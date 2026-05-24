ETV Bharat / bharat

कोलकाता में सोना पप्पू और राजू नस्कर के अवैध निर्माणों पर चला KMC का बुलडोजर

कोलकाता नगर निगम ने कई हिस्सों में कथित अवैध ढांचों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अतिक्रमण रोधी अभियान शुरू किया.

Bulldozer pulls down an illegal construction in Kolkata's Kasba area
कोलकाता के कस्बा इलाके में बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराया गया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 24, 2026 at 5:06 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता: कोलकाता कोलकाता नगर निगम (KMC) ने रविवार को शहर के कस्बा, बेलेघाटा और तिलजला में सहित शहर के कई हिस्सों में कथित अवैध ढांचों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अतिक्रमण रोधी अभियान शुरू किया.

केएमसी के भवन विभाग ने कई असरदार लोगों से जुड़े ढांचे को गिराना शुरू कर दिया, जिनके पास तृणमूल कांग्रेस के राज में काफी पावर थी, इनमें बेलेघाटा के राजू नस्कर और कस्बा के सोना पप्पू शामिल हैं.

केएमसी टीम के साथ कोलकाता पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी भी थी, और कुछ जगहों पर केंद्रीय सुरक्षा बल भी तैनात किए गए थे. कस्बा में उस जगह पर पहुंचकर, जहां गैर-कानूनी इमारतें गिराई जा रही थीं, राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि गैर-कानूनी इमारतों को गिराने के साथ-साथ उनके मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी.

साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि इन मामलों की देखरेख के लिए जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारियों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. कोलकाता नगर निगम कमिश्नर स्मिता पांडे भी मंत्री के साथ मौके पर मौजूद थीं.

शहर में गैर-कानूनी निर्माण के बारे में बात करते हुए, पॉल ने कोलकाता के मेयर और राज्य के पूर्व शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम की भूमिका पर भी सवाल उठाए.

उन्होंने कहा, "क्या फिरहाद हकीम इस बात का जवाब दे सकते हैं कि इतनी तंग जगहों पर इतनी ऊंची इमारतें बनाने की इजाजत कैसे दी गई? क्या उन्हें 15 साल तक इस बारे में पता नहीं था? हमने सिर्फ 15 दिनों में सच सामने ला दिया!"

पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव के बाद से, अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का सख्त रवैया साफ हो गया है. असल में, अब 'बुलडोजर मॉडल' पर कई ऑपरेशन किए जा रहे हैं.

प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि बिल्डिंग कोड को पूरी तरह से नजरअंदाज करके बनाई गई मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग या ढांचे की पहचान करके उन्हें 'रेड ज़ोन' लिस्ट में डाल दिया गया है. अब इस लिस्ट में शामिल ढांचे के खिलाफ खास तौर पर लगातार ऑपरेशन किए जा रहे हैं.

रविवार सुबह, बेलेघाटा के एक प्रभावशाली तृणमूल नेता राजू नस्कर द्वारा बनाई गई एक बड़ी बहुमंजिला इमारत के एक हिस्से को गिराने का काम शुरू हुआ.

लंबे समय से, स्थानीय निवासियों के एक वर्ग ने इस ढांचे के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे कई नियमों का उल्लंघन करके बनाया गया था. इसके साथ ही, कस्बा में भी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जहां सोना पप्पू के गैर-कानूनी ढांचे को गिराने के लिए बुलडोजर लगाए गए, जिसे हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया था.

आरोप है कि सोना पप्पू ने तृणमूल कांग्रेस के एक पुराने विधायक के साथ अपने करीबी रिश्तों का फायदा उठाकर इलाके में अपना असर डाला.

इससे पहले, तिलजला में आग लगने के बाद कई गैर-कानूनी भवन की पहचान की गई थी और उन्हें गिराने की कार्रवाई की गई थी. हालांकि, कोर्ट ने उनमें से एक बिल्डिंग को गिराने पर अस्थायी स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है.

प्रशासन का कहना है कि तिलजला इलाके में अभी भी कई खतरनाक और गैर-कानूनी ढांचे मौजूद हैं.

रविवार को नगर निगम के भवन विभाग ने इलाके में एक और मल्टी-स्टोरी स्ट्रक्चर को गिराने का काम शुरू किया. पिछले कुछ दिनों में, कई इमारतों पर बुलडोजर चलाए गए हैं, जिसमें मथपुकुर में एक तालाब को भरकर बनाया गया एक पुराना पार्टी ऑफिस और न्यू मार्केट में एक पार्टी ऑफिस शामिल है, जिसने पब्लिक रोड पर कब्जा कर लिया था.

प्रशासन ने कहा है कि चल रही तोड़-फोड़ की कार्रवाई राजनीतिक पहचान को टारगेट नहीं कर रही है, बल्कि इसका मकसद गैर-कानूनी निर्माण को खत्म करना है. उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की निशानी बुलडोजर बन गए थे और अब पूरे कोलकाता में बुलडोजर की गड़गड़ाहट एक साफ संदेश दे रही है - बिल्डिंग के नियमों को तोड़ने वालों के लिए कोई नरमी नहीं.

ये भी पढ़ें- ममता सरकार के समय शुरू हुए इमामों और पुजारियों के मानदेय पर लगी रोक, पश्चिम बंगाल कैबिनेट का फैसला

TAGGED:

ILLEGAL CONSTRUCTIONS
DEMOLITION DRIVE
KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
KMC LAUNCHES DEMOLITION DRIVE
BULLDOZER DRIVE IN KOLKATA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.