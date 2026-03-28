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Explainer : क्यों JDU अपने ही सांसद की सदस्यता कराना चाहती है खत्म?

JDU के अंदर घमासान मचा है. पार्टी अपने ही सांसद की सदस्यता खत्म करना चाहती है. पटना से अविनाश कुमार की रिपोर्ट.

Nitish Kumar action against JDU MP
JDU सांसद पर नीतीश कुमार का एक्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 28, 2026 at 4:01 PM IST

11 Min Read
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पटना: जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने ही सांसद की सदस्यता समाप्त कराने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए लोकसभा स्पीकर को नोटिस सौंपी है. एक बार फिर से पार्टी की कमान संभालते ही नीतीश कुमार एक्शन मोड में आ गए हैं और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं.

JDU के बांका सांसद पर गिरेगी गाज?: पिछले दिनों जदयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने गिरिधारी यादव की सदस्यता समाप्त करने के लिए लोकसभा स्पीकर को नोटिस सौंपी थी. अब उस नोटिस पर सुनवाई होने वाली है. लोकसभा स्पीकर खुद इस मामले को सुनेंगे. इससे पहले नीतीश कुमार ने अपने राज्यसभा सांसद स्व शरद यादव की भी सदस्यता समाप्त कराई थी.

क्या सांसद गिरिधारी यादव की सदस्यता होगी समाप्त? (ETV Bharat)

15 साल से नीतीश के साथ हैं गिरिधारी यादव : 2024 लोकसभा चुनाव में गिरिधारी यादव बांका लोकसभा सीट से जदयू के टिकट पर चुनाव जीते थे. गिरिधारी यादव 2010 में आरजेडी को छोड़कर जदयू में शामिल हुए थे और तब से लगातार नीतीश कुमार के साथ ही हैं.

अपने ही सांसद के खिलाफ क्यों है JDU?: 2025 विधानसभा चुनाव में गिरिधारी यादव अपने बेटे चाणक्य प्रकाश को बेलहर से चुनाव लड़ाना चाहते थे. जदयू से टिकट नहीं मिला तो आरजेडी से टिकट की व्यवस्था करवा दी. आरोप है कि अपने बेटे के पक्ष में गिरधारी यादव ने चुनाव प्रचार भी किया. हालांकि इसके बाद भी गिरिधारी यादव का बेटा चुनाव जीत नहीं पाया. ऐसे में जदयू ने पार्टी विरोधी गतिविधि मानते हुए लोकसभा स्पीकर को सदस्यता समाप्त करने के लिए नोटिस दे दिया है. जदयू के संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत की तरफ से यह नोटिस दी गई है. अब इस पर आगे सुनवाई होगी.

Nitish Kumar action against JDU MP
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

SIR को लेकर पार्टी लाइन से अलग रुख : इसके अलावे जब बिहार में एसआईएआर का काम हो रहा था तो लोकसभा में गिरिधारी यादव ने इस मामले को उठाते हुए आपत्ति जताई थी कि जब वोटर लिस्ट लोकसभा चुनाव में सही हो सकता है तो विधानसभा चुनाव में गलत कैसे होगा? जबकि जदयू की तरफ से एसआईआर को सही बताया जा रहा था. गिरिधारी यादव पार्टी लाइन से अलग हटकर एसआईआर पर बयान दे रहे थे. उस समय जदयू के तरफ से उनसे जवाब भी मांगा गया था.

खटक रही थी आरसीपी सिंह से नजदीकी!: गिरिधारी यादव को आरसीपी सिंह ही जदयू में लेकर आए थे और आरसीपी सिंह के कहने पर ही नीतीश कुमार ने लोकसभा से चुनाव लड़ाया था, जो अंदरखाने से खबर आ रही है कि आरसीपी सिंह के पक्ष में भी गिरिधारी यादव बोल रहे थे. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी की बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है.

नीतीश के कार्यक्रम से गायब: एक्सपर्ट के अनुसार गिरिधारी यादव लंबे समय तक नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाते रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव (2025) के बाद से उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी बढ़ती चली गई. 17 मार्च को सीएम की समृद्धि यात्रा के दौरान बांका में आयोजित कार्यक्रम में भी गिरिधारी यादव नजर नहीं आए थे.

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बांका सांसद गिरिधारी यादव (सौ. गिरिधारी यादव सोशल मीडिया)

पार्टी ने जारी किया था नोटिस: जानकारी के अनुसार इससे पहले जदयू की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया था. सांसद ने कहा था कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला था. हालांकि अब मामला केवल नोटिस तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सीधे उनकी संसदीय सदस्यता पर संकट खड़ा हो गया है.

