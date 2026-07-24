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हिमाचल में भांग की खेती पर अंतिम बाधा पार, ओपन फील्ड में नहीं होगी खेती, CCTV से निगरानी, किसान के लिए तीन लाख लाइसेंस फीस

हिमाचल प्रदेश में अब भांग की खेती वैध रूप से की जा सकेगी. आबकारी विभाग ने सभी नियम तय कर अधिसूचना जारी कर दी है.

हिमाचल में भांग की खेती
हिमाचल में भांग की खेती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 8:49 PM IST

9 Min Read
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शिमला: हिमाचल सरकार ने ग्रीन टू गोल्ड की राह पर निर्णायक कदम उठाया है. भांग की खेती से राजस्व कमाई की दिशा में हिमाचल सरकार ने अंतिम बाधा भी पार कर ली है. हिमाचल सरकार के आबकारी विभाग ने इस दिशा में सभी नियम तय कर अधिसूचना जारी कर दी है. साथ ही ये अधिसूचना गजट में प्रकाशित कर दी गई है. राज्य सरकार का अनुमान है कि भांग की खेती को अनुमति देने से सरकारी खजाने में सालाना करीब 2000 करोड़ रुपए का राजस्व आएगा. हालांकि, सरकार ने जो नए नियम बनाए हैं, उनमें भरपूर सख्ती की गई है, ताकि कोई भांग उत्पादन का नशे के लिए दुरुपयोग न कर सके.

राज्य सरकार के आबकारी विभाग की तरफ से बनाए गए 119 पन्नों के नियमों में विस्तार से पूरे प्रोसेस की जानकारी दी गई है. इससे पूर्व राज्य सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी के जरिए खेती को वैध बनाया था. इसके लिए एनडीपीएस एक्ट में संशोधन किया गया था. सरकार ने वर्ष 2023 में एक कमेटी का गठन कर उत्तराखंड व मध्य प्रदेश का मॉडल स्टडी किया था. कमेटी की रिपोर्ट को विधानसभा में स्वीकार किया गया. कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए कमेटी ने एनडीपीएस एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव किया था.

हिमाचल प्रदेश में अब भांग की खेती वैध रूप से की जा सकेगी
हिमाचल प्रदेश में अब भांग की खेती वैध रूप से की जा सकेगी (ETV Bharat)

उसे कैबिनेट मीटिंग में स्वीकार कर मंजूरी दी गई और अब राज्य सरकार के आबकारी विभाग ने खेती के लिए नियम तैयार कर गजट में प्रकाशित कर दिया है. यानी अब भांग की खेती के रास्ते में कोई बाधा नहीं है. लेकिन ये खेती कैसे होगी और क्या नियम रहेंगे, इस पर आगे विस्तार से जानकारी दर्ज की जा रही है?

ओपन फील्ड नहीं, बाड़बंदी के भीतर उगेगी भांग

भांग की खेती के लिए कृषि विभाग की तरफ से लाइसेंस जारी किए जाएंगे. लाइसेंस जारी करने के लिए कृषि विभाग व आबकारी विभाग की अनुशंसा जरूरी होगी. लाइसेंस की अवधि एक साल के लिए रखी गई है. इसे रिन्यू किया जा सकेगा. ये खेती ओपन फील्ड में नहीं की जाएगी. भांग उगाने के लिए तय क्षेत्र में बाड़बंदी करना जरूरी होगा. पॉलीहाउस में भी इसे किया जा सकेगा. खेती की निगरानी सीसीटीवी कैमरों के जरिए होगी. साथ ही इसकी जियो टैगिंग की जाएगी. जहां भाग की खेती की अनुमति होगी, उस बाड़बंदी वाले पॉली हाउस में केवल एक प्रवेश द्वार होगा. बाहर निकलने के लिए अलग से द्वार होगा. पॉलीहाऊस में प्रवेश करने वाले का सारा रिकार्ड रखना जरूरी है.

