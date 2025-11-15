कोच्चि मेट्रो को सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन पहल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला
कोच्चि मेट्रो परिवहन क्षेत्र को मजबूत बनाने वाली मेगा हरित ऊर्ज परियोजनाओं को मान्यता देता है.
Published : November 15, 2025 at 6:36 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड (KMRL) को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा प्रतिष्ठित 'सर्वश्रेष्ठ हरित परिवहन पहल वाला शहर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
यह प्रतिष्ठित सम्मान हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया, जो कोच्चि की सतत शहरी विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. केएमआरएल के प्रबंध निदेशक लोकनाथ बेहरा, निदेशक संजय कुमार और डॉ. एम.पी. रामनवास ने केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से यह पुरस्कार प्राप्त किया.
एक एकीकृत हरित ऊर्जा मॉडल
यह पुरस्कार सतत विकास में कोच्चि की उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देता है, विशेष रूप से "कोच्चि के परिवहन क्षेत्र को सशक्त बनाने वाली मेगा हरित ऊर्जा परियोजनाओं" को मान्यता देता है. यह महत्वाकांक्षी परियोजना केएमआरएल, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (CIAL) और कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड की संयुक्त पहल है.
कोच्चि अब भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहां परिवहन के चार संगठित साधन - वायु, सड़क, रेल और जल - सामंजस्यपूर्ण ढंग से संचालित होते हैं, तथा मुख्य रूप से हरित ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित होते हैं.
यह पुरस्कार एकीकृत, पर्यावरण अनुकूल शहरी गतिशीलता की दिशा में शहर के सक्रिय परिवर्तन के राष्ट्रीय समर्थन के रूप में कार्य करता है, तथा कोच्चि को स्थिरता के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल के रूप में स्थापित करता है.
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर
कोच्चि मेट्रो वर्तमान में अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का 53% सौर ऊर्जा से पूरा करती है. केएमआरएल के प्रबंध निदेशक, लोकनाथ बेहरा ने 2028 तक मेट्रो को सौर ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से अपनी बिजली आवश्यकताओं में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की.
कोच्चि मेट्रो वर्तमान में अपने स्टेशनों, डिपो ट्रैकों और मेट्रो कॉरिडोर पर स्थापित पैनलों से 11.33 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न करती है. यह स्वच्छ ऊर्जा पहल प्रतिवर्ष 13,000 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को सफलतापूर्वक कम करती है, जो पर्यावरणीय लाभ लगभग पांच लाख पेड़ लगाने के बराबर है.
इसके अलावा, शहर की अंतिम-मील कनेक्टिविटी को इलेक्ट्रिक बसों, ई-ऑटो और वाटर मेट्रो की इलेक्ट्रिक नौकाओं के बेड़े के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है, जिससे स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक किफायती पारगमन विकल्प सुनिश्चित हो रहे हैं.
सीआईएएल का अग्रणी योगदान
दुनिया के पहले पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डे, सीआईएएल द्वारा हरित ऊर्जा अधिदेश को महत्वपूर्ण रूप से बल मिला है. सीआईएएल सौर-जल विद्युत मिश्रण के माध्यम से 55 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, जिसमें कोझिकोड के अरिप्पारा में 4.5 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना भी शामिल है.
सामूहिक रूप से, कोच्चि मेट्रो और सीआईएएल द्वारा पैदा 66.33 मेगावाट हरित ऊर्जा हर साल 62,000 टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है.
नागरिकों के लिए एक पुरस्कार
लोकनाथ बेहरा ने यह सम्मान कोच्चि के लोगों को समर्पित किया तथा इस बात पर जोर दिया कि मेट्रो का मिशन, अपनी स्थापना के समय से ही दोहरा रहा है: 'पर्यावरण की सक्रिय सुरक्षा करते हुए आरामदायक और सुरक्षित यात्रा प्रदान करना.'
उन्होंने कोच्चि को अधिक स्वच्छ, हरित और अधिक जवाबदेह शहर बनाने में निवासियों के सामूहिक प्रयासों और निरंतर सतर्कता की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया.
परिवर्तन लाने वाली अन्य हरित पहल
- केएमआरएल के अन्य उल्लेखनीय पर्यावरणीय कार्यों में शामिल हैं
- व्यापक वृक्षारोपण अभियान.
- वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो ट्रेन की सफाई प्रक्रिया से पैदा 80% तक अपशिष्ट जल को रिसाइकिल करते हैं.
- स्टेशनों पर जैविक अपशिष्ट कनवर्जन इकाइयों की स्थापना.
इसके समानांतर, सीआईएएल ने अपने सौर पैनलों के तहत जैविक सब्जी की खेती शुरू की है और पय्यान्नूर में विशेष सौर प्रतिष्ठानों को लागू किया है, जो प्राकृतिक परिदृश्य को संरक्षित करते हुए भूमि उपयोगिता और ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं.
