गुजरात में पकड़े गए तीन आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन, ATS की टीम करेगी पूछताछ

गुजरात में पकड़े गए आतंकी ( ETV Bharat Gujarat )

जयपुर : गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए तीन आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन सामने आया है, जिसके बाद प्रदेश की एजेंसियों के भी कान खड़े हो गए हैं. इस बीच राजस्थान एटीएस की एक टीम गुजरात रवाना हुई है, जो पकड़े गए तीन आतंकियों से पूछताछ करेगी. गुजरात एटीएस की पूछताछ में सामने आया है कि पकड़े गए तीन आतंकियों को राजस्थान के हनुमानगढ़ में हथियार मिले थे. ऐसे में हनुमानगढ़ में हथियार सप्लाई करने वाले नेटवर्क के बारे में राजस्थान एटीएस की पूछताछ में कई अहम जानकारी हाथ लगने की उम्मीद है. पाकिस्तान से ड्रोन से मंगवाए गए हथियार : राजस्थान एटीएस के आईजी विकास कुमार का कहना है कि गुजरात एटीएस की गिरफ्त में आए तीन आतंकियों का राजस्थान कनेक्शन सामने आने के बाद राजस्थान एटीएस की एक टीम गुजरात भेजी गई है. यह टीम आतंकियों के राजस्थान कनेक्शन को लेकर गहनता से पूछताछ करेगी. गुजरात एटीएस की पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इन आतंकियों को जो हथियार सप्लाई हुए हैं, वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से मंगवाए गए थे. पढे़ं. दिल्ली ब्लास्ट के बाद भरतपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, डॉग स्क्वॉड के साथ सघन जांच अभियान