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कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़: STF जांच शुरू, आयोजकों समेत 12 हिरासत में लिए गए

कोलकाता के नॉर्थ कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई ( IANS )

कोलकाता: नॉर्थ कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. 17 की मौके पर ही मौत हो गई. घायलों में में 24 खतरे से बाहर हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है.

शुरुआती जांच में स्पेशल टास्क फोर्स (STF), फोरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड शामिल

घटना की जिम्मेदारी तय करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF), फोरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड ने जांच शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि घटनास्थल को सील कर दिया गया है और फोरेंसिक टीमें, स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और फायर ब्रिगेड शुरुआती जांच कर रही हैं. उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई चूक हो सकती है या नहीं और यह पता लगाया जा सके कि घटना में लापरवाही की वजह से तो नहीं हुई. मुख्यमंत्री सुवेंदु हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) और कमिश्नर ऑफ पुलिस (CP) के साथ मिलकर हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं. मदद के लिए एक हेल्पलाइन जारी की गई है: 1800 345 5678. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार दुखी परिवारों की मदद करने और घायलों को सही इलाज दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, 'यह एक दुखद घटना है. 19 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से 17 की मौके पर ही मौत हो गई. 25 लोग घायल हुए हैं. उनमें से 24 खतरे से बाहर हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री को इस बारे में बता दिया गया है. गृह मंत्री खुद कोलकाता में हैं और खुद हालात पर नजर रख रहे हैं. गृह मंत्री और हमारे सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं. पूरे राज्य में 58,000 पूजा हो रही है और हम यह पक्का करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि ऐसी कोई घटना कहीं और न हो.' अधिकारी ने भगदड़ में जान गंवाने वालों और घायल हुए लोगों के परिवारों के लिए फाइनेंशियल मदद का भी ऐलान किया. राज्य सरकार ने हर उस परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, जिसने अपने किसी अपने को खोया है. हर घायल व्यक्ति को 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि सरकार उनके मेडिकल इलाज का पूरा खर्च उठाएगी. फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोलकाता हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज की लीडरशिप में एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और उसकी सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.