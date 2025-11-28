साइज नॉट मैटर! कोडरमा के कमली की हौसले हैं आसमानी, पेश की आत्मनिर्भरता की मिसाल
कोडरमा जिले के सतगावां में रहने वाली दिव्यांग कमली ने निराशा को पीछे छोड़ते हुए आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है.
November 28, 2025 at 4:22 PM IST
कोडरमा: यदि हौसले बुलंद हो और इरादे नेक तो शारीरिक बाधाएं कभी आड़े आ नहीं सकती. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है कोडरमा के सतगावां की रहने वाली कमली ने. दरअसल कमली दिव्यांग है और उनकी ऊंचाई महज 3 फिट है लेकिन उनके हौसले, आसमान छूने की ख्वाहिश रखते हैं.
दोनों हाथों के सहारे जमीन पर रेंगकर चलने वाली कमली, शारीरिक रूप से दिव्यांग होने के साथ-साथ जिंदगी में संघर्षों का सामना कर रही है. कमली ने कभी भी अपने हौसलों को कम होने नहीं दिया. शायद यही वजह है कि आज कमली न सिर्फ आत्मनिर्भर है बल्कि अपने भाई के बच्चों का लालन पालन भी कर रही है और समाज के लिए एक नई मिसाल पेश कर रही हैं.
बचपन में मां का साथ छूटा तो पिता ने भी दूसरी शादी कर मुझे घर से बेघर कर दिया. दर-दर की ठोकर खाने के बाद मेरे मन में एक बार आत्महत्या का ख्याल आया लेकिन उस ख्याल को दिल से निकालते हुए मैंने आत्मनिर्भरता की राह चुनी. दिव्यांग पेंशन से मैंने सिलाई मशीन खरीदी और लोगों के कपड़े सिलने शुरू कर दिए: कमली
कमली की जिदगी में उम्मीद की किरण बनी एनजीओ
कमली ने ईटीवी भारत से अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि लोगों के कपड़े सिलते हुए अपनी जिंदगी में आई बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया और अपनी जिंदगी की राह को आसान बनाने की कोशिश की. मुश्किल दौर में कमली को एनजीओ राष्ट्रीय सेवा संस्थान का साथ मिला है. संस्थान के प्रयास से ही सिलाई मशीन के साथ कमली ने सौंदर्य प्रसाधन की दुकान गांव में खोली है, जिसके जरिए वह लगातार अपनी आमदनी में इजाफा कर रही है.
भाई के बच्चों की कर रही है परवरिश
दिव्यांग कमली को करीब से जानने वाले भी यह मानते हैं कि वो शारीरिक रूप से लाचार भले ही हो लेकिन अपना हर काम बखूबी करती है. इसके साथ ही अपने भाई के बच्चों का भी पालन पोषण कर रही है.
कमली के जब्जे को प्रशासन ने सलाम किया
कमली के हौसले और जब्बे को जिला प्रशासन ने भी सलाम किया है. उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि इस तरह की महिलाएं न सिर्फ प्रेरणास्रोत बन सकती हैं बल्कि समाज के लिए एक मिसाल भी हैं. उन्होंने कमली को दूसरी सरकारी योजनाओं का भी लाभ देने का भरोसा दिलाया है.
हकीकत यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो थोड़ी सी परेशानी और लाचारी बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जिस तरह से जिंदगी के संघर्षों से पार करते हुए कमली ने कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर आत्मनिर्भरता की मिशाल पेश की है, उससे दूसरे को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है.
