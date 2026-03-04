ETV Bharat / bharat

दुबई में युद्ध जैसी स्थिति का किया अनुभव, कोल्हापुर से विदेश घूमने गए यात्रियों ने सुनाई आपबीती

मुंबई-पुणे से दुबई जाने वाली उड़ानों के रद्द होने के कारण कई भारतीय पर्यटक फंस गए. इनमें महाराष्ट्र के नागरिक भी शामिल हैं. 28 फरवरी को भारतीय विदेश मंत्रालय ने एयरलाइंस को ईरान, इजराइल, लेबनान, सऊदी अरब आदि देशों के हवाई क्षेत्र से बचने का निर्देश दिया. कोल्हापुर जिला कलेक्टर अमोल येगड़े ने भी इस संबंध में कहा था, 'खाड़ी देशों में फंसे कोल्हापुर निवासियों की जानकारी आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के पास है. वे सुरक्षित हैं.' हालांकि, उन्होंने बताया कि, हुबरी से आए 23 लोगों का एक पर्यटक समूह दुबई के एक होटल में फंसे हुए हैं.

गौरतलब है कि वापसी यात्रा शुरू करने के बाद दुबई प्रशासन ने माफी के तौर पर समूह के प्रत्येक सदस्य को 26,000 रुपये का उपहार दिया. अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई हिस्सों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए. ईरान ने एक अमेरिकी हवाई अड्डे को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की. इसके बाद ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने की घोषणा की. इससे दुबई, अबू धाबी और शारजाह हवाई अड्डे प्रभावित हुए.

कोल्हापुर के हाटकनंगले तालुका के हुपारी गांव के ये पर्यटक युद्धग्रस्त इलाके से सुरक्षित घर लौट आए हैं. इन कोल्हापुर निवासियों ने कहा कि, वे करवीर निवासिनी ऐ अंबाबाई के आशीर्वाद से ही सुरक्षित घर लौट पाए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि, दुबई और अन्य जगहों पर फंसे अन्य भारतीय समुदाय के लोगों को वापस लाने के लिए भारत सरकार को पहल करनी चाहिए.

कोल्हापुर (महाराष्ट्र): ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग जारी है. इस भीषण संघर्ष के कारण दुबई समेत खाड़ी देशों में हवाई सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई हैं. इससे दुनिया भर के पर्यटक प्रभावित हुए हैं, जिनमें कोल्हापुर जिले के हुपारी गांव के 23 पर्यटक भी शामिल हैं.

दुबई में युद्ध जैसी स्थिति का किया अनुभव, भारत वापसी के बाद बोले लोग (ETV Bharat)

ये सभी 23 तारीख को कोल्हापुर से दुबई गए थे. महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित यह समूह दुबई में पर्यटन का आनंद ले रहा था. अचानक, आधी रात को, सभी के मोबाइल पर सुरक्षित रहने का अलर्ट संदेश आया. जिसे देखकर सभी लोग काफी डर गए. अगली सुबह, होटल के आसपास तीन धमाके हुए. लोगों ने बताया कि, वे लोग काफी डरे हुए थे और दोपहर का भोजन करने के लिए 23 लोग बाहर गए हुए थे.

पट्टनकोडोली गांव के प्रकाश जाधव ने कहा कि, विस्फोट के कारण इमारत के पीछे से धुएं का एक विशाल गुबार उठते हुए देखा गया. भारत वापस लौटे. उन्होंने कहा कि, भगवान की कृपा से ही वे वहां से बचकर लौटे हैं. प्रकाश पहली बार दुबई घूमने गए थे. इस दौरान जंग के कारण वे काफी डर गए थे. हालांकि, जब वे वापस भारत आ गए हैं तो उन्हें काफी खुशी हो रही है. उन्होंने बताया कि, दुबई रहते हुए उन्होंने युद्ध जैसी स्थिति का अनुभव किया. इस दौरान वे हवाई अड्डे की हालत को लेकर काफी चिंतित थे.

दुबई में युद्ध जैसी स्थिति का किया अनुभव, भारत वापसी के बाद बोले लोग (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि, इस मुश्किल घड़ी में कोल्हापुर के जन प्रतिनिधि और जिला प्रशासन लगातार उनके संपर्क में थे. उन्होंने उनकी मदद की और दोनों सरकारों की मदद से उन्हें सुरक्षित वापस भेजा गया. दुबई से लौटे लोगों को देखकर उनके परिवार की आंखों में खुशी के आंसू हैं. हालांकि, अभी भी खाड़ी देशों में बहुत सारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं. ऐसे में वे चाहते हैं कि, भारत इस मामले में दखल दे और उन्हें सुरक्षित वापसी की राह सुनिश्चित करें.

राजाराम हटकर ने कहा. संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने फंसे हुए 20 हजार यात्रियों के होटल में ठहरने, भोजन, पानी और पुनः बुकिंग का सारा खर्च वहन किया है. सरकार ने अबू धाबी के एक होटल में ठहरने के लिए मुआवजे की गारंटी भी दी थी.

दुबई ने इस लौट रहे समूह के कोल्हापुर निवासी प्रत्येक व्यक्ति को 26,000 रुपये का 'क्षमा उपहार' देकर माफी मांगी है. सरकार ने एयरलाइंस के साथ समन्वय किया है. कई लोग सोमवार रात तक लौट आए. हालांकि, कुछ अभी भी लौटने का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच, कोल्हापुर से आए यात्रियों के इस समूह को मिला यह अनुभव उनकी दुबई यात्रा को जीवन भर की यादगार बना देगा.

ये भी पढ़ें: खामेनेई के बेटे मोजतबा को चुना गया उनका उत्तराधिकारी, इजराइली मीडिया का दावा