबोनी (पश्चिम बंगाल): शीर्ष माओवादी नेता असीम मंडल उर्फ आकाश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का एक्शन जारी है. कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने पश्चिम मेदिनीपुर के सालबोनी के जंगलों से आकाश के दो और करीबियों को दबोचा है.

पकड़े गए आरोपियों में माओवादी नेता राजू महतो (उर्फ पतित पावन महतो उर्फ मंगल) और उसकी पत्नी मालती मुर्मू उर्फ माला शामिल हैं. पुलिस सूत्रों का दावा है कि आकाश की जानकारी देने पर 5 लाख और उसकी पत्नी मालती मुर्मू की जानकारी देने पर 2 लाख के इनाम की घोषणा की गई थी.

खुफिया जानकारी पर गुप्त ऑपरेशन

सूत्रों के अनुसार, एसटीएफ ने सालबोनी थाने के लालगेरिया इलाके (वार्ड नंबर 5) में स्थित सरबेरिया गांव में एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर इस जोड़े को हिरासत में लिया. जांच अधिकारी काफी समय से उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे.

आखिरकार, पुख्ता खुफिया जानकारी के आधार पर शुरू किए गए इस ऑपरेशन में दोनों को पकड़ लिया गया. पुलिस फिलहाल दोनों से पूछताछ कर रही है. हालांकि, इन गिरफ्तारियों को लेकर पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

1 करोड़ के इनामी 'आकाश' से जुड़े हैं तार

जांचकर्ताओं का दावा है कि इस जोड़े की गिरफ्तारी का सीधा संबंध हाल ही में पूर्वी मेदिनीपुर के पटाशपुर से पकड़े गए शीर्ष माओवादी नेता असीम मंडल उर्फ 'आकाश' से है. लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर रहे आकाश को एसटीएफ ने पटाशपुर-I ब्लॉक की नैपुर ग्राम पंचायत के मणिनाथपुर इलाके से गिरफ्तार किया था, जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित था.

असीम मंडल पिछले करीब 40 साल से माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था. संगठन की केंद्रीय समिति के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में माओवादी आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था. लंबे समय तक जंगलों में छिपे रहने के बाद उसने हाल ही में इलाज के लिए फंड जुटाने के मकसद से अपने ससुराल वाले रिहायशी इलाके में आना-जाना शुरू किया था, जिसके बाद एसटीएफ ने छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

नेटवर्क का पर्दाफाश करने में मिलेगी मदद

आकाश की गिरफ्तारी के बाद उसके सहयोगियों के बारे में पूछताछ शुरू हुई, जिससे जांचकर्ताओं को राजू और मालती मुर्मू के नाम पता चले. इसके बाद उनकी गतिविधियों पर निगरानी तेज कर दी गई. आखिरकार, सालबोनी के सरबेरिया इलाके में उनकी मौजूदगी की जानकारी मिलने पर एसटीएफ ने ऑपरेशन शुरू किया और उन्हें पकड़ लिया.

पति और पत्नी दोनों पर इनाम घोषित होने के कारण इस गिरफ्तारी को सुरक्षा एजेंसियां बड़ी कामयाबी मान रही हैं. आकाश जैसे शीर्ष नेता के पकड़े जाने के बाद उसके इन करीबी सहयोगियों का मिलना माओवादी नेटवर्क के भीतर लंबे समय से बने संबंधों का पर्दाफाश करने में बेहद अहम साबित हो सकता है.

जांचकर्ता अब एसटीएफ की पूछताछ के दौरान सामने आने वाले उन सुरागों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे यह पता चल सके कि राजू और मालती और किन लोगों के संपर्क में थे और वे अब तक कहां छिपे हुए थे.

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