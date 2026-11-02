कोलकाता में सचिवालय के पीछे बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, दमकल की 10 गाड़ियां तैनात
इमारत की ऊपरी मंजिलों से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी.
Published : November 2, 2026 at 1:09 PM IST
कोलकाताः कोलकाता से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सचिवालय के ठीक पीछे स्थित एक बहुमंजिला इमारत में रविवार देर रात भीषण आग लग गई. लायंस रेंज की इस गगनचुंबी इमारत की ऊपरी मंजिलों से उठती आग की लपटों और काले धुएं ने इलाके में हड़कंप मचा दिया. सोमवार सुबह तक मौके पर दमकल की 10 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई थी.
शुरुआती खबरों के मुताबिक, आग इस बहुमंजिला इमारत के अंदर बने एक ऑफिस में लगी. इमारत की ऊपरी मंजिलों से धुआं निकलता देख स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी. सूचना मिलते ही कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं. इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बनी हुई थी.
इस बात की अभी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या कोई इस बहुमंजिला इमारत के अंदर फंसा हुआ है या आग से कितना नुकसान हुआ है. हालांकि, चूंकि आग रात के समय लगी और यह मुख्य रूप से ऑफिसों के इस्तेमाल वाली इमारत है, इसलिए माना जा रहा है कि अंदर कोई फंसा नहीं है. दमकल कर्मियों ने बताया कि वे घटना की जांच कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह बुझाने में थोड़ा और समय लगेगा.
पिछले शुक्रवार को, कोलकाता के पॉश साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स के टावर 3 में 28वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लग गई थी. सात दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था. इससे पहले सितंबर में, उत्तरी कोलकाता के चितपुर के नवाबपट्टी इलाके में एक गोदाम में आग लग गई थी. वहां कपड़े बनाने के केमिकल्स और सामग्रियां रखी हुई थीं.
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