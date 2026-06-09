ममता बनर्जी के एक और पूर्व मंत्री की बढ़ीं मुश्किलें, दुर्गा पूजा VIP टिकट स्कैम का आरोप
पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी मधुचंदा सेन के खिलाफ UNESCO के नाम का गलत इस्तेमाल करके पूजा टिकट बेचने का मामला.
Published : June 9, 2026 at 3:13 PM IST
कोलकाताः यूनेस्को (UNESCO) के नाम और लोगो (प्रतीक चिन्ह) का गलत इस्तेमाल करके दुर्गा पूजा का वीआईपी टिकट बेचने के आरोप में ममता बनर्जी सरकार में पर्यटन मंत्री रहे इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी मधुछंदा सेन सहित कई लोगों के खिलाफ बहूबाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है. आरोप लगाया गया है कि यूनेस्को की मान्यता का गलत इस्तेमाल करके और जनता को गुमराह करके एक अवैध व्यावसायिक रैकेट चलाया जा रहा था.
सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन 'मेघदूत फाउंडेशन' ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर, राज्य पुलिस महानिदेशक (DG) और बहूबाजार पुलिस स्टेशन को इस मामले में एक विस्तृत शिकायत सौंपी. संस्था के प्रमुखों, जयदीप मुखर्जी और सगुना मुखर्जी ने शिकायत में कहा कि दुर्गा पूजा से पहले विशेष प्रीव्यू शो- यानी पंडालों को समय से पहले देखने के लिए महंगे वीआईपी टिकट बेचने की योजना बनाई गई थी.
नाम न छापने की शर्त पर कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "शिकायत दर्ज कर ली गई है. हालांकि, पूरे मामले की जांच की जानी बाकी है. शिकायत के आधार पर उचित कानूनी धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है." सूत्रों के अनुसार, धोखाधड़ी, जालसाजी और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहचान का गलत इस्तेमाल करने जैसे आरोपों को भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है.
इंद्रनील सेन और मधुछंदा सेन के अलावा, शिकायत में ध्रुवज्योति बसु (शुभ), सयांतन मैत्रा और राजन चट्टोपाध्याय के नाम शामिल हैं. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इन टिकटों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के नाम और लोगो का इस्तेमाल किया गया था. जबकि, यूनेस्को का ऐसी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि से कोई वास्तविक संबंध नहीं है. इन आरोपों को लेकर इंद्रनील सेन या अन्य आरोपियों की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपों को साबित करने के लिए कई दस्तावेज़, आधिकारिक ईमेल और कानूनी कागज़ात सौंपे गए हैं. इन दस्तावेज़ों में कहा गया है कि यूनेस्को ने कभी भी इस तरह के टिकट बेचने या व्यावसायिक कामों की मंज़ूरी नहीं दी थी. इसलिए, यह आरोप है कि यूनेस्को की मान्यता का फायदा उठाकर जनता से पैसे ऐंठने की कोशिश की गई थी.
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जब से कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' का दर्जा मिला है, तब से कुछ लोग और समूह इस दर्जे का व्यावसायिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं. उनका दावा है कि पूजा के सीजन में आम भीड़ से पहले वीआईपी लोगों को पंडाल दिखाने का भरोसा देकर भारी रकम वसूलने की योजना बनाई गई थी.
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