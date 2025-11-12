गुजरात में पकड़े गए तीन आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन, ATS की टीम करेगी पूछताछ

ETV Bharat / bharat

गुजरात में पकड़े गए तीन आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन, ATS की टीम करेगी पूछताछ

राजस्थान एटीएस की टीम गुजरात रवाना. आतंकियों को राजस्थान के हनुमानगढ़ में हथियार मिलने की बात आई सामने.

गुजरात में पकड़े गए आतंकी
गुजरात में पकड़े गए आतंकी (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 12, 2025 at 10:48 AM IST

जयपुर : गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए तीन आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश की एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं. इस बीच राजस्थान एटीएस की एक टीम गुजरात रवाना हुई है, जो पकड़े गए तीन आतंकियों से पूछताछ करेगी. गुजरात एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि पकड़े गए तीन आतंकियों को राजस्थान के हनुमानगढ़ में हथियार मिले थे. ऐसे में हनुमानगढ़ में हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क के बारे में राजस्थान एटीएस की पूछताछ में कई अहम जानकारी हाथ लगने की उम्मीद है.

पाकिस्तान से ड्रोन से मंगवाए गए हथियार : राजस्थान एटीएस के आईजी विकास कुमार का कहना है कि गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए तीन आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन सामने आने के बाद राजस्थान एटीएस की एक टीम गुजरात भेजी गई है. यह टीम आतंकियों के राजस्थान कनेक्शन को लेकर गहनता से पूछताछ करेगी. गुजरात एटीएस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इन आतंकियों को जो हथियार सप्लाई हुए हैं, वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगवाए गए थे.

पढे़ं. दिल्ली ब्लास्ट के बाद भरतपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, डॉग स्क्वॉड के साथ सघन जांच अभियान

ऐसे में राजस्थान एटीएस की पूछताछ में राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियार मंगवाने वाले गिरोह के नेटवर्क को लेकर भी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं. ऐसे में आगामी दिनों में राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में एटीएस का कड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है. इससे पहले भी प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं.

गुजरात में पकड़े गए तीन आतंकी : गुजरात एटीएस ने हैदराबाद निवासी डॉ. अहमद मोहियुद्दीन सैयद, शामली (उत्तर प्रदेश) के निवासी आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी (उत्तर प्रदेश) निवासी मोहम्मद सुहैल उर्फ मोहम्मद सलीम खान को पिछले दिनों गिरफ्तार किया था. पड़ताल में सामने आया है कि यह तीनों आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े थे और इनका मकसद देश के कई हिस्सों में बड़े हमलों को अंजाम देना था.

TERRORISTS CAUGHT IN GUJARAT
गुजरात में पकड़े गए आतंकी
आतंकवादियों का राजस्थान कनेक्शन
TERRORISTS RAJASTHAN CONNECTION

