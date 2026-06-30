ETV Bharat / bharat

TMC के दोनों गुटों को झटका, कोलकाता के एस्प्लेनेड में शहीद दिवस रैली की इजाजत नहीं

कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने की घोषणा यह पहले से ही कुछ हद तक साफ हो गया था कि पुलिस शायद विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई की रैली के लिए अनुमति नहीं देगी. मुख्यमंत्री के बयान के चौबीस घंटे से भी कम समय में नतीजा सामने आ गया. कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंदा ने घोषणा की कि विक्टोरिया हाउस के सामने धारा 163 (निषेधाज्ञा) लागू है, जिससे इन स्थितियों में 21 जुलाई की रैली को मंजूरी देना नामुमकिन है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, "आपकी मीटिंग में बहुत भीड़ आएगी—लाखों लोग. ब्रिगेड परेड ग्राउंड जाओ! आप वहां पहले भी एक बार गए थे, है ना?"

रैली की अनुमति मिलने से पहले ही, ममता बनर्जी गुट के कुणाल घोष और डोला सेन पिछले रविवार को जगह को नापते हुए देखे गए. विक्टोरिया हाउस के सामने टेप से नाप लेते हुए उन्हें देखकर राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई. सोमवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए कड़ी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, "मैं उन्हें बताऊंगा कि रैली कहां करनी है."

पुलिस का कहना है कि एस्प्लेनेड में अभी BNS की धारा 163 लागू है; इसलिए रैली की अनुमति नहीं दी जा सकती. तृणमूल कांग्रेस के कालीघाट और रीताब्रत बनर्जी दोनों गुटों ने विक्टोरिया हाउस के सामने रैली की अनुमति के लिए कोलकाता पुलिस को आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने दोनों आवेदनों का खारिज कर दिया.

कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) की 21 जुलाई को होने वाली रैली का स्थान बदल दिया गया है. टीएमसी की पारंपरिक 'शहीद दिवस' रैली कोलकाता के एस्प्लेनेड (Esplanade) में विक्टोरिया हाउस के सामने नहीं होगी. कोलकाता पुलिस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में ट्रैफिक में बाधा डालने वाले किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति देना मुमकिन नहीं है.

माना जा रहा है कि कोलकाता पुलिस ने यह रवैया मुख्यमंत्री के संदेश के बाद अपनाया है. पुलिस ने डोला सेन और कुणाल घोष के खिलाफ नाप लेते समय एक व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक रोकने के लिए पहले ही खुद से केस दर्ज कर लिया था. अगले ही दिन, लालबाजार (कोलकाता पुलिस मुख्यालय) ने ऐलान कर दिया कि किसी भी हालत में एस्प्लेनेड में रैली नहीं हो सकती.

पुलिस के फैसले पर जवाब देते हुए, ममता बनर्जी कैंप के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शुभाशीष चक्रवर्ती ने कहा, "हमें अभी तक पुलिस से कोई पत्र नहीं मिला है; इसलिए, मैं इस मामले पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा."

रीताब्रत गुट का बयान

इस बीच, रीताब्रत गुट के विधायक दल के चीफ व्हिप अखरुज्जमां ने कहा, "हम निश्चित रूप से अपना शहीद दिवस मनाएंगे. इससे जनता को कोई परेशानी नहीं होगी. हम इस प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे और फिर आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे."

तृणमूल कांग्रेस में बिखराव के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच इस बात को लेकर संदेह था कि क्या इस साल शहीद दिवस मनाया जा सकेगा. पिछले गुरुवार को, पार्टी नेता ममता बनर्जी ने खुद इस संदेह को दूर किया. उत्तर कोलकाता के राममोहन हॉल में कुणाल घोष की ओर से बुलाई गई मीटिंग में टेलीफोन पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि 21 जुलाई के लिए अनुमति मिल जाएगी. हम उसी दिन एक रैली करेंगे. मैं तब लंबी बात करूंगी. अगर सिर्फ पांच कार्यकर्ता भी मौजूद होंगे, तो भी मैं उस रैली में आऊंगी. आप सभी को उस दिन इकट्ठा होना चाहिए."

ममता के इस बयान के बाद, टीएमसी के दोनों गुटों—जो खुद को "असली तृणमूल" बता रहे है—ने विक्टोरिया हाउस के सामने रैली करने की अनुमति के लिए पुलिस को अलग-अलग आवेदन दिया.

बता दें, ब्रिगेड परेड ग्राउंड्स में 2011 के इवेंट और साल 2020 और 2021 (कोविड महामारी की वजह से) को छोड़कर, टीएमसी यह रैली पिछले 33 वर्षों से एस्प्लेनेड (धर्मतला) में हो रही है. पुलिस के अनुमति देने से मना करने के बाद, रैली के स्थल को लेकर सस्पेंस बन गया है.

यह भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में UCC को लेकर बड़ा ऐलान, अगस्त तक राज्य में लागू करने का टारगेट