''प्रदूषण सीजनल नहीं सालभर की समस्या, लोगों का गिर रहा हैप्पीनेस इंडेक्स”; जानिए पर्यावरणविद् ने ऐसा क्यों कहा ?

दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि लोगों के जीवनस्तर व मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहा है.

पर्यावरणविद् डॉ. जितेंद्र नागर ने दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण पर क्या कहा?
पर्यावरणविद् डॉ. जितेंद्र नागर ने दिल्ली में बिगड़ते वायु प्रदूषण पर क्या कहा? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 12, 2025 at 1:50 PM IST

4 Min Read
नई दिल्लीः देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या रही है. ऐसे में एक बार फिर राजधानी की आबोहवा जहरीली हो चुकी है. सर्दियां शुरू होते ही प्रदूषण के स्तर में अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है. पर्यावरणविद् और दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग के प्रोफेसर डॉ. जितेंद्र नागर का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण कोई सीजनल नहीं, यह सालभर की समस्या है. उन्होंने कहा कि सरकार व आम जनता दोनों ही यह मान लेते हैं कि प्रदूषण केवल सर्दियों का मुद्दा है, जबकि असलियत में इसके स्रोत पूरे साल सक्रिय रहते हैं.

डॉ. जितेंद्र नागर ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, ''दिल्ली में ट्रैफिक, निर्माण कार्य, सड़कों पर उड़ती धूल, कचरा प्रबंधन की कमजोरी और लैंडफिल साइट्स से उठने वाले जहरीले धुएं ये सब ऐसे कारक हैं, जो सालभर प्रदूषण को बढ़ाते हैं. बस ठंड के मौसम में धुंध व स्मॉग के कारण यह और ज्यादा दिखाई देता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा में महीन धूलकण (पीएम 2.5 और पीएम 10) की मात्रा पूरे साल खतरनाक स्तर पर बनी रहती है, बस सर्दियों में मौसम की स्थिति इसे और गंभीर बना देती है.''

ठोक प्लान के तहत काम की जरूरतः डॉ. जितेंद्र नागर ने कहा कि दिल्ली सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए सालभर की ठोस नीति बनानी होगी. यदि प्रदूषण नियंत्रण को सिर्फ ठंड के मौसम से जोड़कर देखा जाएगा, तो कभी इसे खत्म नहीं कर पाएंगे. डॉ. नागर ने सुझाव दिया कि दिल्ली में वाहनों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के साथ-साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाया जाए. इसके अतिरिक्त सड़क किनारे की धूल को रोकने के लिए नियमित सफाई, कचरा निस्तारण के आधुनिक तरीके व लैंडफिल साइट्स पर सख्त निगरानी जरूरी है.

प्रदूषण से घातक बीमारियों के साथ गिर रहा है प्पीनेस इंडेक्सः दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ हवा में नहीं, बल्कि लोगों के जीवनस्तर व मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डाल रहा है. डॉ. जितेंद्र नागर ने कहा कि अब प्रदूषण का असर हैप्पीनेस इंडेक्स पर भी साफ दिख रहा है. लोग थकान, सिरदर्द, आंखों में जलन व सांस की समस्या से लगातार परेशान हैं. इससे जीवन की गुणवत्ता व मानसिक शांति दोनों प्रभावित हो रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगातार घटता खुशहाली सूचकांक (Happiness Index) इस बात का संकेत है कि साफ हवा अब लोगों के लिए एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है.

लोगों के जागरूकता पर ध्यान देने की जरूरतः डॉ. जितेंद्र नागर ने आगे कहा कि सरकार को अब सिर्फ मशीनों से हवा साफ करने या कुछ दिनों के लिए वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के बजाय जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए. जब तक नागरिक खुद अपने स्तर पर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती है. लोग खुद गाड़ियों की संख्या घटाएं, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें. खुले में कचरा न जलाएं, तभी बदलाव दिखेगा.

प्रदूषण पर मिलकर करना होगा वारः डॉ. जितेंद्र नागर का मानना है कि दिल्ली का प्रदूषण एक बहुस्तरीय संकट है, जो सिर्फ सरकार के स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता. इसके लिए स्थानीय निकायों, औद्योगिक इकाइयों और नागरिकों को मिलकर काम करना होगा. सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स देखकर चिंता जताना काफी नहीं है. हमें यह समझना होगा कि प्रदूषण हमारी सांसों से जुड़ा मुद्दा है. यह हमारे स्वास्थ्य, हमारी नींद, हमारे मूड व हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स तक को प्रभावित करता है.

नहीं चेते तो जीवन पर खड़ा हो जाएगा संकटः डॉ. जितेंद्र नागर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर प्रदूषण को लेकर तत्काल कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में दिल्ली की हवा जीवन के लिए और भी खतरनाक हो सकती है. यह सिर्फ सांस लेने की दिक्कत नहीं रह जाएगी, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, बच्चों के विकास व बुजुर्गों की रोग-प्रतिरोधक क्षमता पर भी स्थायी असर छोड़ेगी. अंत में डॉ. नगर ने कहा कि दिल्ली में साफ हवा अब लक्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है. जब तक हम इसे सालभर की समस्या मानकर समाधान की दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक न हवा साफ होगी और न ही लोगों का हैप्पीनेस इंडेक्स सुधरेगा.

