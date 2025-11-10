ETV Bharat / bharat

कौन है डॉक्टर मुजम्मिल शकील?, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से क्या है नाता, पुलिस को टेरर कनेक्शन का शक

फरीदाबाद: फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर डॉ. मुजम्मिल शकील को जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मुजम्मिल ने तीन महीने पहले फरीदाबाद के धौज गांव में एक कमरा किराए पर लिया था, जहां वह खुद नहीं रहता था बल्कि केवल सामान रखने के लिए वो उस कमरे का इस्तेमाल करता था.

कौन है डॉ. मुजम्मिल शकील: डॉ. मुजम्मिल शकील मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव का रहने वाला है. पेशे से वो एक शिक्षक है जो फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया करता था. पुलिस के अनुसार उसने लगभग तीन महीने पहले फरीदाबाद के धौज गांव में एक कमरा किराए पर लिया था, लेकिन वो वहां खुद नहीं रहता था. उस कमरे को केवल सामान रखने के लिए लिया गया था. डॉ. मुजम्मिल को एंटी टेरर मॉड्यूल से जुड़ी गतिविधियों के संदेह में गिरफ्तार किया गया है.

कौन है डॉक्टर मुजम्मिल? (Etv Bharat)

15 दिनों से जारी है ऑपरेशन: फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर सतेंद्र कुमार गुप्ता के मुताबिक पिछले करीब 15 दिनों से हरियाणा और जम्मू-कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन जारी था. ये ऑपरेशन अब भी चल रहा है. उसी के तहत डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने जब उसके किराए के कमरे में छापेमारी की, तो वहां से करीब 360 किलो विस्फोटक(संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट) बरामद किया गया है. पुलिस ने पूरे मामले में स्पष्ट किया है कि RDX नहीं मिला है.