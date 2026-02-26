ETV Bharat / bharat

कोलकाता मेट्रो में क्षमता और यात्री सुरक्षा के लिए भारत का पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

कोलकाता मेट्रो में अब पावर फेल होने पर टनल में फंसने की चिंता नहीं. क्योंकि बिजली जाने पर ट्रेन को अगले स्टेशन तक ले जाएगा.

Kolkata Metro
कोलकाता मेट्रो (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 26, 2026 at 3:12 PM IST

3 Min Read
कोलकाता: बार-बार बिजली जाने से सर्विस में रुकावट से बचने के लिए, कोलकाता मेट्रो ने अपनी ब्लू लाइन के अंडरग्राउंड हिस्से पर एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) शुरू किया है ताकि ऊर्जा दक्षता बढ़ाई जा सके और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

खास बात यह है कि कोलकाता मेट्रो देश में सबसे नई टेक्नोलॉजी लाने वाली पहली मेट्रो है. ब्लू लाइन का 17 किलोमीटर का अंडरग्राउंड हिस्सा दमदम को टॉलीगंज से जोड़ता है.

पूरा कॉरिडोर दक्षिणेश्वर से शहीद खुदीराम (बिरजी) तक 27 किलोमीटर तक फैला है, जिसमें दक्षिणेश्वर-दमदम और महानायक उत्तम कुमार-शहीद खुदीराम सेक्शन को ऊंचा किया जा रहा है.

The system will also run ventilation during power outages
यह सिस्टम बिजली जाने पर वेंटिलेशन भी चलाएगा (ETV Bharat)

इस मुद्दे पर पहली चर्चा 2021 में नेशनल प्रोग्राम ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज मीटिंग में शुरू हुई थी, और कैबिनेट की मंजूरी के साथ चार मेगावाट बीईएसएस के लिए काम शुरू हुआ. यह सिस्टम 6.4 मेगावाट लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी से चलता है.

उस बैटरी में स्टोर बिजली को 55 किमी/घंटा की स्पीड से अगले स्टेशन तक ले जाया जा सकता है. यह टेक्नोलॉजी अंडरग्राउंड स्टेशनों में सुरंग वेंटिलेशन और पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियां को भी पावर दे सकती है. क्योंकि इसमें ग्रीन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यह सिस्टम 14 साल तक लगातार काम कर सकता है.

कोलकाता मेट्रो के जनरल मैनेजर सुभ्रांशु शेखर मिश्रा ने कहा कि सेंट्रल सब-स्टेशन पर 6.4 मेगावाट बीईएसएस के सफल कार्यान्वयन के बाद, यह देश के किसी मेट्रो स्टेशन पर लगाया गया पहला माइक्रोग्रिड सिस्टम बन गया है, जिसमें 88 रैक हैं, और हर रैक में इन-बिल्ट फायर सप्रेशन सिस्टम लगा है.

"बैक-अप एप्लिकेशन किसी भी बिजली चले जाने की स्थिति में यात्रियों से भरी ट्रेनों को खींचेगा और यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए रेक को सबसे पास के स्टेशन तक ले जाएगा."

This system can work continuously for up to 14 years
यह सिस्टम 14 साल तक लगातार काम कर सकता है (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "इसके अलावा, टनल वेंटिलेशन कंट्रोल सिस्टम काम करता रहेगा और बिजली जाने पर आने-जाने वालों को घुटन का सामना नहीं करना पड़ेगा." मिश्रा ने इस पहल को एक दिन पहले किए गए सफल ट्रायल के बाद एक शुरुआती प्रोजेक्ट बताया. "यह एक शुरुआती फेज़ है, और हम इसे धीरे-धीरे बढ़ाएंगे."

उन्होंने कहा, "भविष्य में, हम इस बीईएसएस में एक और पावर कनवर्टर कंपोनेंट जोड़ना चाहते हैं ताकि यह ज़्यादा नवीकरणीय ऊर्जा को भी सोख सके, जिसका इस्तेमाल मेट्रो रेक के त्वरक मोड में न होने पर नहीं हो पाता."

पावर कनवर्टर बनाने वाली कंपनी डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर निरंजन नायक ने कहा, " बीईएसएस सहायक पावर भेजने और दमदम से महानायक उत्तम कुमार (टॉलीगांव) तक पूरी टनल में किसी भी ट्रेन को चलाने में सक्षम है."

नायक ने कहा, "बीईएसएस के इस्तेमाल से ब्लू लाइन में एनर्जी बचाने वाले पावर सॉल्यूशन मिलेंगे, जो पूरे भारत में जरूरी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के हमारे वादे का हिस्सा है."