'बिना कारण कार्यकर्ता पर भी नहीं होती है कार्रवाई': जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है बिना किसी वजह के किसी कार्यकर्ता पर भी कार्रवाई नहीं होती है और वह तो माननीय सांसद हैं. अपने संसदीय क्षेत्र में से एक विधानसभा में अपने बेटे को राजद के टिकट पर चुनाव लड़ाया और पूरे चुनाव में अपने बेटे के लिए प्रचार करते रहे. निसंदेह पार्टी के सिद्धांतों के खिलाफ काम किया.

"पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की. उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और इसी के आधार पर पार्टी के सांसद को अयोग्य करार करने के लिए हमारे संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामत ने एक पिटीशन लोकसभा अध्यक्ष को दिया है. अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव में दल विरोधी काम करने पर कार्रवाई की गई है. गिरिधारी यादव उसमें अपवाद नहीं है. लाभ और नुकसान की बात नहीं है. पार्टी लाइन से अलग हटकर, उन्होंने जो जो भी काम किया है वह पार्टी के संज्ञान में है."- राजीव रंजन, राष्ट्रीय प्रवक्ता,जदयू

Nitish Kumar action against JDU MP
चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार और गिरिधारी यादव की तस्वीर (सौ. गिरिधारी यादव सोशल मीडिया)

'सुनवाई में हम अपनी बात रखेंगे'- गिरिधारी यादव: हालांकि गिरिधारी यादव ने बातचीत में कहा कि जब स्पीकर साहब पूछेंगे तब हम जवाब दे देंगे. पार्टी विरोधी गतिविधियों पर गिरिधारी यादव का कहना है कि 2010 से नीतीश कुमार के साथ हैं और कोई भी पार्टी विरोधी काम नहीं किया है.

"जहां तक मेरे बेटे के चुनाव में लड़ने की बात है तो वह स्वतंत्र है. ऐसा तो नहीं है कि मैं जदयू में हूं तो मेरा पूरा परिवार जदयू की सदस्यता ले ले. ऐसा कहीं नियम भी नहीं है. सदस्यता जा सकती है या नहीं यह लोकसभा अध्यक्ष का विशेष अधिकार है, क्योंकि वे खुद सुनवाई करते हैं और जब सुनवाई करेंगे तो हम अपनी बात रखेंगे."- गिरिधारी यादव, जेडीयू सांसद, बांका

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गिरिधारी यादव और अशोक चौधरी (सौ. गिरिधारी यादव सोशल मीडिया)

JDU के फैसले पर लोकसभा अध्यक्ष भी लगाएंगे मुहर: वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है अनुशासनहीनता छूत की बीमारी है, यदि इसे नजरअंदाज किया गया तो एक के बाद दूसरा और इस तरह के मामले आते रहेंगे और जदयू ने इसीलिए यह कार्रवाई की है. ये और बात है कि कार्रवाई करने में बहुत देर कर दी गयी है. विधानसभा चुनाव के समय ही गिरिधारी यादव पर बेटे को आरजेडी से टिकट दिलाने और चुनाव प्रचार करने के आरोप लगे थे.

JDU के इन नेताओं का भी जिक्र: उन्होंने आगे कहा कि महेश्वर हजारी पर भी अपने बेटे को कांग्रेस से टिकट दिलाकर लोकसभा का चुनाव लड़ाने का आरोप था. उस समय भी कहा जा रहा था कि उन पर कार्रवाई होगी. समस्तीपुर से ही लोजपा रामविलास की टिकट पर जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी चुनाव लड़ रही थीं, लेकिन पार्टी ने उनपर कोई कार्रवाई नहीं की. हां यह जरूर है उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया.

