'वाटरमैन ऑफ साउथ' से लेकर डॉक्टर 'हू नेवर रिटायर्ड' तक: 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' के नौ विजेताओं के बारे में जानें
'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, हेल्थकेयर, विज्ञान, शिक्षा, पत्रकारिता, कला,संस्कृति, समाज सेवा में उनके योगदान के लिए लोगों को पहचान देता है.
Published : November 17, 2026 at 7:42 AM IST
विजयवाड़ा: पत्रकारिता, कला और संस्कृति, ग्रामीण विकास और कृषि, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए सोमवार को विजयवाड़ा में नौ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' प्रदान किए गए.
पुरस्कार विजेताओं के उत्कृष्ट कार्य ने देश भर के समुदायों में बदलाव लाया है. वे हैं पोडिली राजशेखर राजू (ग्रामीण विकास और कृषि), वी. रुक्मिणी राव (महिला अचीवर), डॉ. जेम्मा जे. एडासेरी (चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा), डॉ. गणेश बरैया (युवा आइकन), देवेन्द्र कुमार गुप्ता (सेवा और मानव जाति), वैकोम विजयलक्ष्मी (कला और संस्कृति), अर्जुन अरुणाचलम (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर (शिक्षा) और एम. सुचित्रा (पत्रकारिता).
यहां उनके सफर और योगदान पर एक नजर डाली गई है.
पोडिली राजशेखर राजू -- ग्रामीण विकास और कृषि
'वाटरमैन ऑफ साउथ जोन' के नाम से मशहूर, पोडिली राजशेखर राजू आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एक वॉटर कंजर्वेशनिस्ट और रूरल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं. दो दशकों से ज्यादा समय से उन्होंने सूखा-ग्रस्त इलाकों में काम किया है. इसमें वाटरशेड डेवलपमेंट, ग्राउंडवॉटर रिचार्ज, सिंचाई, पीने के पानी की सुरक्षा और सस्टेनेबल आजीविका पर ध्यान दिया गया है.
किसान परिवार में जन्मे राजू ने बचपन से ही किसानों और गांव के घरों में पानी की कमी से होने वाली मुश्किलों को देखा. शुरुआत में महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास और सामुदायिक स्थिरता पर गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करने के बाद उन्होंने 2005 में अपना फोकस मुख्य रूप से पानी बचाने पर कर लिया.
तब से उन्होंने वाटरशेड प्रोजेक्ट्स, चेक डैम, खेत के तालाब और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के जरिए पानी के सोर्स बनाने और उन्हें फिर से जिंदा करने का काम किया है, जिससे गांव के लोगों को पानी की सुरक्षा और रोजी-रोटी को मजबूत करने में मदद मिली है.
वी. रुक्मिणी राव -- महिला अचीवर
दशकों से वी. रुक्मिणी राव महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने, जेंडर भेदभाव को चुनौती देने और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सामना कर रही महिलाओं के लिए सम्मान और आजादी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं.
उनका सफर महिलाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों में उनके साथ होने वाले अन्याय का सामना करने के कमिटमेंट के साथ शुरू हुआ. 1981 में उन्होंने दिल्ली में सहेली रिसोर्स सेंटर को-फाउंड किया, उस समय जब दहेज हत्या और घरेलू हिंसा लोगों की बड़ी चिंता बन रही थी. यह ऑर्गनाइजेशन बुरे बर्ताव का सामना कर रही महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम और लिंग आधारित हिंसा को चुनौती देने के लिए एक जरूरी मंच बन गया.
इसके बाद उन्होंने डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के जरिए अपने काम को ग्रामीण तेलंगाना तक पहुँचाया, जहाँ उन्होंने महिला किसानों के अधिकारों, खासकर जमीन पर उनके मालिकाना हक, खेती के पारंपरिक ज्ञान और फैसले लेने में उनकी हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाई. उनका काम इस बात पर फोकस रहा है कि महिलाओं की बराबरी असल अधिकारों, आर्थिक आजादी और लीडरशिप के मौकों में बदले.
डॉ. जेम्मा जे. एडैसेरी -- मेडिसिन और हेल्थकेयर
डॉ. एक्विनास एडैसेरी के नाम से मशहूर, डॉ. जेम्मा जे. एडैसेरी ने लंबे मेडिकल करियर और पोस्टग्रेजुएट ट्रेनिंग से रिटायर होने के बाद भी जरूरतमंद समुदायों की सेवा करना जारी रखा.
ओडिशा के कालाहांडी जिले के दूर-दराज के आदिवासी गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा की कमी देखकर, वह सेवानिवृत्ति के बाद थुआमुल रामपुर चली गईं ताकि उन समुदायों को अच्छी हेल्थकेयर मिल सके जिन्हें अक्सर मेडिकल सुविधाओं तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी.
