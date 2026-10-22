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आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0 में इस बार बढ़ेगी चुनौती, छियालेख से गुंजी तक होगी दौड़, जानिए क्यों?

हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन ( फाइल फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के आदि कैलाश में होने वाली हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन इस बार रोमांच और चुनौती का नया अनुभव देगी. करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर होने वाली इस दौड़ की दूरी 60 से बढ़ाकर 70 किलोमीटर कर दी गई है. इस बार दौड़ छियालेख होते हुए गुंजी तक होगी. जिसमें प्रतिभागियों की संख्या भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा दिखाई देगी.

खास होगा आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0: उत्तराखंड के आदि कैलाश में होने वाली 'आदि कैलाश परिक्रमा रन 2.0' अब पर्यटन की नई पहचान बन रही है. पिछले साल पहली बार आयोजित इस मैराथन को पर्यटन गतिविधियों में शामिल करते हुए हर साल आयोजन की योजना बनाई गई थी. अब दूसरी बार होने जा रहे आयोजन के लिए देशभर के धावकों में उत्साह दिखाई दे रहा है.