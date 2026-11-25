कोलकाता : भीषण आग से कपड़ा का गोदाम जलकर खाक, ऊपर के फ्लैट से लोगों को सुरक्षित निकाला
कोलकाता में आग लगने से कपड़े का गोदाम जल गया, वहीं ऊपर के हिस्से में बने फ्लैट से लोगों को बाहर निकाल लिया गया.
Published : November 25, 2026 at 5:52 PM IST
कोलकाता : कोलकाता में बुधवार को एक कपड़े गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते गोदाम जलकर खाक हो गया. यह आग दक्षिण कोलकाता स्थित मल्लिकबाजार इलाके में लगी. वहीं आग को बुझाने के लिए दमकल की सात गाड़ियों को लगाया गया.
पुलिस अधिकारी के अनुसार, जिस तीन मंजिला इमारत में आग लगी, वहां किसी के घायल होने या फंसे होने की सूचना नहीं है. दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि एजेसी बोस रोड स्थित इमारत की भूतल पर बने गोदाम में आग लगने की सूचना दोपहर 12:25 बजे मिली. उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जाएगी.
हालांकि घटना में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है. लेकिन इलाके की भीड़भाड़ की वजह से आग बुझाने का काम मुश्किल हो गया. चूंकि गोदाम में कपड़े रखे थे, इससे आग लगने पर वह तेजी से फैल गई. आग लगने पर आस-पास के लोगों ने सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बताने के साथ ही उसे बुझाने की कोशिश की.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Fire breaks out at a cloth godown in a multi-storey building on AJC Bose Road in the Mullickbazar area. Multiple fire tenders are at the spot; firefighting operations are underway. No casualties have been reported so far. https://t.co/kCw6fz7ozz— ANI (@ANI) November 25, 2026
आग की तेजी को देखते हुए, फायरफाइटर्स को इसे आस-पास की बिल्डिंग में फैलने से रोकने के लिए काफी कोशिश करनी पड़ी. स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ग्रुप के लोग भी ऑपरेशन में मदद के लिए मौके पर पहुंच गए थे.
ऊपर के फ्लैट में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया
दूसरी तरफ गोदाम के ऊपर रहने वाले फ्लैट थे. आग लगने के बाद हालांकि, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और बिल्डिंग के अंदर किसी के फंसे होने की खबर नहीं है. यह नई घटना इस महीने कोलकाता के अलग-अलग हिस्सों में आग लगने की घटनाओं के बीच हुई है.
सभी को बचा लिया गया है : मंत्री कौशिक चौधरी
पश्चिम बंगाल के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा राज्य मंत्री कौशिक चौधरी का कहना है, "हालात अभी नियंत्रण में हैं. कोई बड़ी आग नहीं लगी है, शायद अंदर थोड़ी सी आग लगी हो, लेकिन ज़्यादातर, यह सिर्फ़ धुआं है. हमारे फायर ब्रिगेड ऑफिसर, जिसमें सभी असिस्टेंट फायर ऑफिसर (AFOs) शामिल हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं; वे अलर्ट मिलने के तुरंत बाद पहुंच गए. वहां के लोग भी बहुत मददगार रहे हैं, शुरू से ही मदद कर रहे हैं. यहां दस परिवार रह रहे थे, और हमने उन सभी को सफलतापूर्वक बचा लिया है; बाकी सब सुरक्षित हैं..."
#WATCH | Kolkata, West Bengal: On reaching the site, TMC MLA Sovandeb Chattopadhyay says, "It appears that the fire is still burning. There is a great deal of smoke rising; it seems the fire originated in a godown located beneath the site, and subsequently spread to the entire area. It is likely that there will be significant damage, but the government will surely assist. Since the fire was not caused intentionally, but rather by an accident, it is expected that the government will extend some form of support..."— ANI (@ANI) November 25, 2026
स्थित नियंत्रण में है : फायर ऑफिसर
फायर ऑफिसर श्याम चंद्र मंडल का कहना है, "आग ग्राउंड फ्लोर पर है, और हमारा फायरफाइटिंग ऑपरेशन अभी भी चल रहा है. अभी के लिए यह कंट्रोल में लग रहा है; हम देखेंगे कि चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं. दस फायर टेंडर आ गए हैं. हमने एक खुले पानी के सोर्स पर एक फायर पंप भी लगाया है, जिसका इस्तेमाल हम फायरफाइटिंग के लिए पानी खींचने में कर रहे हैं..."
नुकसान की सरकार मदद करेगी : विधायक चट्टोपाध्याय
टीएमसी विधायक सोवनदेब चट्टोपाध्याय का कहना है, "ऐसा लगता है कि आग अभी भी बुझी है. बहुत ज़्यादा धुआं उठ रहा है; ऐसा लगता है कि आग साइट के नीचे बने एक गोदाम से लगी थी, और बाद में पूरे इलाके में फैल गई. हो सकता है कि काफ़ी नुकसान हो, लेकिन सरकार जरूर मदद करेगी. क्योंकि आग जानबूझकर नहीं लगी थी, बल्कि एक एक्सीडेंट था, इसलिए उम्मीद है कि सरकार किसी तरह की मदद करेगी..."
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