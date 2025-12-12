ETV Bharat / bharat

एक्ट्रेस असॉल्ट केस: छह दोषियों को 20 साल की सश्रम कैद की सजा

एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने सोमवार को 2017 के एक्ट्रेस असॉल्ट केस में मुख्य आरोपी समेत छह दोषियों को सजा सुनाई.

एक्ट्रेस असॉल्ट केस में छह दोषियों को 20 साल की सश्रम कैद की सजा (सांकेतिक तस्वीर)
December 12, 2025

एर्नाकुलम (केरल): केरल में लगभग नौ साल से चल रही कानूनी लड़ाई का अंत करते हुए एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने सोमवार को 2017 के एक्ट्रेस असॉल्ट केस में मुख्य आरोपी एनएस. सुनील (पल्सर सुनी) समेत छह दोषियों को 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई. साथ ही अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया.

सजा सुनाते हुए सेशंस कोर्ट के जज हनी एम वर्गीस ने हर दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना न भरने पर एक और साल की सश्रम कैद होगी. कोर्ट ने निर्देश दिया कि दोषियों से वसूली गई जुर्माने की रकम मुआवजे के तौर पर सर्वाइवर को दी जाए.

पल्सर सुनी के अलावा मार्टिन एंटनी (गाड़ी का ड्राइवर), बी मणिकंदन, वीपी विजीश, एच सलीम (वदिवल सलीम), और प्रदीप को भी सजा सुनाई गई है. हालांकि, दोषी पहले ही रिमांड में काफी समय बिता चुके हैं - जिनमें से कई ने सात साल तक की सजा काटी है. कोर्ट ने इस समय को सज़ा के खिलाफ सेट ऑफ करने की इजाजत दी. हालाँकि, बाकी सजा सख्त कारावास के तौर पर काटनी होगी.

किन आरोपों में मिली सजा?
दोषियों को मुख्य रूप से इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 376(D) (गैंग रेप) के तहत सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने गलत तरीके से कैद करने (सेक्शन 342) और किडनैपिंग (सेक्शन 366) सहित दूसरे आरोपों के लिए भी एक साथ सजा सुनाई. मुख्य आरोपी पल्सर सुनी को हमले के विजुअल कैप्चर करने के लिए IT एक्ट के तहत अतिरिक्त सजा मिली, जबकि मार्टिन एंटनी को सबूत नष्ट करने के लिए सजा मिली.

सजा पर बहस के दौरान स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अजा कुमार ने निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए उदाहरणों का हवाला देते हुए उम्रकैद की मांग की थी. उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध समाज की तरक्की में रुकावट डालते हैं और गैंग रेप की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए.

हालांकि, कोर्ट ने उम्रकैद की अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि सभी दोषी 40 साल से कम उम्र के हैं, उनके परिवार उन पर निर्भर हैं और पल्सर सुनी को छोड़कर, उनका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है.

कोर्ट की टिप्पणियां
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि सजा देते समय पीड़ित के अधिकारों और दोषियों के सुधरने की संभावना के बीच बैलेंस बनाना होगा. जज ने कहा कि यह अपराध एक महिला की इज्जत पर सोचा-समझा हमला था, जो उसकी सुरक्षा के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन करता है और उसे गंभीर मानसिक सदमा पहुंचाता है.

कोर्ट ने जांच अधिकारियों को यह भी आदेश दिया कि वे जरूरी सबूत – जिसमें हमले के विज़ुअल वाला मेमोरी कार्ड और मोबाइल फोन शामिल हैं – को अपील का समय खत्म होने तक सुरक्षित रखें.

कोर्ट रूम ड्रामा
सुनवाई के दौरान जज के सामने दोषियों के फूट-फूट कर रोने की वजह से माहौल बहुत इमोशनल हो गया. कोर्ट रूम में लोग बेगुनाह होने की दलीलें दे रहे थे और नरमी की मांग कर रहे थे. पल्सर सुनी ने अपनी बूढ़ी मां का हवाला देते हुए सजा कम करने की गुहार लगाई, जबकि मार्टिन एंटनी ने फूट-फूट कर रोते हुए कहा कि उसे साढ़े पांच साल की जेल हुई है, जबकि उसने ऐसा जुर्म नहीं किया था.

बी मणिकंदन और वीपी विजेश समेत दूसरे दोषियों ने अपने छोटे बच्चों और खराब पैसे की तंगी को रहम की वजह बताया. हालांकि, जज अपनी बात पर अड़े रहे और बचाव पक्ष से कहा कि सजा एक बेबस औरत पर हुए ज़ुल्म के हिसाब से थी.

एक लंबी कानूनी लड़ाई
बता दें कि यह क्राइम, जिसने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था, 17 फरवरी, 2017 को हुआ था, जब एक्टर को अगवा कर लिया गया और अंगमाली के पास एक चलती गाड़ी में उसका यौन उत्पीड़न किया गया. पल्सर सुनी के इस खुलासे के बाद कि यह काम एक 'कोटेशन' (कॉन्ट्रैक्ट क्राइम) था, एक बड़ी जांच शुरू हुई जिसमें आखिरकार जाने-माने एक्टर दिलीप फंस गए.

हालांकि, छह आरोपियों को दोषी ठहराया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने पहले एक्टर दिलीप (आठवें आरोपी) और तीन अन्य को साजिश साबित करने के लिए सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया था. यह फैसला घटना की नौवीं बरसी से ठीक दो महीने पहले आया है.

