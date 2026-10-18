कोलकाता दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़: STF जांच शुरू, आयोजकों समेत 12 हिरासत में लिए गए
मुख्यमंत्री ने कहा कि भगदड़ को लेकर लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसी भी बख्शा नहीं जाएगा. उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
Published : October 18, 2026 at 9:31 AM IST
कोलकाता: नॉर्थ कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मचने से कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. 17 की मौके पर ही मौत हो गई. घायलों में में 24 खतरे से बाहर हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है.
शुरुआती जांच में स्पेशल टास्क फोर्स (STF), फोरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड शामिल
घटना की जिम्मेदारी तय करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF), फोरेंसिक टीम और फायर ब्रिगेड ने जांच शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि घटनास्थल को सील कर दिया गया है और फोरेंसिक टीमें, स्पेशल टास्क फोर्स (STF) और फायर ब्रिगेड शुरुआती जांच कर रही हैं. उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस को मिले सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई चूक हो सकती है या नहीं और यह पता लगाया जा सके कि घटना में लापरवाही की वजह से तो नहीं हुई.
কলকাতায় পদপিষ্টের ঘটনা দু:খজনক। শোকাহত পরিবারগুলির প্রতি সমবেদনা জানাই।আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্ভাব্য সবধরণের সহায়তা প্রদান করছে।— Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2026
मुख्यमंत्री सुवेंदु हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) और कमिश्नर ऑफ पुलिस (CP) के साथ मिलकर हालात पर करीब से नजर रख रहे हैं. मदद के लिए एक हेल्पलाइन जारी की गई है: 1800 345 5678.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार दुखी परिवारों की मदद करने और घायलों को सही इलाज दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा, 'यह एक दुखद घटना है. 19 लोगों की जान चली गई है, जिनमें से 17 की मौके पर ही मौत हो गई. 25 लोग घायल हुए हैं. उनमें से 24 खतरे से बाहर हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है.
उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री को इस बारे में बता दिया गया है. गृह मंत्री खुद कोलकाता में हैं और खुद हालात पर नजर रख रहे हैं. गृह मंत्री और हमारे सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं. पूरे राज्य में 58,000 पूजा हो रही है और हम यह पक्का करने के लिए कदम उठा रहे हैं कि ऐसी कोई घटना कहीं और न हो.'
Tragic stampede at North Kolkata’s Chorbagan Puja pandal leaves 17 dead and 25 injured. The Chief Minister, along with the Chief Secretary, Home Secretary, DGP and CP is closely monitoring the situation. The State Govt has announced a compensation of ₹25 lakh & a job for victims' families. An STF probe will be conducted to fix accountability. Helpline: 1800 345 5678— Chief Minister's Office, Govt. of West Bengal (@cmowbgov) October 18, 2026
अधिकारी ने भगदड़ में जान गंवाने वालों और घायल हुए लोगों के परिवारों के लिए फाइनेंशियल मदद का भी ऐलान किया. राज्य सरकार ने हर उस परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, जिसने अपने किसी अपने को खोया है. हर घायल व्यक्ति को 5 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि सरकार उनके मेडिकल इलाज का पूरा खर्च उठाएगी.
फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोलकाता हाई कोर्ट के एक मौजूदा जज की लीडरशिप में एक फैक्ट-फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी और उसकी सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
पीएम मोदी ने घटना पर दुख जताया
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर कहा,'कोलकाता में भगदड़ की घटना दुखद है. मैं दुखी परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. मैं घायलों के जल्दी ठीक होने की कामना करता हूं. पश्चिम बंगाल सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दे रही है.
Deeply pained by the stampede in Kolkata. Heartfelt condolences to the bereaved families. Prayers for the speedy recovery of those injured.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 18, 2026
अमित शाह रविवार को घायलों से मिलेंगे
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को यहां चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ में घायल हुए लोगों से मिलने जाएंगे. इस हादसे के एक दिन बाद उन्होंने अपने तय पूजा कार्यक्रम टाल दिए थे. अमित शाह शनिवार शाम को दो दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर यहां पहुंचे थे. अधिकारियों ने बताया कि शाह के कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जाने की संभावना है, जहां ज्यादातर घायलों का इलाज चल रहा है. उनके बदले हुए आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा अभी बाकी है. घायल पंडाल में आने वाले दो लोग सरकारी एसएसकेएम अस्पताल के ट्रॉमा केयर सेंटर में भी भर्ती हैं, लेकिन यह साफ नहीं है कि शाह उनसे भी मिलेंगे या नहीं.
कोलकाता पहुंचने के बाद शाह ने एक्स पर पोस्ट किया, 'मुझे अभी-अभी कोलकाता के चोरबागान पब्लिक दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की बहुत दिल दहला देने वाली खबर मिली है. मैंने इस मामले में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से बात की है. मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले भक्तों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं.'
जिसकी भी लापरवाही होगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि कोलकाता के चोरबागान सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में हुई भगदड़ के संबंध में लापरवाही के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. घटना के बारे में बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगदड़ जैसी स्थिति शाम करीब 7:30 बजे हुई. उन्होंने कहा कि वह प्रभावित लोगों से मिलने और उनकी मेडिकल स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य प्रशासन के साथ तुरंत मेडिकल कॉलेज पहुंचे.
घटनास्थल को सील कर दिया गया
घटनास्थल को सील कर दिया गया है. फोरेंसिक टीम, एसटीएफ और फायर ब्रिगेड वहां शुरुआती जांच कर रहे हैं. यह कुछ हद तक बारिश की वजह से हुआ, और अंदर पूजा कमिटी के इंतज़ामों में भी कुछ कमियां थी. कोलकाता पुलिस एएफएस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है जो भी लापरवाह पाया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी.'
विदेश मंत्री एस जयशंकर दुख जताया
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी घटना पर दुख जताया और दुखी परिवारों के प्रति संवेदना जताई. उन्होंने घायलों के जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की.