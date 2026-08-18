कोलकाता एयरपोर्ट की 8 मंजिला ATC बिल्डिंग में भीषण आग, जानें उड़ानों पर क्या पड़ा असर
कोलकाता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की एटीसी बिल्डिंग में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई. दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया.
Published : August 18, 2026 at 1:19 PM IST
कोलकाताः कोलकाता एयरपोर्ट पर मंगलवार 18 अगस्त तड़के भीषण आग लग गई. एयरपोर्ट की एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) बिल्डिंग अचानक आग की लपटों से घिर गई. हालांकि, समय रहते आग पर काबू पा लेने से एक बड़ी आपदा टल गई. एयरपोर्ट अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल हवाई अड्डे पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है. आग की वजह से उड़ानों के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ा है. सभी उड़ानें अपने तय समय पर उड़ान भर रही हैं.
एयरपोर्ट सूत्रों के मुताबिक, एटीसी (ATC) बिल्डिंग हवाई अड्डे का एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्सा है. मंगलवार सुबह करीब 4:00 बजे इस इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लग गई. ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने अचानक चिंगारियां उठती देखीं, और देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई. तीसरी मंजिल का एक हिस्सा पूरी तरह आग की चपेट में आ गया.
आग लगते ही पूरा इलाका घने काले धुएं की चादर से ढक गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एयरपोर्ट फायर सर्विस को सूचित किया गया. शुरुआत में दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. लेकिन, आग की तेजी को देखते हुए तुरंत दो और गाड़ियां बुलानी पड़ीं. दमकल की इन तीनों गाड़ियों के प्रयासों से करीब 30 मिनट के भीतर आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.
नाम न छापने की शर्त पर हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने बताया, "इस घटना से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है." दमकल विभाग और एयरपोर्ट अथॉरिटी के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, आग लगने की वजह एटीसी बिल्डिंग पर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के जश्न के लिए लगाई गई सजावटी 'फेयरी लाइट्स' (झालर बत्तियों) में हुआ शॉर्ट सर्किट हो सकती है. आग लगने के असली कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है.
एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, हवाई अड्डे और हवाई क्षेत्र दोनों का पूरा एयर ट्रैफिक इसी आठ मंजिला एटीसी बिल्डिंग से ही संचालित होता है. विमानों के टेकऑफ और लैंडिंग से लेकर उनकी ऊंचाई, उड़ान का रास्ता तय करने और पायलटों तक जरूरी संदेश पहुंचाने का सारा काम एटीसी अधिकारी ही संभालते हैं. यही वजह है कि आज तड़के सुबह लगी इस आग से एयरपोर्ट पर काफी हड़कंप और अफरा-तफरी मच गई थी.
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