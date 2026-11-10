ETV Bharat / bharat

पुलिस इंस्पेक्टर ने व्हाट्सऐप ग्रुप में CM सुवेंदु के खिलाफ की अपमानजनक टिप्पणी, सस्पेंड

कोलकाता के पुलिस इंस्पेक्टर को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने पर सस्पेंड कर दिया गया ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और राज्य सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए कोलकाता पुलिस के एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया.

एक प्राइवेट व्हाट्सऐप ग्रुप में मुख्यमंत्री के बारे में की गई अभद्र टिप्पणियों के कारण एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई. लालबाजार (कोलकाता पुलिस हेडक्वार्टर) ने उनके तुरंत सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया है.

यह निर्देश सोमवार देर रात लालबाजार हेडक्वार्टर से जारी किया गया. जानकारों का मानना ​​है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यह सिलसिला राज्य प्रशासन के बहुत सख्त रुख का संकेत देता है. लालबाजार और पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, यह घटना सोमवार को शुरू हुई. कोलकाता पुलिस के उसी रैंक के अधिकारियों के एक प्राइवेट व्हाट्सऐप ग्रुप में एक अधिकारी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए बहुत ही आपत्तिजनक और अभद्र बातें पोस्ट की. हालांकि यह ग्रुप प्राइवेट, अंदरूनी बातचीत के लिए था, लेकिन मामला वहीं तक सीमित नहीं रहा. ग्रुप के एक सदस्य ने विवादित बातों के स्क्रीनशॉट और डिटेल्स नबन्ना (राज्य सचिवालय) के अधिकारियों को बताए. जैसे ही मामला सरकार के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचा, लालबाजार में हलचल मच गई. कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन के इस उल्लंघन को बहुत गंभीरता से लिया. फैक्ट्स और स्थिति की गंभीरता को वेरिफाई करने के बाद कमिश्नर ने सोमवार रात को एक ऑर्डर जारी किया.