पुलिस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है आईआईएफ फाइव ! पलामू जोन में 20 दिनों में 9914 मुकदमों का डाटा हुआ अपलोड

सांकेतिक तस्वीर ( Etv Bharat )

पलामूः पुलिस एवं आम लोगों के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है. इस सिस्टम से आम लोग एफआईआर एवं मुकदमे से जुड़े हुए अनुसंधान की जानकारी ले सकते हैं. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम से जुड़े हुए एफआईआर, चार्जशीट, अनुसंधान समेत कई रिपोर्ट वर्षों से ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड नहीं किया गया था. पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चला कर 20 दिनों में 9914 मुकदमों के डाटा को अपलोड किया है. मुकदमों का डाटा ऑनलाइन अपलोड होने के बाद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के वेबसाइट से सभी तरह की जानकारी लोगों को मिल सकती है. सभी डाटा को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम से जुड़े हुए आईआईएफ 5 ( इंडियन इनफॉरमेशन फॉरमेट ) पर अपलोड किया जाना था. जानकारी देते शैलेंद्र कुमार सिन्हा, आईजी, पलामू जोन (Etv Bharat) पुलिस मुख्यालय से निर्देश मिला था सीसीटीएनएस में डाटा को अपलोड किया जाना है. सीसीटीएनएस से जुड़े हुए आईआईएफ 5 पर डाटा को अपलोड किया गया है. वैसे मुकदमे जिनका अनुसंधान पूरा हो गया है, उनका डाटा अपलोड किया जाना है. डाटा अपलोड होने के बाद सारी चीज ऑनलाइन नजर आने लगती है. डाटा अपलोड होने के बाद रिकॉर्ड मेंटेन एवं मॉनिटरिंग आसान होती है. - शैलेंद्र कुमार सिन्हा, आईजी, पलामू जोन



क्या है आईआईएफ - 5 ? मुकदमों से जुड़ी मिलेगी जानकारी