उन्होंने स्वास्थ्य स्वराज सोसाइटी बनाई और एक कम्युनिटी-सेंटर्ड हेल्थकेयर मॉडल बनाया जिसमें लोकल आदिवासी लोगों को स्वास्थ्य साथी, या फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर के तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है. इस पहल में मेडिकल ट्रीटमेंट को प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ा गया है.
आज इसके प्रोग्राम थुआमुल रामपुर के 79 गांवों में हैं, और लगभग 14,000 लोगों तक पहुंचते हैं. इसके ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में ठीक होने की दर 96 फीसदी बताई गई है. इस पहल ने युवा आदिवासी महिलाओं को कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिशनर बनने के मौके भी दिए हैं, जिससे वे स्किल और लीडरशिप डेवलप करते हुए अपने समुदायों की सेवा कर सकती हैं.
डॉ. गणेश बरैया -- यूथ आइकॉन
गुजरात के एक किसान परिवार से डॉक्टर बनने तक का डॉ. गणेश बरैया का सफर, शारीरिक, आर्थिक और संस्थागत मुश्किलों के बावजूद हिम्मत की कहानी है.
डॉ. गणेश बरैया का गुजरात के एक किसान परिवार से डॉक्टर बनने तक का सफर, शारीरिक, आर्थिक और संस्थागत मुश्किलों के बावजूद हिम्मत की कहानी है.
भावनगर जिले के गोरखी गांव के रहने वाले बरैया का जन्म आठ बच्चों वाले परिवार में हुआ था. तीन फीट लंबे होने और 72 फीसदी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होने के बावजूद, उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा किया.
नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पास करने के बाद शुरू में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी हाइट की वजह से उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया था. उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई के जरिए इस फैसले को चुनौती दी और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला हासिल किया, जिससे उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिला.
उन्होंने 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भावनगर से एमबीबीएस पूरा किया. अब वे भावनगर में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं, और ग्रामीण और पिछड़े समुदायों के लिए हेल्थकेयर पर फोकस करते हैं. उनका सफर उन दिव्यांग लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है जो मेडिसिन और दूसरे प्रोफेशन में करियर बनाना चाहते हैं.
देवेंद्र कुमार गुप्ता -- सेवा और इंसानियत
देवेंद्र कुमार गुप्ता एक जमीनी समाज सुधारक, सोशल एंटरप्रेन्योर और डेवलपमेंट सेक्टर के लीडर हैं, जिनका समाज सेवा के प्रति कमिटमेंट गरीबी और कमजोरी के उनके अपने अनुभवों से उपजा है.
साउथ दिल्ली की एक झुग्गी में जन्मे और पले-बढ़े गुप्ता ने करीब आठ साल की उम्र में बाल मजदूर के तौर पर काम करना शुरू किया, गुब्बारों को बेचकर अपना गुजारा किया. अपने शुरुआती अनुभवों से उन्हें समाज के हाशिये पर रहने वाले बच्चों और परिवारों की मुश्किलों का पता चला.
उन्होंने इन अनुभवों को सामाजिक बदलाव के लिए एक कमिटमेंट में बदला और लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की. यह संगठन शिक्षा, हेल्थकेयर, महिला सशक्तिकरण, बच्चों की सुरक्षा, आजीविका विकास, सफाई, लैंगिक समानता और युवा विकास सहित कई क्षेत्रों में काम करता है.
इसके दखल ड्रग्स के गलत इस्तेमाल और क्राइम की रोकथाम पर भी ध्यान देते हैं. साथ ही उन रुकावटों को दूर करने की कोशिश करते हैं जो महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा, हेल्थकेयर, रोजी-रोटी के मौके और सोशल सिक्योरिटी पाने से रोकती हैं.
वैकोम विजयलक्ष्मी -- आर्ट्स और कल्चर
वैकोम विजयलक्ष्मी केरल की एक मशहूर प्लेबैक सिंगर, कर्नाटक म्यूजिशियन और इंस्ट्रूमेंट बजाने वाली हैं, जो अपनी खास आवाज और गायत्री वीणा बजाने में महारत के लिए जानी जाती हैं, जो एक अनोखा सिंगल-स्ट्रिंग इलेक्ट्रिफाइड इंस्ट्रूमेंट है.
7 अक्टूबर 1981 को केरल के वैकोम में जन्मी विजयलक्ष्मी को देखने में दिक्कत है. हालांकि, बहुत कम उम्र में ही उनका संगीत से गहरा जुड़ाव हो गया और जब वह लगभग पांच साल की थीं, तब उन्होंने अपनी संगीत की काबिलियत दिखानी शुरू कर दी थी.
