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कोलकाता एयरपोर्ट की 8 मंजिला ATC बिल्डिंग में भीषण आग, जानें उड़ानों पर क्या पड़ा असर

कोलकाताः कोलकाता एयरपोर्ट पर मंगलवार 18 अगस्त तड़के भीषण आग लग गई. एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) बिल्डिंग अचानक आग की लपटों से घिर गई. हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ी आपदा टल गई. एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हवाई अड्डे पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है. आग की वजह से उड़ानों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है. सभी उड़ानें अपने तय समय पर उड़ान भर रही हैं.

एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, एटीसी (ATC) बिल्डिंग हवाई अड्डे का एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है. मंगलवार सुबह करीब 4:00 बजे इस इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लग गई. ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने अचानक चिंगारियां उठती देखीं, और देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई. तीसरी मंजिल का एक हिस्सा पूरी तरह आग की चपेट में आ गया.

आग लगते ही पूरा इलाका घने काले धुएं की चादर से ढक गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एयरपोर्ट फायर सर्विस को सूचित किया गया. शुरुआत में दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. लेकिन, आग की तेजी को देखते हुए तुरंत दो और गाड़ियां बुलानी पड़ीं. दमकल की इन तीनों गाड़ियों के प्रयासों से करीब 30 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.