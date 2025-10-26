चंदननगर कनाईलाल पल्ली में 75 फीट ऊंची जगधात्री मूर्ति, मेला घूमने देश-विदेश से आते हैं लोग

ETV Bharat / bharat

Published : October 26, 2025 at 7:39 PM IST

चंदननगर: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के देशप्रिय पार्क ने दुनिया की सबसे ऊंची दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने का गौरव हासिल किया था. उसी की तर्ज पर चंदननगर कनाईलाल पल्ली में बांस के ढांचे पर फाइबर से बनी सबसे ऊंची जगद्धात्री प्रतिमा स्थापित की जा रही है. कनाईलाल पल्ली में लगभग 75 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गयी है.

चंदननगर की जगद्धात्री पूजा का मतलब है एक विशाल मूर्ति और मनमोहक रोशनी. देश-विदेश से पर्यटक हर साल इस मनमोहक रोशनी को देखने के लिए आते हैं. सड़क के दोनों ओर लगी स्ट्रीट लाइटों से लेकर आसमान छूती बांस की संरचनाओं और अलग-अलग थीम वाले लगातार बदलते मंडपों तक, चंदननगर पूजा के चार दिनों तक पर्यटकों से भरा रहता है.

कनाईलाल पल्ली की पूजा 52वें वर्ष में प्रवेश कर गई है. क्लब के अधिकारियों का दावा है कि यह विचार यहां आनेवाले श्रद्धालुओं को कुछ अलग देने के लिए है. बांस के ढांचे पर खड़ी मूर्ति फाइबर से बनी है. उत्तर 24 परगना के दत्तपुकुर क्षेत्र के फाइबर कास्टिंग उद्योग को इस मंडप में उजागर किया गया है. मूर्ति भी दत्तपुकुर के फाइबर कलाकारों द्वारा बनाई गई है.

गौरतलब है कि चंदननगर की जगद्धात्री मूर्ति की ऊंचाई आमतौर पर 26 फीट के करीब होती है. क्लब के अधिकारियों का दावा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है. पूजा समिति के सचिव विश्वजीत पोद्दार ने कहा, "कोलकाता के देशप्रिय पार्क में दुनिया की सबसे बड़ी दुर्गा प्रतिमा बनाई गई है. हम जगद्धात्री पूजा में यह काम कर रहे हैं. चंदननगर की मिट्टी से बनी मूर्ति का वजन काफी अधिक है. इसीलिए हमने सबसे बड़ी मूर्ति बनाने के लिए फाइबर का इस्तेमाल किया है."

उन्होंने कहा, "लगभग 75 फुट ऊंची मूर्ति को हर कोई बाहर से देख सकता है. यह मूर्ति प्रशासन के सभी नियमों के अनुसार बनाई गई है. प्रशासन से पंडाल की ऊंचाई कम करने के लिए कहा गया था. हमने उसे स्वीकार कर लिया. मंडप के अंदर माता की मूर्ति 13 फीट की है. हमें यकीन है कि हालांकि मां दुर्गा और काली की ऊंचाई कई फीट है, लेकिन इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी जगद्धात्री नहीं बनाई है. लाखों लोग इस मूर्ति को देखने के लिए उमड़ेंगे."

यह विशाल मूर्ति रेशे और राल से बनी है. सबसे पहले मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है. उसके ऊपर रेशे से बनी यह विशाल मूर्ति बनाई जाती है. रेशे के टुकड़ों को लोहे के फ्रेम में जड़कर देवी जगद्धात्री, शेर और हाथियों की मूर्तियां बनाई गई हैं. इन मूर्तियों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर की रेशे की मूर्तियां भी शामिल हैं.

रविवार 26 अक्टूबर को षष्ठी है. इससे पहले ही चंदननगर सज-धज कर तैयार है. विभिन्न पूजा मंडपों का उद्घाटन हो चुका है. मनमोहक पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं. चंदननगर की केंद्रीय समिति की जानकारी के अनुसार, कुल 180 पूजा समितियां हैं. चंदननगर और भद्रेश्वर सहित कई अन्य पूजा समितियां भी हैं. इस साल चंदननगर में जगद्धात्री पूजा चार दिनों की बजाय पांच दिनों की रखी गई है. केंद्रीय समिति ने दो पंचांगों के अनुसार यह निर्णय लिया है.