मशहूर सिंगर के.जे. येसुदास से खास तौर पर प्रेरित होकर, उन्होंने ज़्यादातर सुनकर धुनें सीखीं और रागों और अलग-अलग म्यूजिकल फॉर्म्स पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ बन गई. इसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा और क्लासिकल म्यूज़िक में अपनी एक खास आवाज के तौर पर पहचान बनाई.
उनकी म्यूजिकल यात्रा में लगन, नवाचार और अपनी कला के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखता है, जबकि गायत्री वीणा पर उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडियन म्यूजिक सीन में और भी अलग पहचान दिलाई है.
अर्जुन अरुणाचलम -- साइंस और टेक्नोलॉजी
अर्जुन अरुणाचलम एक भारतीय साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मेडिकल टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं जो एडवांस्ड डायग्नोस्टिक इमेजिंग को ज्यादा सस्ता और आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं.
वह बेंगलुरु की वॉक्सेलग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर हैं, जिसने एक स्वदेशी 1.5-टेस्ला मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) स्कैनर बनाया है. उनका काम महंगे इम्पोर्टेड मेडिकल इमेजिंग इक्विपमेंट पर भारत की निर्भरता को कम करना और एडवांस्ड हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी में घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना है.
अमेरिका में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडवांस्ड डिग्री लेने और न्यूयॉर्क में जीई ग्लोबल रिसर्च में रिसर्च का अनुभव लेने के बाद, अरुणाचलम देश में एमआरआई (MRI) सिस्टम बनाने के मुश्किल काम को पूरा करने के लिए भारत लौट आए.
मेडिकल इमेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग और इमेज रिकंस्ट्रक्शन में अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने 2017 में सोशल अल्फा के सपोर्ट से वॉक्सेलग्रिड्स शुरू किया. तब से कंपनी ने देश में एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने और बनाने की कोशिशों में मदद की है.
एम. सुचित्रा --पत्रकारिता
एम. सुचित्रा केरल की एक अवार्ड-विनिंग इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, रिसर्चर और लेखिका हैं, जिनकी रिपोर्टिंग इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन, डेवलपमेंट पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ, सोशल जस्टिस, जेंडर और आदिवासी और दूसरे पिछड़े समुदायों के अधिकारों पर फोकस रही है.
पूरे दक्षिण भारत में उनकी फील्ड-बेस्ड रिपोर्टिंग ने यह जांचा है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंटल पॉलिसी कम्युनिटी, खासकर आदिवासी, दलित, किसान, महिला और नेचुरल रिसोर्स पर निर्भर लोगों पर कैसे असर डालती हैं.
उनकी एक जरूरी जांच में केरल के अट्टापडी में आदिवासी समुदायों में माँ और बच्चे की मौत और कुपोषण को रेखांकित किया गया था. उनकी रिपोर्टिंग में कुपोषण, गरीबी, हेल्थकेयर के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और माँ और बच्चे की मौत के बीच के लिंक की जांच की गई.
उन्होंने केरल में आदिवासी जमीन के संघर्ष और मूलनिवासी अधिकारों के आंदोलनों को भी बड़े पैमाने पर कवर किया है, जिसमें आदिवासी गोत्र महासभा से जुड़ा निलपु समाराम (स्थायी विरोध) और जमीन के अधिकारों और संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा को लागू करने की उसकी मांगें शामिल हैं.
मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर -- शिक्षा
मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर नागपुर, महाराष्ट्र की एक एजुकेशन एक्टिविस्ट और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्हें नजरअंदाज किए गए सरकारी स्कूलों को जीवंत बनाने, बच्चों के लिए आसानी से सीखने लायक वातावरण में बदलने के लिए जाना जाता है.
उन्होंने जीरो ग्रैविटी शुरू की और द हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट को लीड किया. यह एक ऐसी पहल है जिसका मकसद सरकारी स्कूलों में, खासकर उन स्कूलों में जहां जरूरतमंद बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाना है.
यह प्रोजेक्ट रंगीन परिवेश और बच्चों के लिए आसान इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए स्कूल की जगहों को अधिक स्वागतयोग्य बनाने पर फोकस करता है. साथ ही युवा स्वयंसेवकों और लोकल कम्युनिटीज को पब्लिक एजुकेशन को बेहतर बनाने में हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा देता है.
एजुकेशनल इनोवेशन को कम्युनिटी की भागीदारी के साथ जोड़कर, जिचकर का काम जरूरतमंद बैकग्राउंड के बच्चों के लिए पढ़ाई को ज्यादा दिलचस्प और आसान बनाना है.
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