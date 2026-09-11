IT और AI सेक्टर के लिए पसंदीदा ग्लोबल डेस्टिनेशन बन रहा उत्तराखंड, ये है टेक जायंट्स को देवभूमि भाने का कारण
एआई क्रांति का नया केंद्र बन रहा उत्तराखंड, इंटरनेशनल लेवल की डेटा सर्विस और एआई से जुड़ी कंपनी ने देहरादून में शुरू किया अपना सेंटर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 11, 2026 at 5:19 PM IST
देहरादून: सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में उत्तराखंड एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है. अनुकूल माहौल, बेहतरीन लोकल टैलेंट और टेक्निकल रिसोर्सेज की सुलभता के कारण ग्लोबल इन्वेस्टर्स एवं एआई कंपनियां अब बड़े मेट्रो शहरों के बजाय उत्तराखंड का रुख कर रही हैं. यह बदलाव न केवल लोकल इकोनॉमी को रफ्तार दे रहा है, बल्कि युवाओं के पलायन को रोकने और सामाजिक सशक्तिकरण में भी मील का पत्थर साबित हो रहा है.
डिजिटल दौर में जहां पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वहीं उत्तराखंड इस टेक क्रांति का एक मजबूत सेंटर बनकर उभर रहा है. अब तक सिर्फ अपनी खूबसूरती, टूरिज्म और शांत माहौल के लिए पहचाने जाने वाला यह राज्य अब आईटी और एआई सेक्टर के लिए भी एक पसंदीदा ग्लोबल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है.
इंटरनेशनल लेवल की कंपनी ने देहरादून में शुरू किया सेंटर: देश के बड़े मेट्रो शहरों जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और नोएडा में बढ़ती भीड़, महंगे रिसोर्सेज, भारी ट्रैफिक और पॉल्यूशन जैसी दिक्कतों के बीच, टेक इन्वेस्टर्स और ग्लोबल कंपनियों का ध्यान उत्तराखंड पर गया है. यहां का मौसम, शांत माहौल और तेजी से डेवलप हो रहा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक कंपनियों को एक नया और बेहतर ऑप्शन दे रहा है. यही वजह है कि इंटरनेशनल लेवल की डेटा सर्विस और एआई से जुड़ी कंपनी डिजिटल डिवाइड डेटा (DDD) ने उत्तराखंड में अपने 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' और डिलीवरी सेंटर की शुरुआत भारत में सबसे पहले देहरादून में किया है, जिससे राज्य के डेवलपमेंट में एक नया चैप्टर जुड़ता दिख रहा है.
मेट्रो शहरों की प्रॉब्लम के बीच उत्तराखंड का बेस्ट एनवायरनमेंट: भारत के बड़े मेट्रो शहरों में आईटी और टेक सेक्टर ने भले ही काफी ग्रोथ की हो, लेकिन अब वहां की जगह और साधन कंपनियों के लिए चुनौती बन रहे हैं. हाई कॉस्ट, एम्प्लॉइज का बार-बार जॉब छोड़ना (एट्रिशन) और लाइफस्टाइल से जुड़ी समस्याएं कंपनियों को नए ऑप्शंस तलाशने पर मजबूर कर रही हैं. ऐसे में उत्तराखंड का एनवायरनमेंट एआई और आईटी सेक्टर के लिए बेहद मुफीद साबित हो रहा है.
एआई और डेटा प्रोसेसिंग जैसे काम के लिए फोकस, बेहतर लाइफस्टाइल एवं एक शांत वर्क एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, जो उत्तराखंड में आसानी से मिल जाता है. स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ने भी इसमें बड़ा रोल निभाया है. यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी टेक कंपनियां अब भारत में अपने काम को विस्तार देने के लिए पारंपरिक आईटी हब्स के बजाय देहरादून जैसे शहरों को चुन रही हैं.
देहरादून में भारत का पहला 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' और डिलीवरी सेंटर खोलने वाली डिजिटल डिवाइड डेटा (Digital Divide Data) कंपनी के ग्लोबल ऑपरेशन्स हेड धीमन राय ने उत्तराखंड को चुनने की वजह यहां के शानदार टैलेंट और सोशल इम्पैक्ट को बताया है. उनके मुताबिक, उत्तराखंड आने की सबसे बड़ी वजह यहां के बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज और ट्रेंड यूथ हैं, जिससे हायरिंग और आगे की ट्रेनिंग काफी आसान हो जाती है.
वे इंडिया में काफी समय से काम कर रहे थे और स्थानीय पार्टनर्स की वजह से उन्हें यहां के युवाओं की काबिलियत का पहले से अंदाजा था. उन्होंने कहा कि,
लोकल वर्कफोर्स, टैलेंट का खजाना और पलायन पर ब्रेक: उत्तराखंड के इस टेक चेंज के पीछे सबसे बड़ा पिलर यहां का 'आईटी फ्रेंडली यूथ' है. राज्य के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स हर साल हजारों की तादाद में टैलेंटेड युवाओं को तैयार कर रहे हैं. अब तक इन युवाओं के पास राज्य में अच्छे कॉरपोरेट ऑप्शंस न होने के कारण दिल्ली, बेंगलुरु या विदेश जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता था.
