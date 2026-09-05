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Special: पलामू में माता-पिता सीडब्ल्यूसी को सौंप रहे अपने बच्चे! जानें, पूरी कहानी

कुछ तो मजबूरियां रहीं होंगी वरना कोई अपने कलेजे के टुकड़े को यूं ही दूर नहीं करता. पूरी बात जानें, नीरज कुमार की रिपोर्ट से.

Know why parents handing over their children to CWC in Palamu district of Jharkhand
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 5, 2026 at 12:45 PM IST

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पलामूः इंसान की जिंदगी में वो पल सबसे खास होता है जब वो अपनी गोद में अपने अंश को देखता है. बच्चे के जन्म के साथ-साथ माता-पिता का भी जन्म होता है. लाख दुश्वारियों के बाद भी वो अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं होने देता.

लेकिन क्या आज मजबूरियां इतनी हावी हो चुकी हैं कि माता-पिता खुद अपने बच्चे को खुद से दूर करने को इस कदर मजबूर हैं. जी हां, ये भी जीवन की एक कड़वी सच्चाई ही है, जो हो रहा है झारखंड के पलामू जिला में. जहां लोग अपने बच्चे को लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष सरेंडर करने के लिए पहुंच रहे हैं.

पलामू में लोग अपने बच्चों को सरकार को कर रहे सरेंडर! (ETV Bharat)

झारखंड में पलामू जिला में लोग अपने बच्चों को सरकार को सरेंडर कर रहे हैं. पिछले छह महीने में पलामू में चार बच्चों का सरेंडर हुआ है, जिन्हें मिशन ऑफ चैरिटी में रखा गया है. पलामू में जिन बच्चों का सरेंडर हुआ है उनकी उम्र एक वर्ष से पांच वर्ष के बीच है.

पलामू में बच्चों के सरेंडर करने का प्रचलन बढ़ रहा है. बाल कल्याण समिति (CWC) के पास लोग अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं और सरेंडर कर रहे हैं. कई ऐसे लोग भी सीडब्ल्यूसी के समक्ष पहुंचे हैं जो सरेंडर करना चाहते है लेकिन वे कानूनी प्रावधानों को पूरा नही कर पाए. सरेंडर करने वालों में कई माता या पिता आर्थिक रूप से कमजोर है या उनके बीच संबंध टूट गए हैं. कुछ लोग अपने बच्चों को वापस पाना चाहते हैं जबकि कुछ हमेशा के लिए सरेंडर करना चाहते हैं.

केस स्टडी 01

पलामू में पांडु थाना के रहने वाले एक युवक ने अपनी सवा साल की बेटी को पलामू सीडब्ल्यूसी के समक्ष 1 सितंबर को सरेंडर किया है. युवक मजदूरी का काम करता है. एक वर्ष पहले उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई और शादी कर ली. युवक की मां को दिल की बीमारी है जबकि युवक को रोजगार के लिए घर से बाहर रहना पड़ता है. युवक ने सीडब्ल्यूसी के समक्ष अपनी मजबूरी बतायी और बच्ची को सरेंडर किया. सीडब्ल्यूसी के समक्ष उसने चार महीने के लिए बच्ची को सरेंडर करने की बात कही है और कहा है कि वो अपनी बच्ची को वापस ले जाएगा.

केस स्टडी 02

लातेहार के महुआडांड़ की रहने वाला एक दंपती कैंसर की बीमारी से जूझ रहा था. उनके पास नवजात बच्चा भी था. इलाज के क्रम में अस्पताल की तरफ से दंपती को बताया गया कि उन्हें तीन महीने तक भर्ती रहना पड़ेगा. दंपती ने पलामू सीडब्ल्यूसी के समक्ष चार महीने के लिए अपने नवजात को सरेंडर किया. इलाज करवाने के बाद दंपती वापस लौटा और अपने बच्चे को साथ ले गया.

केस स्टडी 03

पलामू के मेदिनीनगर की रहने वाला एक दंपती नौकरी में है. दंपती बाल कल्याण समिति के समक्ष पहुंचा और अपने बच्चों को सरेंडर करने की इच्छा जताई. दंपती सिर्फ ड्यूटी के दौरान अपने साथ बच्चे को नहीं रखना चाहती थी उनका कहना था कि ड्यूटी आवर में सीडब्ल्यूसी बच्चों को अपने पास रखे लेकिन सीडब्ल्यूसी ने इनकार कर दिया था. माता और पिता लालन पालन में सक्षम थे. (केस स्टडी पलामू सीडब्ल्यूसी के दस्तावेज के अनुसार)

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केस स्टडी (ETV Bharat)

बच्चों को नहीं रखना चाहते हैं एकल माता-पिता!

पति-पत्नी के झगड़े के बाद या संबंध टूटने के बाद अकाल माता-पिता पुलिस के पास पहुंच रहे हैं और बच्चे को नहीं रखने को लेकर गुहार लगा रहे हैं. सबसे अधिक यह शिकायत पलामू के महिला थानाओं में पहुंच रही है. पति या पति द्वारा प्रेम संबंध उजागर होने या दूसरी शादी करने के बाद बच्चे को रखने के लिए विवाद हो रहा है.

