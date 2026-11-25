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कोलकाता : भीषण आग से कपड़ा का गोदाम जलकर खाक, ऊपर के फ्लैट से लोगों को सुरक्षित निकाला

कोलकाता में कपड़े के गोदाम में आग लगने के बाद उठती लपटें. ( IANS )

कोलकाता : कोलकाता में बुधवार को एक कपड़े गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते गोदाम जलकर खाक हो गया. यह आग दक्षिण कोलकाता स्थित मल्लिकबाजार इलाके में लगी. वहीं आग को बुझाने के लिए दमकल की सात गाड़ियों को लगाया गया.

पुलिस अधिकारी के अनुसार, जिस तीन मंजिला इमारत में आग लगी, वहां किसी के घायल होने या फंसे होने की सूचना नहीं है. दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि एजेसी बोस रोड स्थित इमारत की भूतल पर बने गोदाम में आग लगने की सूचना दोपहर 12:25 बजे मिली. उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी.

हालांकि घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. लेकिन इलाके की भीड़भाड़ की वजह से आग बुझाने का काम मुश्किल हो गया. चूंकि गोदाम में कपड़े रखे थे, इससे आग लगने पर वह तेजी से फैल गई. आग लगने पर आस-पास के लोगों ने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बताने के साथ ही उसे बुझाने की कोशिश की. आग की तेजी को देखते हुए, फायरफाइटर्स को इसे आस-पास की बिल्डिंग में फैलने से रोकने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ी. स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के लोग भी ऑपरेशन में मदद के लिए मौके पर पहुंच गए थे. ऊपर के फ्लैट में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया दूसरी तरफ गोदाम के ऊपर रहने वाले फ्लैट थे. आग लगने के बाद हालांकि, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और बिल्डिंग के अंदर किसी के फंसे होने की खबर नहीं है. यह नई घटना इस महीने कोलकाता के अलग-अलग हिस्सों में आग लगने की घटनाओं के बीच हुई है. सभी को बचा लिया गया है : मंत्री कौशिक चौधरी