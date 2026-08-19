कोलकाता होटल अग्निकांड : 'न कोई अलार्म था, न इमरजेंसी एग्जिट, किसी तरह अपने बच्चे के साथ जान बचाकर निकला'
डरे-सहमे मेहमानों और चश्मदीदों ने कहा कि अगर दमकल की गाड़ियां तुरंत नहीं पहुंचतीं, तो मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा होती.
Published : August 19, 2026 at 7:02 PM IST
कोलकाता: कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट पर स्थित एक होटल में बुधवार को आग लग गई थी. वहां से बचाए गए लगभग 80 मेहमानों (जिनमें कई बांग्लादेशी भी शामिल थे) ने अपने डरावने अनुभव के बारे में बताया कि कैसे वे घने धुएं के बीच होटल के अंधेरे गलियारों में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए भागे.
बताया जाता है कि आग रात 1:45 बजे लगी, जब ज़्यादातर लोग सो रहे थे. इस घटना में दो महिलाओं और चार साल के एक बच्चे समेत नौ लोगों की मौत हो गई. ज़्यादातर मौतें जलने के बजाय दम घुटने से हुईं.
बांग्लादेश के रहने वाले अराफात हुसैन, जो उस होटल में ठहरे हुए थे, अभी भी उस अनुभव पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने कहा, "मुझे कोई फायर अलार्म, इमरजेंसी एग्जिट या बिल्डिंग से बाहर निकलने का गेट नहीं दिखा. होटल पहले से ही बहुत भीड़-भाड़ वाले इलाके में है."
अराफात ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि हम लगभग 20 से 25 लोग थे जो छत पर फंस गए थे. मेरा बच्चा भी मेरे साथ था. आखिरकार, फायरफाइटर्स हम तक पहुंचे और हम किसी तरह वहां से निकल पाए.
उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वे कभी इस बुरे सपने से उबर पाएंगे या नहीं. "हर कोई अभी भी सदमे में है." मैं सोच रहा हूं कि हम कब सामान्य जीवन में लौट पाएंगे. उस रात के दृश्य अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं. अराफात ने कहा, खुद एक पिता होने के नाते, तीन साल के बच्चे की मौत की बात सचमुच दिल तोड़ने वाली है. बांग्लादेशी मेहमान ने आरोप लगाया कि होटल प्रबंधन ने उनकी परेशानी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.
उन्होंने आगे कहा, "होटल का मालिक ऑस्ट्रेलिया में रहता है और मैंने सुना है कि होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया है. लेकिन मैनेजर ने ही फायर सर्विस डिपार्टमेंट को सूचना दी थी, जिसके तुरंत बाद फायरफाइटर्स आए और बचाव अभियान शुरू किया."
बचाव कार्य में शामिल चश्मदीदों और स्थानीय लोगों ने फायर सर्विस विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की. उन्होंने कहा कि दमकल की गाड़ियां कुछ ही मिनटों में पहुंच गईं और स्थिति को काबू में कर लिया.
बचाव कार्य में शामिल सलीम खान ने कहा, "अगर दमकल की गाड़ियां तुरंत नहीं पहुंचतीं, तो और भी कई जानें जा सकती थीं. हम सिर्फ़ 10-15 लोगों को ही बचा पाए. इमारत के अंदर भीषण आग लगी थी और हमने लोगों को आग और धुएं के बीच मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा.
इलाके में रहने वाले एक चश्मदीद ने बताया, "हमने तीसरी मंज़िल से धुआं निकलते देखा और कुछ लोगों को अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदते हुए देखा." उन्होंने कहा, "कई लोगों की हड्डियां टूट गईं और वे गंभीर रूप से घायल हो गए. बांग्लादेश से कई मेहमान इलाज के लिए यहां आए हुए थे."
इस बीच, कोलकाता पुलिस ने आग की जांच के लिए छह सदस्यों वाली विशेष जांच दल (SIT) बनाया है, जबकि न्यू मार्केट पुलिस स्टेशन ने खुद से मामला दर्ज किया है और राज्य के फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट ने अलग से शिकायत दर्ज कराई है.
शहरी विकास और नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने घटनास्थल का दौरा किया और ट्रेड व फायर लाइसेंस पर सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि होटल इतने गैर-कानूनी तरीके से कैसे चल रहा था. उन्होंने कहा, "दमकल की गाड़ियां तुरंत आईं और आग बुझा दीं, लेकिन तब तक नौ लोगों की मौत हो चुकी थी. हम 80 लोगों को बचा पाए."
भाजपा नेता संतोष पाठक ने इस त्रासदी के लिए पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार को ज़िम्मेदार ठहराया. पाठक ने ईटीवी भारत से कहा, "तृणमूल का भ्रष्टाचार और गैर-कानूनी गतिविधियां इन घटनाओं के लिए ज़िम्मेदार हैं. उनके 15 साल के शासनकाल में किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया."
दो दिन पहले, बीरभूम जिले के मंदिर वाले शहर तारापीठ के एक होटल में लगी ऐसी ही आग में नौ लोगों की मौत हो गई थी. होटल के मालिक और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और आग से सुरक्षा के नियमों का पालन न करने के कारण इलाके के 15 होटलों को बंद कर दिया गया.
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