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मिथिलांचल में शरद पूर्णिमा के दिन कोजागरा पर्व की धूम, जानिए मखाना बांटने और चौसर खेलने की क्या है परंपरा?

दरभंगा: पूरा देश जहां नवरात्रि और विजयादशमी के बाद दीपावली की तैयारियों में जुटा है तो वहीं बिहार के मिथिलांचल में शरद पूर्णिमा के दिन कोजागरा पर्व की धूम मची है. मिथिलांचल की संस्कृति में कोजागरा सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि रिश्तों में मिठास घोलने वाली सदियों पुरानी परंपरा है. जो लोक आस्था की पहचान यहां के पर्व-त्योहारों में देखने को मिलती भी है.

आश्विन मास की पूर्णिमा यानी शरद पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह पर्व नवविवाहित जोड़ों के लिए बेहद खास होता है. यह पर्व केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक मेल-मिलाप, पारिवारिक रिश्तों की मजबूती और मिथिला की समृद्ध लोक परंपरा का भी परिचायक है.

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कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी चर्चित

कोजागरा..जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला एक प्रमुख पारंपरिक और सांस्कृतिक पर्व है. मिथिलांचल में यह पर्व विशेष रूप से नवविवाहित जोड़ों (विशेषकर वर) के लिए एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है.

मखाना, पान और सिंघाड़ा वितरण

इस दौरान लड़की के घर से लड़के के घर भार-डोर (उपहार, मखाना, पान, मिठाई आदि) भेजा जाता है. इस रात मेहमानों और ग्रामीणों को प्रसाद के रूप में मखाना, पान और सिंघाड़ा बांटा जाता है. इस अवसर पर नवविवाहित वर और परिवार के सदस्यों के बीच कौड़ी खेलने जैसी पारंपरिक रस्में भी होती हैं.

कोजागरा पूजा के दौरान रस्म निभातीं महिलाएं (ETV Bharat)

नवविवाहित वर के लिए पर्व का विशेष महत्व

कोजागरा का पर्व आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है. मिथिला में नवविवाहित वर के लिए इस पर्व का विशेष महत्व है. विवाह के बाद आने वाले पहले कोजागरा पर वर के घर में उत्सव जैसा माहौल रहता है.

माता लक्ष्मी की आराधना से है संबध

कोजागरा' शब्द संस्कृत के 'को जागर्ति?' से बना है, जिसका अर्थ है "कौन जाग रहा है?" वैसे कोजागरा का संबंध माता लक्ष्मी की आराधना और समृद्धि की कामना से भी जुड़ा है. लोकमान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और इस रात जागने वाले लोगों पर अपनी कृपा बरसाती हैं. इसी मान्यता के कारण इस रात जागरण, पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं. अलग-अलग क्षेत्रों में पूजा और जागरण की परंपराओं में अंतर देखने को मिलता है.

नवविवाहित वर के लिए खास पर्व कोजागरा (ETV Bharat)

मखाना और पान का विशेष महत्व

मिथिला की पहचान मखाना, पान और पारंपरिक आतिथ्य से भी जुड़ी हुई है. कोजागरा के अवसर पर मखाना और पान का विशेष महत्व होता है. नवविवाहित वर को उपहार देने और रिश्तेदारों के बीच प्रसाद तथा पारंपरिक सामग्री बांटने की परंपरा निभाई जाती है. कई परिवारों में मखाना, मिठाई और अन्य पारंपरिक पकवानों के साथ उत्सव मनाया जाता है.

उपहारों का आदान-प्रदान

इस मौके पर वर पक्ष और वधू पक्ष के बीच उपहारों का आदान-प्रदान भी किया जाता है. इससे दोनों परिवारों के बीच आत्मीयता और रिश्तों की मधुरता बढ़ती है. अलग-अलग परिवारों में इन रस्मों का स्वरूप अलग हो सकता है. यह पर्व मिथिला की सामाजिक एकजुटता का प्रतीक है.

वधू पक्ष से वर पक्ष के लिए भार-डोर में आए उपहार (ETV Bharat)

वर पक्ष के यहां चुमान की प्रथा

कोजागरा को लेकर कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के ज्योतिषी डॉ कुनाल कुमार झा ने बताया कि यह पर्व कौमुदी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है. नवविवाहित जोड़ें यह पर्व मनाते है.वर पक्ष के यहां चुमान की प्रथा है. खासकर इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है एंव अपने कुल देवता के निकट पान मखाना बताशा इत्यादि अर्पण किया जाता है.

"यह पर्व कौमुदी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा को मनाया जाता है. नवविवाहित जोड़ें यह पर्व मनाते है.वर पक्ष के यहां चुमान की प्रथा है. खासकर इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है एंव अपने कुल देवता के निकट पान मखाना बताशा इत्यादि अर्पण किया जाता है."-डॉ कुनाल कुमार झा, ज्योतिषी

कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए पूजा

डॉ कुनाल ने बताया कि यह पूजा जिसके घर कोजागरा है उनके यहां भी और जिनके घर नहीं है वो भी कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं. उन्होंने बताया कि इस वर्ष 25 अक्टूबर को यह पर्व मनाया जाएगा. पूजा के मुहूर्त को लेकर उन्होंने बताया कि शाम 7 बजकर 11 मिनट से शुभ मुहूर्त शुरू होगा और पूरी रात लक्ष्मी पूजा या कोजागरा मनाया जाएगा.