हिमाचल में ओपन फील्ड में नहीं होगी भांग की खेती
हिमाचल में ओपन फील्ड में नहीं होगी भांग की खेती (ETV Bharat)

भांग की खेती से लेकर उस फसल को काटने का सारा रिकार्ड डिजिटल होगा. यही नहीं, जब लाइसेंसधारी किसान भांग की खेती को काटने के लिए तैयार होगा तो उसे 21 दिन पहले कृषि व आबकारी विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी. इतनी सख्ती का कारण यही है कि कहीं भांग का दुरुपयोग नशे के लिए न किया जा सके.

बिना लाइसेंस के खेती करने पर होगी कार्रवाई
बिना लाइसेंस के खेती करने पर होगी कार्रवाई (ETV Bharat)

स्टोरेज के लिए भी कड़े प्रावधान

भांग की फसल की कटाई के बाद उसकी स्टोरेज को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं. उत्पादित की गई भांग को केवल उन स्टोर में ही रखा जा सकेगा, जिनका लाइसेंस मंजूर होगा. उन गोदामों यानी वेयरहाउसिज की भी सीसीटीवी से निगरानी होगी. उत्पादित भांग की बिक्री के लिए भी संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी. बड़ी बात ये है कि यदि तय नियमों का कहीं से कोई उल्लंघन हुआ तो सख्त एक्शन का प्रावधान भी किया गया है. संबंधित उत्पादक का लाइसेंस रद्द किया जाएगा और एनडीपीएस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई होगी.

हिमाचल के किसान कर सकेंगे भांग की खेती
हिमाचल के किसान कर सकेंगे भांग की खेती (ETV Bharat)

कैसे मिलेगा बीज?

भांग की औषधीय खेती के लिए ओपन मार्केट से बीज नहीं लिया जा सकता. इसके लिए सरकार की तरफ से अधिकृत सप्लायर ही तय नियमों से बीज देंगे. सप्लायर के लिए सरकार अलग से लाइसेंस जारी करेगी. सप्लायर को केवल वही बीज देना होगा, जिसमें तय किए गए नियमों के अनुसार अधिकृत प्रयोगशाला से 0.3 टीएचसी यानी टैट्रा हाइड्रो कैनाबिनोल भांग के बीज ही उपयोग में लाए जाएंगे. ये नशा रहित होते हैं और इनका उपयोग औषधियों में होता है. साथ ही इनसे बैग, बिल्डिंग मैटेरियल, कपड़े, पानी की बोतलें, तेल, आदि कई उत्पाद बनते हैं.

उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड में इसके लिए सेलाकुई फार्महाउस में बीज तैयार होते हैं. हिमाचल सरकार ने पालमपुर के चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय व डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी व वानिकी यूनिवर्सिटी नौणी सोलन को बीज तैयार करने की जिम्मेदारी दी हुई है.

तीन लाख रुपए होगी लाइसेंस फीस

भांग की औषधीय प्रयोग के लिए जिस भी किसान को कृषि विभाग और आबकारी विभाग की अनुमति मिलेगी, उसे तीन लाख रुपए लाइसेंस फीस चुकानी होगी. ये फीस सालाना होगी, क्योंकि लाइसेंस की अवधि एक साल तय की गई है. ये फीस एक बीघा में भांग की औषधीय खेती के लिए होगी. जिस कारोबारी ने भांग की प्रोसेसिंग करनी होगी, उसे भी लाइसेंस लेना होगा. ये लाइसेंस 2 करोड़ रुपए प्रति वर्ष फीस के साथ होगा. उत्पादित भांग के स्टोरेज को लेकर वेयरहाउस की फीस दस हजार रुपए रखी गई है.

दिलचस्प बात ये है कि यदि भांग के आगे उत्पाद बनाने वाली फर्म खुद से खेती करना चाहे तो उसके लिए लाइसेंस फीस दस लाख रुपए बीघा प्रति वर्ष होगी. किसान के लिए ये तीन लाख रुपए बीघा प्रति वर्ष तय की गई है। बीज की सप्लाई करने वाले को भी प्रति वर्ष 25 हजार रुपए शुल्क चुकाना होगा.

