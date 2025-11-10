ETV Bharat / bharat

कौन है डॉक्टर मुजम्मिल शकील?, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से क्या है नाता, पुलिस को टेरर कनेक्शन का शक

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर मुजम्मिल को टेरर कनेक्शन के शक में गिरफ्तार किया गया है.

कौन है डॉक्टर मुजम्मिल?
November 10, 2025

November 10, 2025

फरीदाबाद: फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉ. मुजम्मिल शकील को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मुजम्मिल ने तीन महीने पहले फरीदाबाद के धौज गांव में एक कमरा किराए पर लिया था, जहां वह खुद नहीं रहता था बल्कि केवल सामान रखने के लिए वो उस कमरे का इस्तेमाल करता था.

कौन है डॉ. मुजम्मिल शकील: डॉ. मुजम्मिल शकील मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव का रहने वाला है. पेशे से वो एक शिक्षक है जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करता था. पुलिस के अनुसार उसने लगभग तीन महीने पहले फरीदाबाद के धौज गांव में एक कमरा किराए पर लिया था, लेकिन वो वहां खुद नहीं रहता था. उस कमरे को केवल सामान रखने के लिए लिया गया था. डॉ. मुजम्मिल को एंटी टेरर मॉड्यूल से जुड़ी गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार किया गया है.

कौन है डॉक्टर मुजम्मिल?

15 दिनों से जारी है ऑपरेशन: फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता के मुताबिक पिछले करीब 15 दिनों से हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी था. ये ऑपरेशन अब भी चल रहा है. उसी के तहत डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने जब उसके किराए के कमरे में छापेमारी की, तो वहां से करीब 360 किलो विस्फोटक(संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया गया है. पुलिस ने पूरे मामले में स्पष्ट किया है कि RDX नहीं मिला है.

ये चीजें हुई बरामद: इसके अलावा मौके से 20 टाइमर डिवाइस, बैटरियां, तार और विस्फोटक बनाने का अन्य सामान भी मिला है. फायरआर्म्स में एक असॉल्ट राइफल, तीन मैगजीन, 83 कारतूस, एक पिस्टल और उसके आठ राउंड कारतूस, साथ ही दो खाली कारतूस और दो अतिरिक्त मैगजीन बरामद की गई हैं.

फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता

बड़े आतंकी साजिश का शक: पुलिस की मानें तो ये बरामदगी किसी बड़े आतंकी साजिश की ओर इशारा करती है. सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि मुजम्मिल किस संगठन से जुड़ा था और उसका नेटवर्क कहां-कहां फैला हुआ है. फिलहाल जांच जारी है और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े पहलुओं को देखते हुए पुलिस ने ज्यादा जानकारी साझा करने से इनकार किया है.

सर्च अभियान जारी: मामले में पुलिस ने एक मौलवी को भी फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है. मौलवी की पत्नी के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल रोजाना वहां पांच बार नमाज अदा करने के लिए जाता था. फिलहाल पुलिस जिले के फतेहपुर तगा में तलाशी अभियान चला रही है.

