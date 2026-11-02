ETV Bharat / bharat

कोलकाता में सचिवालय के पीछे बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां तैनात

कोलकाता में सचिवालय के पीछे बहुमंजिला इमारत में आग लग गयी. ( ETV Bharat )

कोलकाताः कोलकाता से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सचिवालय के ठीक पीछे स्थित एक बहुमंजिला इमारत में रविवार देर रात भीषण आग लग गई. लायंस रेंज की इस गगनचुंबी इमारत की ऊपरी मंजिलों से उठती आग की लपटों और काले धुएं ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. सोमवार सुबह तक मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई थी.

शुरुआती खबरों के मुताबिक, आग इस बहुमंजिला इमारत के अंदर बने एक ऑफिस में लगी. इमारत की ऊपरी मंजिलों से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बनी हुई थी.