हिमाचल के किसान कर सकेंगे भांग की खेती
हिमाचल के किसान कर सकेंगे भांग की खेती (ETV Bharat)

कारोबारी के पास होनी चाहिए 100 करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट

भांग के औषधीय प्रयोग की खेती में यदि कोई कारोबारी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करना चाहता है तो उसके पास सौ करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. यही नहीं, कारोबारी को सालाना बिजनेस में राज्य सरकार को तीन फीसदी सेस भी देना होगा. इसमें दो फीसदी मिल्क सेस व एक फीसदी पर्यावरण सेस होगा. यदि प्रोसेसिंग या मैन्यूफैक्चरिंग कारोबारी खुद खेती करना चाहेगा तो उसके पास कम से कम तीन एकड़ जगह होनी चाहिए. साथ ही उसे दस लाख रुपए लाइसेंस फीस अलग से देनी होगी, जो किसान के लिए तीन लाख रुपए सालाना है.

भांग खेती के क्या लाभ हैं?

भांग की खेती के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है. कपास जैसी पारंपरिक फसल के मुकाबले इसमें पचास फीसदी कम पानी चाहिए होता है. भांग की खेती को जंगली जानवरों से भी कोई खतरा नहीं है. भांग के औषधीय प्रयोगों के साथ इससे कई उत्पाद बनेंगे. इससे लाभार्थियों में किसानों से लेकर कारोबारियों व सरकार को लाभ होगा. सरकार को लाइसेंस फीस के साथ सेस के जरिए सालाना दो हजार करोड़ रुपए तक का राजस्व मिल सकेगा. इस समय उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भांग की खेती की जा रही है. हिमाचल सरकार ने इसके लिए सख्त नियम तैयार किए हैं. हिमाचल में चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर आदि में ये खेती सफल होगी.

भांग के औषधीय प्रयोग
भांग के औषधीय प्रयोग (ETV Bharat)

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है, "राज्य सरकार ने भांग की औषधीय प्रयोग वाली खेती को लेकर सख्त नियम तैयार किए हैं. राज्य सरकार ने इस बात पर फोकस किया है कि इस खेती का दुरुपयोग न हो. भांग की खेती औषधीय व औद्योगिक मकसद से की जाएगी. इससे सरकार के खजाने में पांच सौ करोड़ से लेकर दो हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा. साथ ही किसानों को भी लाभ होगा".

कमेटी के मुखिया व राजस्व मंत्री जगत नेगी का कहना है कि भांग के औषधीय व इंडस्ट्री से जुड़े उपयोग के लिए खेती होगी. सारी प्रक्रिया को कड़े नियमों से संचालित किया जाएगा. खेती वैध होने से किसानों व सरकार सहित इसके कारोबार से जुड़े सभी लोगों को लाभ होगा. आयुर्वेद जगत के विख्यात डॉ. जयबीर सिंह का कहना है कि भांग एक अद्भुत औषधीय पौधा है. इसके अनेक गुण है, ये कैंसर सहित अन्य जटिल बीमारियों में बेहत उपयोगी है. ब्रेन हेमरेज में भी इसका उपयोग है.

पेशे के न्यूरो सर्जन व भाजपा के विधायक डॉ. जनकराज ने भी भांग के औषधीय उपयोग को लाभकारी बताया है. सदन में चर्चा के दौरान उन्होंने भांग के मेडिकल उपयोगों पर विस्तार से बात रखी थी.

वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा का कहना है, "राजस्व प्राप्ति के साथ भांग का औषधीय प्रयोग एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसमें यही ख्याल रखा जाना जरूरी है कि इसका दुरुपयोग न होने पाए. अभी जिस प्रकार के नियम सामने आए हैं, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि शुरुआती चरण में किसानों के लिए तीन लाख रुपए बीघा लाइसेंस फीस अधिक है. अलबत्ता मैन्यूफैक्चरर यदि खेती करता है तो उसके लिए दस लाख रुपए फीस उपयुक्त है. ये भी देखना होगा कि इसका लाभ सामान्य किसान को भी मिले".

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