Nitish Kumar action against JDU MP
संजय झा और गिरिधारी यादव (सौ. गिरिधारी यादव सोशल मीडिया)

"जहां तक गिरिधारी यादव की बात है तो वह राजद के नेता थे. बाद में परिस्थितियों के कारण जदयू में आना पड़ा, लेकिन जदयू से उनका जुड़ाव नहीं हो पाया है. अब एनडीए की सरकार है. केंद्र में एनडीए के ही लोकसभा अध्यक्ष हैं. ऐसे में सुनवाई होगी लेकिन जो पार्टी का फैसला होगा, उसपर लोकसभा अध्यक्ष भी मुहर लगाएंगे. ऐसे में गिरिधारी यादव की सदस्यता जाना तय लगता है."- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

अध्यक्ष चाहेंगे तो तुरंत होगा फैसला: संविधान के जानकार हरेंद्र प्रताप का कहना है कि जदयू की ओर से पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के पास आवेदन दिया गया है. अब लोकसभा अध्यक्ष प्रक्रिया के तहत सुनवाई करेंगे और दोनों पक्षों को सुनेंगे कुल मिलाकर सदस्यता समाप्त करने को लेकर लोकसभा अध्यक्ष के पास अधिकार है.

"वह (लोकसभा अध्यक्ष) चाहेंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी. ऐसे सुनवाई की प्रक्रिया काफी लंबी चलती है और उसमें सबूत देना आसान नहीं होता है, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष चाहेंगे तो तुरंत भी फैसला हो सकता है."- हरेंद्र प्रताप, संविधान विशेषज्ञ

जदयू के बड़े नेताओं का बयान: नीतीश कुमार कोर टीम के नेताओं के बयान से साफ लगता है कि गिरिधारी यादव के खिलाफ कार्रवाई करने का पार्टी ने मन बना लिया है. केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा "गिरिधारी यादव ने अपने बेटे को आरजेडी से टिकट दिलाया और पूरे चुनाव में अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया है. पार्टी विरोधी गतिविधि का पूरा साक्ष्य है और इसीलिए संसदीय दल के नेता ने उनके खिलाफ नोटिस दिया है."

"गिरिधारी यादव एसआईआर में भी पार्टी लाइन से अलग हटकर बोल रहे थे, जबकि हम लोगों का साफ़ कहना था कि एसआईआर सही हो रहा है. पार्टी विरोधी गतिविधि में संलिप्त थे और इसलिए उनके खिलाफ संसदीय दल के नेता ने अयोग्य ठहराने के लिए आवेदन दिया है."- संजय झा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जदयू

कौन हैं गिरिधारी यादव?: गिरिधारी यादव की पहचान समाजवादी नेता के तौर पर होती है. 1995 में बिहार के कटोरिया विधानसभा से चुनाव जीते थे. उसके बाद 11वीं लोकसभा में बांका संसदीय सीट से चुनाव जीते. 1997 में जब आरजेडी का गठन किया गया था तो जनता दल के 17 सांसद लालू प्रसाद यादव के साथ हो गए थे, उसमें से गिरिधारी यादव भी एक थे. 12वीं लोकसभा में दिग्विजय सिंह से लोकसभा का चुनाव हार गए. हालांकि 2000 में कटोरिया से दूसरी बार विधायक चुने गए थे.

2004 में गिरिधारी यादव, दिग्विजय सिंह को हराकर फिर से लोकसभा पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव से मतभेद हो गया और लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला. तब 2010 में नीतीश कुमार के साथ हो गए और फिर बिहार के बेलहर विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी.

जदयू में उन्हें 2014 में महासचिव भी बनाया गया, लेकिन मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ मेलजोल बढ़ाने के आरोप पर उन्होंने 2015 में इस पद से इस्तीफा दे दिया. 2015 में बेलहर से चौथी बार विधानसभा का चुनाव जदयू के टिकट पर ही जीते. उसके बाद 2019 और 2024 में जदयू के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीते हैं., लेकिन 2025 में अपने बेटे के कारण विवाद में आ गए.

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

पहले भी बड़े नेता की सदस्यता हो चुकी है समाप्त: जदयू के तरफ से पहले भी स्व शरद यादव की सदस्यता समाप्त कराई जा चुकी है. 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर एनडीए के साथ जब सरकार बना ली थी तो पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद शरद यादव ने विरोध किया था. नीतीश कुमार से विवाद के बाद शरद यादव पार्टी लाइन से अलग हटकर काम करने लगे थे और इसीलिए उनकी राज्यसभा के सदस्यता जदयू के दबाव में राज्यसभा से समाप्त कर दी गई.

बांका में फिर से चुनाव के आसार: उस समय केंद्र में एनडीए की ही सरकार थी. अभी भी केंद्र में एनडीए की सरकार है और जदयू के मदद से ही सरकार चल रही है. ऐसे में नीतीश कुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो फैसला लिया है, उसपर मुहर लगना तय माना जा रहा है. यदि ऐसा होगा, तब बांका में लोकसभा का फिर से चुनाव भी कराना होगा.

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