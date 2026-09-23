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कोडरमा में तीन नाबालिगों को बंधक बनाकर मारपीट और वीडियो वायरल करने का मामला: 100 -150 लोगों पर FIR दर्ज

कोडरमा पुलिस ने पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में 100-150 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज की है.

Koderma Police
कोडरमा थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 4:14 PM IST

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कोडरमा: कोडरमा थाना क्षेत्र में बीते सोमवार को तीन नाबालिगों को कथित रूप से बंधक बनाकर मारपीट करने और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में कोडरमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस अवर निरीक्षक रोहित सिंह के आवेदन पर कोडरमा थाना में 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.

जानकारी के अनुसार बीते सोमवार को कोडरमा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने एक नाबालिग लड़की के घर आए दो नाबालिग लड़कों को धर-दबोचा था. इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने तीनों नाबालिगों को बंधक बना लिया था और बिजली के खंभे में रस्सी से बांधकर उनकी पिटाई कर दी थी और वहां मैजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था. मामले को लेकर नाबालिग लड़की की मां ने दोनों नाबालिग लड़कों पर जबरन घर में घुसकर गलत काम करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

इधर, तीनों नाबालिगों को बंधक बनाकर मारपीट करने और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले को कोडरमा पुलिस ने गंभीरता से लिया है. मंगलवार को कोडरमा थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक रोहित सिंह ने दो नाबालिग लड़के और लड़की का वीडियो वायरल करने के मामले में 100 -150 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.

मामले को लेकर कोडरमा थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि पकड़े गए तीनों नाबालिग हैं. ऐसे में उनकी पहचान उजागर करने वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर प्रसारित करना और उन्हें बंधक बनाकर मारपीट करना कानूनन अपराध है. इसको लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी में पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं. पुलिस वीडियो वायरल करने व घटना में शामिल लोगों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

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