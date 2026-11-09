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'अब और नहीं झेल सकता...' मौत से पहले कोलकाता के डॉक्टर ने डाला रहस्यमयी व्हाट्सएप स्टेटस

प्रतीकात्मक तस्वीर (File) ( IANS )

कोलकाता: कोलकाता के एनआरएस (NRS) मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले 28 वर्षीय डॉक्टर अभिजीत सरकार रविवार को अपने हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध हालत में मृत पाए गए. उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनकी हत्या की गई है. इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है.

एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हाउस स्टाफ के सदस्य अभिजीत सरकार शहर के पूर्वी हिस्से में स्थित एक निजी हॉस्टल में अपने कमरे के अंदर बेहोश अवस्था में मिले. उन्हें आरजी कर (RG Kar) मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. नादिया जिले के रहने वाले सरकार ने 2018 में एनआरएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से एमबीबीएस पूरा किया था और वे वहीं हाउस स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे.