'जय श्री राम' बोलने वाले हर मरीज को 500 रुपये की छूट, इस कारण विवादों में घिरे डॉ पीके हाजरा
बल्लीगंज के यह डॉक्टर आमतौर पर 1,500 रुपये कंसल्टेशन फीस लेते हैं. लेकिन उन्होंने मरीजों को ऐसा ऑफर देकर सुर्खियों में आ गए.
Published : April 15, 2026 at 2:12 PM IST
कोलकाता: कोलकाता के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रकाश कुमार हाजरा एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में आ गए हैं. डॉ. हाजरा जय श्री राम कहने वाले मरीजों को 500 रूपये की छूट दे रहे हैं. उन्होंने इसकी घोषणा की है.
हालांकि, उन्हें इस मामले में कुछ भी गलत नहीं लगता. उनका कहना है कि हर किसी की अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है, और यही बात उन पर भी लागू होती है. यह विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. पी.के. हाज़रा ने घोषणा की कि उनके चैंबर में आने वाला कोई भी मरीज 'जय श्री राम' बोलेगा, तो उसे कंसल्टेशन फीस पर खास छूट दी जाएगी.
बल्लीगंज के यह डॉक्टर आमतौर पर 1,500 रुपये कंसल्टेशन फीस लेते हैं. उनका कहना है कि, जय श्रीराम बोलने वाले मरीजों को 1,500 रूपये में से 500 रुपये कम कर दिए जाएंगे. इस घोषणा से तुरंत आलोचनाओं का तूफान आ गया. कई लोगों ने सवाल उठाया कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसी शर्तें कैसे लगा सकता है, और मेडिकल प्रोफेशन के एथिकल स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल ईमानदारी पर भी सवाल उठाए गए.
डॉ. पीके हाजरा जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ने अपने क्लिनिक में एक पोस्टर लगाया है जिसमें उनकी तस्वीर भाजपा वाला स्कार्फ पहने हुए है. पोस्टर में साफ-साफ बताया गया है कि वे क्या डिस्काउंट दे रहे हैं. इसके बाद उन्होंने ये सारी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की.
आलोचनाओं का जवाब देते हुए और अपना रुख साफ करने की कोशिश करते हुए, डॉ. पीके हाजरा ने कहा, "जैसे बिधान चंद्र रॉय, एक डॉक्टर होने के बावजूद, राज्य के मुख्यमंत्री बन पाए, या जैसे डॉ. शांतनु सेन राजनीति में सक्रिय होकर सांसद बने, मुझे भी अपने राजनीतिक विचार बताने का अधिकार है."
उनका कहना है कि 'जय श्री राम' अब सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं रहा, यह एक राजनीतिक नारा बन गया है. इसलिए, उनका तर्क है कि वे अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के जरिए ही इस नारे को बढ़ावा दे रहे हैं.
हालांकि, मेडिकल बिरादरी का एक हिस्सा इस तर्क से सहमत नहीं है. कुछ मेडिकल प्रोफेशनल्स के अनुसार, हालांकि किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर अपने राजनीतिक विचार जाहिर करने का हक है, लेकिन मेडिकल सेवा देने के लिए कोई भी राजनीतिक नारा या शर्त जोड़ना पूरी तरह से गलत है.
इस बारे में, डॉ. शांतनु सेन ने कहा, "हर किसी को राजनीति में शामिल होने का हक है. हालांकि, मेडिसिन एक बहुत ही संवेदनशील और पवित्र प्रोफेशन है, जिसमें प्रैक्टिशनर्स को सभी मरीजों को बराबर सेना देने की कसम खानी होती है. इस नजरिए से, ऐसा कदम उठाना पूरी तरह से गलत है." इसलिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके बताए गए सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है. अपने बचाव में, उन्होंने सुदीप्तो रॉय और काकोली घोष दस्तीदार से जुड़े उदाहरणों का जिक्र किया है.
इस मामले पर टिप्पणी करते हुए, भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने कहा, "सत्तारूढ़ पार्टी 'जय श्री राम' के नारे को दबाने की कोशिश में आम लोगों को जेल में डालने तक चली गई है. आज, यह घटना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि 'जय श्री राम' लोगों के दिलों में कितनी गहराई से बस गया है. यहां एक डॉक्टर है जो अपनी फीस कम करने की पेशकश कर रहा है. यह सच में एक नई बात है. 'राम' का नाम दबाया नहीं जा सकता. राम का नाम, जो लोगों के दिलों में बसा है, अब जोर से गूंज रहा है."
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