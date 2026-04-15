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'जय श्री राम' बोलने वाले हर मरीज को 500 रुपये की छूट, इस कारण विवादों में घिरे डॉ पीके हाजरा

डॉ पीके हाजरा 'जय श्री राम' बोलने वाले हर मरीज को 500 रुपये की दे रहे हैं छूट ( ETV Bharat )

कोलकाता: कोलकाता के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. प्रकाश कुमार हाजरा एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवादों में आ गए हैं. डॉ. हाजरा जय श्री राम कहने वाले मरीजों को 500 रूपये की छूट दे रहे हैं. उन्होंने इसकी घोषणा की है. हालांकि, उन्हें इस मामले में कुछ भी गलत नहीं लगता. उनका कहना है कि हर किसी की अपनी राजनीतिक विचारधारा होती है, और यही बात उन पर भी लागू होती है. यह विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. पी.के. हाज़रा ने घोषणा की कि उनके चैंबर में आने वाला कोई भी मरीज 'जय श्री राम' बोलेगा, तो उसे कंसल्टेशन फीस पर खास छूट दी जाएगी. बल्लीगंज के यह डॉक्टर आमतौर पर 1,500 रुपये कंसल्टेशन फीस लेते हैं. उनका कहना है कि, जय श्रीराम बोलने वाले मरीजों को 1,500 रूपये में से 500 रुपये कम कर दिए जाएंगे. इस घोषणा से तुरंत आलोचनाओं का तूफान आ गया. कई लोगों ने सवाल उठाया कि कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसी शर्तें कैसे लगा सकता है, और मेडिकल प्रोफेशन के एथिकल स्टैंडर्ड और प्रोफेशनल ईमानदारी पर भी सवाल उठाए गए. डॉ. पीके हाजरा जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ने अपने क्लिनिक में एक पोस्टर लगाया है जिसमें उनकी तस्वीर भाजपा वाला स्कार्फ पहने हुए है. पोस्टर में साफ-साफ बताया गया है कि वे क्या डिस्काउंट दे रहे हैं. इसके बाद उन्होंने ये सारी जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर की. आलोचनाओं का जवाब देते हुए और अपना रुख साफ करने की कोशिश करते हुए, डॉ. पीके हाजरा ने कहा, "जैसे बिधान चंद्र रॉय, एक डॉक्टर होने के बावजूद, राज्य के मुख्यमंत्री बन पाए, या जैसे डॉ. शांतनु सेन राजनीति में सक्रिय होकर सांसद बने, मुझे भी अपने राजनीतिक विचार बताने का अधिकार है."