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'अब और नहीं झेल सकता...' मौत से पहले कोलकाता के डॉक्टर ने डाला रहस्यमयी व्हाट्सएप स्टेटस

कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज के 28 वर्षीय डॉक्टर अभिजीत सरकार हॉस्टल के कमरे में मृत मिले.

Kolkata NRS Doctor Abhijit Sarkar found dead
प्रतीकात्मक तस्वीर (File) (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 9, 2026 at 8:47 PM IST

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कोलकाता: कोलकाता के एनआरएस (NRS) मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले 28 वर्षीय डॉक्टर अभिजीत सरकार रविवार को अपने हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए. उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की गई है. इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.

एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हाउस स्टाफ के सदस्य अभिजीत सरकार शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक निजी हॉस्टल में अपने कमरे के अंदर बेहोश अवस्था में मिले. उन्हें आरजी कर (RG Kar) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. नादिया जिले के रहने वाले सरकार ने 2018 में एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से एमबीबीएस पूरा किया था और वे वहीं हाउस स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे.

पुलिस ने बताया कि डॉक्टर अभिजीत सरकार ने अपनी मौत से पहले कथित तौर पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक संदेश पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था, "मैं अब इसे और नहीं झेल सकता." एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हॉस्टल प्रबंधन ने रविवार दोपहर करीब 4 बजे उनके परिवार को सूचना दी कि वह अपने कमरे में मृत पाए गए हैं.

पुलिस के अनुसार उनके परिवार ने आत्महत्या की आशंका को खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की गई है. उन्होंने नागेरबाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दावा किया गया है कि अभिजीत सरकार ने पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर कई रहस्यमयी पोस्ट शेयर किए थे, जिससे संकेत मिलता है कि वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे या उन्हें कोई धमकी मिल रही थी.

पुलिस उनकी मौत से पहले क्या हुआ था, यह पता लगाने के लिए उनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है. जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम उनके मोबाइल फोन और सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रहे हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के असली कारण का पता लगाने में मदद मिलेगी."

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