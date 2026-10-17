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कोलकाता में बड़ा हादसा: दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, कम से कम 35 श्रद्धालु घायल

कोलकाता में शनिवार, 17 अक्टूबर, 2026 को एक दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ के बाद बिखरे पड़े जूते-चप्पल. ( PTI )

कोलकाता: उत्तरी कोलकाता में दुर्गा पूजा के सामुदायिक आयोजन के दौरान शनिवार शाम भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. इस घटना में कम से कम 35 लोग घायल हो गए. रिपोर्ट लिखे जाने तक उत्तरी कोलकाता के मुक्ता राम बाबू स्ट्रीट स्थित चोरबागान सर्बोजोनिन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई इस घटना में किसी की मौत होने की खबर नहीं है.

घायल लोगों को नजदीकी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. अभी भी यह आशंका बनी हुई है कि घायल होने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है. कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे.