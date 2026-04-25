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वो दौर जब टेलीविजन के लिए लेना पड़ता था लाइसेंस, जानिए कितना था टैक्स

कलर टीवी के लिए ज्यादा टैक्स: कलर टीवी रखने के एवज में लोगों को अधिक टैक्स देना पड़ता था जबकि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखने के लिए तुलनात्मक रूप से ये टैक्स कम होता था.ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के लिए 15 से ₹50 तक जबकि रंगीन टीवी रखने के लिए लोगों को 75 से ₹100 के तक टैक्स देना पड़ता था.

डाकघर में करना पड़ता था आवेदन: टीवी खरीदने के बाद उपभोक्ता को नजदीकी डाकघर में आवेदन करना पड़ता था. डाकघर में निर्धारित शुल्क की सूची जमा की जाती थी, वहां एक निर्धारित शुल्क जमा कर लाइसेंस बुक या प्रमाणपत्र दिया जाता था. ब्लैक एंड व्हाइट व कलर टीवी के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित थी.

₹15 सालाना लगता था टैक्स: सन1950 से 1980 तक देश में टीवी प्रसारण मुख्य रूप से सरकारी चैनल यानी कि दूरदर्शन के जरिए होता था. उस दौर में प्रसारण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार वार्षिक लाइसेंस शुल्क वसूलती थी. लोगों को टेलीविजन रखने के लिए सालाना ₹15 चुकाने पड़ते थे. हर साल लाइसेंस का नवीनीकरण भी होता था.

बगैर लाइसेंस लगता था जुर्माना :आज के दौर में टीवी खरीदना और चलाना बिल्कुल सामान्य बात है. हर घर में टेलीविजन होना बेहद सामान्य घटना बन चुकी है. लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत में टेलीविजन रखने के लिए सरकारी लाइसेंस लेने पड़ते थे. बिना लाइसेंस टीवी रखना नियमों का उल्लंघन माना जाता था और बिना लाइसेंस के टेलीविजन रखने पर जुर्माने का भी प्रावधान था.

पटना : टेलीविजन आज की तारीख में घर-घर में पाया जाता है और यह मनोरंजन का सशक्त माध्यम भी है. साल दर साल टेलीविजन का स्वरूप भी बदलता रहा है. पहले जहां टेलीविजन के लिए एंटीना और बूस्टर लगाए जाते थे.वही आज की तारीख में केबल और डिश वाली छतरी के जरिए टेलीविजन ऑपरेट होता है. सेट-टॉप बॉक्स और डॉल्बी क्वालिटी ने टेलीविजन के क्रेज को और बढ़ा दिया है. तकनीक के दौर में लोग टेलीविजन देखने के लिए 4K तकनीक का आनंद भी उठा रहे हैं.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

समय पर लाइसेंस का नवीनीकरण जरूरी: लाइसेंस का नवीनीकरण भी समय पर कराना जरूरी होता था.सरकारी अधिकारियों को यह अधिकार था कि वे जांच करें कि कहीं बिना लाइसेंस के टीवी चल तो नहीं रहा है. नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का भी प्रावधान था.

1990 के बाद व्यवस्था हुई खत्म: टेलीविजन के लिए लाइसेंस की व्यवस्था लंबे समय तक चली. 1990 के दशक में केबल टीवी और निजी चैनलों के आगमन के बाद टीवी प्रसारण का परिदृश्य पूरे तौर पर बदल गया. इसके बाद लाइसेंस प्रणाली अप्रासंगिक हो गई और इसे समाप्त कर दिया गया.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

कई किलोमीटर चलकर लोग आते थे टीवी देखने: आज जब सैकड़ों चैनल और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, तब शायद ही नई पीढ़ी को पता हो कि कभी टीवी देखने के लिए भी सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी. बिहार के आरा स्थित तारी मोहल्ले के निवासी दानिश रिजवान बताते हैं कि हमारे घर में टेलीविजन हुआ करता था और उसका क्रेज इस कदर था कि कई किलोमीटर दूर से चलकर लोग शनिवार और रविवार को हमारे घर पर टीवी देखने पहुंचते थे. जो लोग हमारे घर पर टीवी देखने आते थे हम लोग उनके मेहमान नवाजी भी करते थे.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

50 साल से सहेज कर रखा है लाइसेंस: दानिश बताते हैं कि हमारे पास जो लाइसेंस है 1980 का बना है. 1985 तक हमारे पिताजी टैक्स जमा करते थे हर साल ₹15 टैक्स देने होते थे. दानिश ने लगभग 50 साल से लाइसेंस को संभाल कर रखा है और लोग बड़ी ही दिलचस्पी के साथ लाइसेंस देखने आते हैं.

"रामायण और महाभारत देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती थी.कई महिलाएं आरती की थाल लेकर आतीं थीं और टीवी पर श्री राम के चरित्र के आते ही टीवी स्क्रीन पर ही उनकी आरती उतारने लगतीं थीं." - दानिश रिजवान, स्थानीय निवासी

अधिकारी घर घर जाकर करते थे जांच: टेलीविजन रखने वालों को लाइसेंस बुक या रसीद मिलती थी. लाइसेंस फीस जमा करने के बाद एक लाइसेंस सर्टिफिकेट या बुक मिलती थी, जिसे संभाल कर रखना होता था. उन दिनों लाइसेंस के इंस्पेक्शन का प्रावधान भी था.सरकारी अधिकारी कभी-कभी जांच भी कर सकते थे कि बिना लाइसेंस टीवी तो नहीं चल रहा. सूचना मिलने पर अधिकारियों की टीम के द्वारा जांच भी की जाती थी.

टेलीविजन के लिए लाइसेंस (ETV Bharat)

रामायण और महाभारत देखने के लिए उमड़ती थी भीड़: आरा के तरी मोहल्ला निवासी मधु कुमार अपना अनुभव साझा करते हुए बताते हैं कि उस दौर में वे छोटे थे लेकिन टेलीविजन से जुड़ी कई सारी यादें हैं. उन्होंने बताया कि हमारे मोहल्ले में एक ही टीवी मरहूम मोहम्मद हफीज राजा के घर पर हुआ करता था. उस दौरान बड़ी संख्या में लोग टीवी देखने उनके घर जाते थे. हम लोग भी जब छोटे थे तो उनके घर पर टीवी देखने पहुंचते थे. उनके घर पर रामायण और महाभारत देखने वालों की भीड़ उमड़ती थी.



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