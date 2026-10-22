आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 में इस बार बढ़ेगी चुनौती, छियालेख से गुंजी तक होगी दौड़, जानिए क्यों?
उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में 'आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0' का हो रहा आयोजन, 26 राज्यों के 1,100 प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 10:06 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के आदि कैलाश में होने वाली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन इस बार रोमांच और चुनौती का नया अनुभव देगी. करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर होने वाली इस दौड़ की दूरी 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर कर दी गई है. इस बार दौड़ छियालेख होते हुए गुंजी तक होगी. जिसमें प्रतिभागियों की संख्या भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा दिखाई देगी.
खास होगा आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0: उत्तराखंड के आदि कैलाश में होने वाली 'आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0' अब पर्यटन की नई पहचान बन रही है. पिछले साल पहली बार आयोजित इस मैराथन को पर्यटन गतिविधियों में शामिल करते हुए हर साल आयोजन की योजना बनाई गई थी. अब दूसरी बार होने जा रहे आयोजन के लिए देशभर के धावकों में उत्साह दिखाई दे रहा है.
26 राज्यों के 1,100 प्रतिभागियों ने कराया पंजीकरण: इस बार करीब 26 राज्यों के 1,100 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है. सीमित व्यवस्थाओं के चलते रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं. पिछले साल इस मैराथन में करीब 750 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था. इस बार इनकी संख्या बढ़कर 1,100 पहुंच गई है. इससे आदि कैलाश क्षेत्र में एडवेंचर टूरिज्म की संभावनाओं को मजबूती मिल रही है.
23 अक्टूबर को होगा भव्य उद्धाटन: करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर होने वाली यह मैराथन सामान्य दौड़ से काफी अलग है. यहां कम ऑक्सीजन, दुर्गम पहाड़ी रास्ते और ऊंचाई की चुनौतियों के बीच धावकों को अपना दमखम दिखाना होगा. इस मैराथन का उद्घाटन 23 अक्टूबर की शाम गुंजी से होगा. जो 26 अक्टूबर तक चलेगा.
The Adi Kailash Parikrama Run 2.0 is calling all runners to take on an extraordinary journey through the sacred landscapes of Uttarakhand. 🏃♂️ 70 KM | 42 KM | 21 KM | 5 KM 👥 Open | 40+ | 50+ | 60+ — Male & Female One sacred route. Endless possibilities. Are you ready? https://t.co/EYD5yNe6P6— Uttarakhand Tourism (@UTDBofficial) September 4, 2026
इस बार 10 किलोमीटर बढ़ी दौड़: पिछले साल मैराथन का रूट आदि कैलाश से कालापानी होते हुए गुंजी तक था, जिसकी कुल दूरी 60 किलोमीटर थी. इस बार आयोजन को और चुनौतीपूर्ण बनाते हुए रूट में बदलाव किया गया है. अब प्रतिभागी आदि कैलाश से छियालेख होते हुए गुंजी तक दौड़ेंगे. इसके साथ ही कुल दूरी 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर कर दी गई है. यानी इस बार धावकों को पहाड़ों में 10 किलोमीटर अतिरिक्त दौड़ना होगा.
बढ़ी पर्यटकों के ठहरने की क्षमता: मैराथन के साथ क्षेत्र में पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार हो रहा है. पिछले साल जहां करीब 1,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी. वहीं, अब क्षमता बढ़ाकर लगभग 1,200 लोगों तक कर दी गई है. इससे आयोजन में शामिल होने वाले प्रतिभागियों और अन्य पर्यटकों को ठहरने और खानपान की बेहतर सुविधा मिल सकेगी.
पर्यटन के साथ पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर: आदि कैलाश, ओम पर्वत और आसपास के क्षेत्रों में पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था भी की गई है. इसके लिए अलग टीम तैनात की गई है, जो निर्धारित रूट से कचरा एकत्र कर धारचूला नगर पालिका क्षेत्र तक पहुंचाएगी.
पिछले साल के आयोजन के बाद क्षेत्र में होमस्टे जैसी पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय लोगों की वापसी की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं. ऐसे में यह मैराथन केवल खेल आयोजन नहीं. बल्कि, सीमांत क्षेत्र में पर्यटन, स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का माध्यम भी बन रही है. उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल कहते हैं कि,
"इस बार अल्ट्रा मैराथन के इस आयोजन में कुछ बदलाव किया गया है. स्थिति ये है कि बड़ी संख्या में प्रतिभागी इसमें रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, लेकिन पर्यावरणीय स्थितियां और यहां पर केयरिंग कैपेसिटी को देखते हुए अब रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं. ताकि, इस आयोजन को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके. यह दूसरा साल है, जब इस तरह का आयोजन यहां पर होना है. जिसके कारण इस क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ी है और इसके चलते रिवर्स पलायन भी होने लगा है."- धीराज गर्ब्याल, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखंड
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