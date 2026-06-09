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ममता बनर्जी के एक और पूर्व मंत्री की बढ़ीं मुश्किलें, दुर्गा पूजा VIP टिकट स्कैम का आरोप

कोलकाताः यूनेस्को (UNESCO) के नाम और लोगो (प्रतीक चिन्ह) का गलत इस्तेमाल करके दुर्गा पूजा का वीआईपी टिकट बेचने के आरोप में ममता बनर्जी सरकार में पर्यटन मंत्री रहे इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी मधुछंदा सेन सहित कई लोगों के खिलाफ बहूबाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई है. आरोप लगाया गया है कि यूनेस्को की मान्यता का गलत इस्तेमाल करके और जनता को गुमराह करके एक अवैध व्यावसायिक रैकेट चलाया जा रहा था.

सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन 'मेघदूत फाउंडेशन' ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर, राज्य पुलिस महानिदेशक (DG) और बहूबाजार पुलिस स्टेशन को इस मामले में एक विस्तृत शिकायत सौंपी. संस्था के प्रमुखों, जयदीप मुखर्जी और सगुना मुखर्जी ने शिकायत में कहा कि दुर्गा पूजा से पहले विशेष प्रीव्यू शो- यानी पंडालों को समय से पहले देखने के लिए महंगे वीआईपी टिकट बेचने की योजना बनाई गई थी.

नाम न छापने की शर्त पर कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, "शिकायत दर्ज कर ली गई है. हालांकि, पूरे मामले की जांच की जानी बाकी है. शिकायत के आधार पर उचित कानूनी धाराएं जोड़ने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है." सूत्रों के अनुसार, धोखाधड़ी, जालसाजी और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहचान का गलत इस्तेमाल करने जैसे आरोपों को भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है.

इंद्रनील सेन और मधुछंदा सेन के अलावा, शिकायत में ध्रुवज्योति बसु (शुभ), सयांतन मैत्रा और राजन चट्टोपाध्याय के नाम शामिल हैं. शिकायतकर्ताओं का दावा है कि इन टिकटों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को के नाम और लोगो का इस्तेमाल किया गया था. जबकि, यूनेस्को का ऐसी किसी भी व्यावसायिक गतिविधि से कोई वास्तविक संबंध नहीं है. इन आरोपों को लेकर इंद्रनील सेन या अन्य आरोपियों की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.