पुलिस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है आईआईएफ फाइव ! पलामू जोन में 20 दिनों में 9914 मुकदमों का डाटा हुआ अपलोड

पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है आईआईएफ फाइव. इससे मुकदमे से जुड़े अनुसंधान की जानकारी आसानी से मिल जाएगी.

सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 12, 2025 at 6:20 PM IST

3 Min Read
पलामूः पुलिस एवं आम लोगों के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस सिस्टम से आम लोग एफआईआर एवं मुकदमे से जुड़े हुए अनुसंधान की जानकारी ले सकते हैं. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जुड़े हुए एफआईआर, चार्जशीट, अनुसंधान समेत कई रिपोर्ट वर्षों से ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड नहीं किया गया था.

पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चला कर 20 दिनों में 9914 मुकदमों के डाटा को अपलोड किया है. मुकदमों का डाटा ऑनलाइन अपलोड होने के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वेबसाइट से सभी तरह की जानकारी लोगों को मिल सकती है. सभी डाटा को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए आईआईएफ 5 ( इंडियन इनफॉरमेशन फॉरमेट ) पर अपलोड किया जाना था.

जानकारी देते शैलेंद्र कुमार सिन्हा, आईजी, पलामू जोन (Etv Bharat)

पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिला था सीसीटीएनएस में डाटा को अपलोड किया जाना है. सीसीटीएनएस से जुड़े हुए आईआईएफ 5 पर डाटा को अपलोड किया गया है. वैसे मुकदमे जिनका अनुसंधान पूरा हो गया है, उनका डाटा अपलोड किया जाना है. डाटा अपलोड होने के बाद सारी चीज ऑनलाइन नजर आने लगती है. डाटा अपलोड होने के बाद रिकॉर्ड मेंटेन एवं मॉनिटरिंग आसान होती है. - शैलेंद्र कुमार सिन्हा, आईजी, पलामू जोन

क्या है आईआईएफ - 5 ? मुकदमों से जुड़ी मिलेगी जानकारी

क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए आईआईएफ 5 ( इंडियन इनफॉरमेशन फॉरमेट ) पर डाटा अपलोड होने के बाद मुकदमे से जुड़े अनुसंधान की जानकारी आसानी से मिल पाएगी. यह सिस्टम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा तैयार किया गया है. आई 1 में एफआईआर की जानकारी, 2 में अपराध एवं घटनास्थल की जानकारी, आई 3 में गिरफ्तारी का डिटेल, आई 4 में जब्ती , आई 5 में अपराध का विवरण और आई 6 में चार्जशीट की जानकारी अपलोड किया जाता है.

डाटा अपलोड होने के बाद सीनियर पुलिस अधिकारियों को मुकदमे से जुड़ी अनुसंधान की रिपोर्ट एवं उसकी स्थिति के बारे में रियल टाइम जानकारी मिलती है. वैसे मुकदमे जिनका अनुसंधान पूरा हो गया है, उसका डाटा अपलोड किया जाना है.

  • पलामू में 6950 मुकदमों का डाटा अपलोड किया जाना था, तीन नंवबर तक मात्र 29 मुकदमों का अनुसंधान लंबित हैं
  • गढ़वा में 2824 मुकदमा का डाटा अपलोड किया जाना था जिनमें 441 मुकदमों का डाटा अपलोड किया जाना बाकी है.
  • लातेहार में 1110 मुकदमों का डाटा अपलोड किया जाना था, सभी मुकदमों का डाटा अपलोड हो गया है.

डाटा अपलोड होने से आम लोगों को क्या है फायदा

आईआईएफ 5 सिस्टम पर डाटा अपलोड होने बाद आम लोगों को काफी फायदा होगा. एफआईआर में डिटेल जानकारी के साथ-साथ मुकदमे से जुड़े हुए अनुसंधान की भी जानकारी मिलेगी. चरित्र के सत्यापन के साथ-साथ पुलिस वेरिफिकेशन में आसानी से डाटा मिलेगा. आम लोग सीसीटीएनएस पर अपना प्रोफाइल बना कर मुकदमा या पुलिस वेरिफिकेशन की जानकारी ले सकते हैं.