इस माइग्रेशन (पलायन) की प्रॉब्लम ने राज्य को लंबे समय से प्रभावित किया है, लेकिन अब राज्य में ही एआई डेटा कलेक्शन, मॉडल ट्रेनिंग, डेटा क्यूरेशन और मशीन लर्निंग जैसी कंपनियों के आने से युवाओं को अपने घर और फैमिली के पास रहकर ही ग्लोबल करियर बनाने का मौका मिल रहा है. इस सेक्टर का सबसे पॉजिटिव पहलू महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समानता के रूप में सामने आ रहा है.
इसके साथ ही डायरेक्ट वॉक-इन इंटरव्यूज के जरिए लोकल यूथ को सीधे जॉब दी जा रही है. सिर्फ ग्रेजुएट्स ही नहीं, बल्कि कम पढ़े-लिखे या आर्थिक रूप से कमजोर बैकग्राउंड के युवाओं को भी स्पेशल ट्रेनिंग देकर इस नई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, जो सीधे तौर पर रिवर्स माइग्रेशन (वापसी) को बढ़ावा दे रहा है. देहरादून डिजिटल डिवाइड डेटा सेंटर के ऑपरेशन्स हेड बेथुएल जाबेज का कहना है कि,
क्या पहाड़ों में भी खोलेंगे सेंटर? पहाड़ी इलाकों में विस्तार को लेकर बेथुएल जाबेज ने स्पष्ट किया कि फिलहाल इंटरनेट और बिजली की दिक्कतों की वजह से वे देहरादून पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरते ही वे पहाड़ों में भी सेंटर खोलेंगे और इसके लिए लोकल एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.
ग्लोबल 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' से सॉल्व होंगी एआई की मुश्किलें: उत्तराखंड में शुरू हो रहे एआई और डेटा सेंटर्स सिर्फ बेसिक डेटा एंट्री तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये ग्लोबल लेवल पर एआई टेक्नोलॉजी को शेप दे रहे हैं. दुनिया भर की टियर 1, टियर 2 कंपनियां और एआई स्टार्टअप्स अपने जटिल एआई मॉडल्स को बेहतर बनाने (Fine-Tuning) एवं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLM) को ट्रेन करने के लिए यहां की टीम पर भरोसा कर रहे हैं.
देहरादून में बन रहे ये सेंटर फ्यूचर में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की तरह काम करेंगे. जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे कठिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जाएगा. इसका सीधा फायदा यहां के युवाओं को मिलेगा, जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम कर सकेंगे. डिजिटल डिवाइड डेटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्टीव लार्सन का कहना है कि,
सरकार के साथ मिलकर सरकारी प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम्स सुलझाने को तैयार कंपनी: डिजिटल डिवाइड डेटा के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर स्टीव लार्सन ने सरकार और युवाओं को संदेश दिया कि इस नई टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे बढ़ना होगा. उन्होंने कहा कि कंपनी उत्तराखंड सरकार के साथ मिलकर काम करने और सरकारी प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम्स को भी एआई के जरिए सुलझाने के लिए पूरी तरह तैयार है.
जनहित, सुशासन और आम जिंदगी पर एआई का असर: भविष्य की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिर्फ प्राइवेट कंपनियों या कॉरपोरेट प्रॉफिट तक सीमित नहीं रहेगा. बल्कि, इसका सीधा असर पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ और गवर्नेंस पर पड़ेगा. एक्सपर्ट्स का मानना है कि उत्तराखंड में डेवलप हो रहे एआई मॉडल्स और डेटा टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में राज्य की अपनी सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल साबित होगी.
खेती, पर्यटन, पर्यावरण, ट्रैफिक मैनेजमेंट और प्राकृतिक आपदा के पूर्वानुमान जैसे सेंसिटिव मुद्दों पर एआई बेस्ड डेटा मॉडल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. इंटरनेशनल लेवल की डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के साथ काम कर रहे ये सेंटर्स न सिर्फ विदेशी क्लाइंट्स, बल्कि भारत सरकार और स्थानीय निकाय के लिए भी सुरक्षित एवं कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं.
फ्यूचर का रास्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर और चुनौतियां: उत्तराखंड के देहरादून जैसे मैदानी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और हाई-स्पीड इंटरनेट काफी मजबूत हो चुका है, जिसकी वजह से ग्लोबल कंपनियां यहां तेजी से आ रही हैं, लेकिन दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों तक इस टेक रिवोल्यूशन को पहुंचाने के लिए अभी भी कुछ बेसिक काम बाकी हैं. पहाड़ी जिलों में 24 घंटे बिजली, हाई-स्पीड इंटरनेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना समय की मांग है.
अगर पहाड़ों में भी ये सुविधाएं बेहतर हो जाएं, तो एआई और आईटी सर्विसेज गांव-गांव तक पहुंचकर युवाओं को वर्क-फ्रॉम-होम या लोकल डिजिटल हब्स के जरिए रोजगार दे सकती हैं. इस तरह से देखा जाए तो उत्तराखंड का शुद्ध और शांत माहौल व तेजी से बढ़ता मॉडर्न आईटी एवं एआई इंफ्रास्ट्रक्चर देवभूमि को न सिर्फ भारत के टेक मैप पर एक नई पहचान दिला रहा है, बल्कि आने वाले समय में युवाओं के सुरक्षित भविष्य और जनहित को प्रभावित करने वाली एक बड़ी सामाजिक-आर्थिक क्रांति की नींव भी रख रहा है.
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