इसी विवाद में पति या पत्नी बच्चों को नहीं रखने को लेकर गुहार लगाते हैं. जबकि कई मामलों में संबंध टूटने के बाद पति या पत्नी बच्चे को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं. पलामू पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पूरे जिले में 10 से 20 मामले हर महीने पहुंचते हैं. कई मामलों में काउंसलिंग की जाती है जबकि कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया में भेज दिया जाता है.

लोग बच्चों के सरेंडर के लिए सीडब्ल्यूसी के पास पहुंच रहे हैं. लातेहार के महुआडांड़ की कैंसर पड़ी दंपति और पलामू के पांडु के रहने वाला एक युवक ने सीडब्लूसी के समक्ष बच्चों का सरेंडर किया था. सभी बच्चों को मिशनरीज ऑफ चैरिटी में रखा गया है. दरअसल पलामू में स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी नहीं है जिस कारण बच्चों को मिशनरी ऑफ चैरिटी में रखा गया है. -रवि शंकर, सदस्य सीडब्ल्यूसी, पलामू.

विभिन्न थानों में पति या पत्नी के द्वारा दूसरे संबंध के कारण बच्चों के पालन संबंधी विवाद पहुंच रहे हैं. पति या पत्नी बच्चे को रखने को लेकर तैयार नहीं होते हैं और वह सरकार को सौंप देना चाहते हैं. उनकी काउंसलिंग की जाती है और उन्हें समझाया भी जाता है. आज के दौर में समाज में बिखराव का एक चिंताजनक स्वरूप यह निकलकर सामने आया है. कई मामलों में कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ती है. -इंदु भगत, पीएलवी सह काउंसेलर.

बच्चे सरेंडर को लेकर क्या है नियम?

शारीरिक भावनात्मक या सामाजिक कारण जो माता-पिता के नियंत्रण में नहीं हैं वह अपने बच्चों का बाल कल्याण समिति के समक्ष सरेंडर कर सकते हैं. दरअसल पूरी प्रक्रिया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत होती है. कोई माता-पिता या संरक्षक बच्चों को लेकर बाल कल्याण समिति के समक्ष पहुंचती है तो सीडब्लूसी संबंधित बच्चों को चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन (CNCP) के नियमो के अनुसार सरेंडर लेती है.

इससे पहले बाल कल्याण समिति सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और सरेंडर को लेकर निर्णय लेगी. छह वर्ष से कम उम्र होने पर बच्चे को स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी (SAA) में रखा जाना है. जहां स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी नहीं है वहां मिशनरीज ऑफ चैरिटी में बच्चे को रखा जाएगा.

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बच्चे सरेंडर को लेकर क्या है नियम (ETV Bharat)

60 दिन बाद बच्चे पर माता-पिता का दावा नहीं!

सरेंडर के 60 दिन के बाद बच्चों पर माता-पिता का दावा नहीं हो सकता है. हालांकि सीडब्ल्यूसी इस मामले में अवधि विस्तार अधिक कर अधिकतम 120 दिन कर सकता है. पलामू में सीडब्ल्यूसी से 120 दिनों का अवधि विस्तार दिया है. 120 के बाद बच्चा गोद लेने के प्रक्रिया में शामिल हो जाएगा. बच्चों को लीगली फ्री एडॉप्शन के श्रेणी में डाल दिया जाएगा. बच्चे को कोई भी गोद ले सकता है. छह वर्ष के उम्र अधिक होने के बाद बच्चे को बाल गृह भेज दिया जाएगा.

अलग-अलग कारणों से लोग बच्चे को सरेंडर करने के लिए पहुंचते हैं उन्हें कानूनी पहलुओं और सभी बिंदुओं पर जानकारी दी जाती है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ऐसे माता-पिता जो बच्चे को पालने में सक्षम नहीं है उन्हें अनफिट गार्जियन कहा गया है. अनफिट गार्जियन के बच्चे सीएनसीपी के श्रेणी में आते हैं. ऐसे बच्चों को देखरेख करना सरकार का कार्य है उन्हें सहायता मिलेगी. अनफिट गार्जियन के लिए सरेंडर के नियम है. सरेंडर के तय अवधि के दौरान बच्चों को नहीं ले जाने पर उसे गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल कर दिया जाएगा. इस दौरान परिवार को यह भी बताया जाता है कि वे चाहे तो एडॉप्शन के लिए बच्चे को सरेंडर कर सकते हैं. इस दौरान उन्हें यह बताया जाता है कि चार महीने का समय उन्हें दिया जा रहा है अगर वह बच्चे का एडॉप्शन नहीं चाहते हैं तो वापिस ले जा सकते है. -शैलेंद्र चतुर्वेदी, अध्यक्ष, सीडब्लूसी, पलामू.

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