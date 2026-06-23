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कोलकाता ब्लास्ट: 70 लोगों की जान लेने वाले टाडा दोषी को नहीं मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने 1993 कोलकाता बउबाजार बम ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 7:18 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें 1993 के कोलकाता बउबाजार बम ब्लास्ट (Bowbazaar blast) मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषी को समय से पहले रिहा करने का निर्देश दिया गया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने की.

सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर उस याचिका पर पारित किया, जिसमें हाई कोर्ट के 5 जून के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में 77 वर्षीय दोषी मोहम्मद राशिद खान को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया था. पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू पेश हुए. राज्य सरकार ने दलील दी कि राज्य के सेंटेंस रिव्यू बोर्ड द्वारा दोषी की रिहाई के खिलाफ सिफारिश किए जाने के बावजूद हाई कोर्ट ने यह राहत दे दी.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर खान को नोटिस भी जारी किया, जिसे टाडा (TADA) के सख्त प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था. सुनवाई के दौरान, खान का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील एम.आर. शमशाद ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने जेल में 33 साल से अधिक का समय बिताया है. उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि इसी मामले के एक सह-आरोपी, पन्नालाल जायसवाल को मार्च 2014 में सजा से छूट दे दी गई थी.

हालांकि, पीठ ने कहा कि उन दोनों की भूमिकाएं पूरी तरह से अलग थीं. पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि खान इस घटना का "मास्टरमाइंड" था. पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने ऐसे मामले में खान को राहत देने के लिए सुधारात्मक सिद्धांत पर भरोसा करके गलती की है, जहां बम धमाकों में 70 से अधिक लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे. शमशाद ने कहा कि जेल में कैदी के अच्छे आचरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

पीठ ने टिप्पणी की कि उसे एक ऐसे कृत्य के लिए सजा सुनाई गई थी जो लगभग एक आतंकवादी कृत्य था. खान के वकील ने उनकी खराब स्वास्थ्य स्थिति पर जोर दिया. पीठ ने कहा कि यदि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई, तो राज्य सरकार की अपील निष्प्रभावी हो जाएगी. हाई कोर्ट ने खान की जेल की लंबी अवधि, जेल में उनके अच्छे आचरण और सुधारात्मक दर्शन पर विचार किया था और उनकी समय से पहले रिहाई का आदेश दिया था.

साल 2001 में, एक विशेष टाडा (TADA) अदालत ने 1993 के बउबाजार मामले में खान और चार अन्य को दोषी ठहराया था. यह घटना उसकी वर्कशॉप (कार्यशाला) में हुई थी, जहां विस्फोटक जमा करके रखे गए थे. खान को टाडा, आर्म्स एक्ट और आईपीसी के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. शीर्ष अदालत ने बाद में इस दोषसिद्धि को बरकरार रखा था.

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कोलकाता बउबाजार ब्लास्ट मामला
मोहम्मद राशिद खान टाडा दोषी
MD RASHID KHAN TADA CONVICT
KOLKATA BOMB BLAST 1993
KOLKATA BOWBAZAR BLAST CASE

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