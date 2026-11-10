पुलिस इंस्पेक्टर ने व्हाट्सऐप ग्रुप में CM सुवेंदु के खिलाफ की अपमानजनक टिप्पणी, सस्पेंड
कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया.
Published : November 10, 2026 at 1:13 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और राज्य सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कोलकाता पुलिस के एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया.
एक प्राइवेट व्हाट्सऐप ग्रुप में मुख्यमंत्री के बारे में की गई अभद्र टिप्पणियों के कारण एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. लालबाजार (कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर) ने उनके तुरंत सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया है.
Kolkata Police Inspector Ekhlaque Ahmed has been placed under suspension with effect from November 9, 2026, pending an inquiry into alleged derogatory remarks against West Bengal government authorities on social media https://t.co/TH985qegsA— IANS (@ians_india) November 10, 2026
यह निर्देश सोमवार देर रात लालबाजार हेडक्वार्टर से जारी किया गया. जानकारों का मानना है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यह सिलसिला राज्य प्रशासन के बहुत सख्त रुख का संकेत देता है. लालबाजार और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, यह घटना सोमवार को शुरू हुई.
कोलकाता पुलिस के उसी रैंक के अधिकारियों के एक प्राइवेट व्हाट्सऐप ग्रुप में एक अधिकारी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए बहुत ही आपत्तिजनक और अभद्र बातें पोस्ट की. हालांकि यह ग्रुप प्राइवेट, अंदरूनी बातचीत के लिए था, लेकिन मामला वहीं तक सीमित नहीं रहा.
ग्रुप के एक सदस्य ने विवादित बातों के स्क्रीनशॉट और डिटेल्स नबन्ना (राज्य सचिवालय) के अधिकारियों को बताए. जैसे ही मामला सरकार के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचा, लालबाजार में हलचल मच गई. कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन के इस उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया. फैक्ट्स और स्थिति की गंभीरता को वेरिफाई करने के बाद कमिश्नर ने सोमवार रात को एक ऑर्डर जारी किया.
नतीजतन अनुभवी ऑफिसर को उनकी पोस्ट से हटा दिया गया और सस्पेंड कर दिया गया. डायरेक्टिव ने उन्हें तुरंत ऑफिसर-इन-चार्ज (OC) के तौर पर उनकी ड्यूटी से मुक्त कर दिया और सर्विस से उनके सस्पेंशन को कन्फर्म कर दिया.
ध्यान देने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं है जब राज्य पुलिस या कोलकाता पुलिस के किसी सदस्य को सरकार के खिलाफ टिप्पणी करने पर डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ा हो. इससे पहले पुलिस कमिश्नर ने मुख्यमंत्री के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों के बाद कम से कम दो अन्य कोलकाता पुलिस अधिकारियों को हटा दिया था. पिछली घटना के बाद अभी धूल भी नहीं जमी थी कि एक और पुलिस अधिकारी के खिलाफ इसी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई की गई.
टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव सूत्रों के मुताबिक किसी सीनियर अधिकारी के बारे में गलत बातें करना-खासकर जब वह किसी सरकारी पद पर हो या ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहने हो-सर्विस नियमों का गंभीर उल्लंघन है. सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के प्रोफेशनल और पर्सनल व्यवहार को लेकर साफ सीमाएं होती हैं. इन सीमाओं को पार करना अनुशासनहीनता के बराबर है. ऐसी घटनाओं से जाहिर है कि लालबाजार (कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर) में हलचल मच गई.
राज्य प्रशासन के इस कड़े कदम से यह साफ हो गया है कि पुलिसवालों के बयान, कमेंट और बर्ताव—यहां तक कि सोशल मीडिया या प्राइवेट व्हाट्सऐप ग्रुप भी-अब कड़ी जांच के दायरे में हैं, और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने जो नाम न बताना चाहते थे, कहा, 'जब भी ऐसी शिकायतें मिलती हैं, हम तुरंत कार्रवाई करते हैं.'