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'वाटरमैन ऑफ साउथ' से लेकर डॉक्टर 'हू नेवर रिटायर्ड' तक: 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' के नौ विजेताओं के बारे में जानें

बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे - पोडिली राजशेखर राजू (ग्रामीण विकास और कृषि), रुक्मिणी राव (महिला अचीवर), डॉ. जेम्मा जे. एडसेरी (मेडिसिन और हेल्थकेयर), डॉ. गणेश बरैया (यूथ आइकॉन), देवेंद्र कुमार गुप्ता (सेवा और मानवता), वैकम विजयलक्ष्मी (कला और संस्कृति), डॉ. अर्जुन अरुणाचलम (विज्ञान और तकनीक), मैत्रेयी जिचकर (शिक्षा), और एम. सुचित्रा (पत्रकारिता)। ( ETV Bharat )

विजयवाड़ा: पत्रकारिता, कला और संस्कृति, ग्रामीण विकास और कृषि, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, समाज सेवा, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए सोमवार को विजयवाड़ा में नौ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को 'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' प्रदान किए गए.

पुरस्कार विजेताओं के उत्कृष्ट कार्य ने देश भर के समुदायों में बदलाव लाया है. वे हैं पोडिली राजशेखर राजू (ग्रामीण विकास और कृषि), वी. रुक्मिणी राव (महिला अचीवर), डॉ. जेम्मा जे. एडासेरी (चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा), डॉ. गणेश बरैया (युवा आइकन), देवेन्द्र कुमार गुप्ता (सेवा और मानव जाति), वैकोम विजयलक्ष्मी (कला और संस्कृति), अर्जुन अरुणाचलम (विज्ञान और प्रौद्योगिकी), मैत्रेयी श्रीकांत जिचकर (शिक्षा) और एम. सुचित्रा (पत्रकारिता).

'रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड्स 2026' (ETV Bharat) यहां उनके सफर और योगदान पर एक नजर डाली गई है. पोडिली राजशेखर राजू -- ग्रामीण विकास और कृषि 'वाटरमैन ऑफ साउथ जोन' के नाम से मशहूर, पोडिली राजशेखर राजू आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एक वॉटर कंजर्वेशनिस्ट और रूरल डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हैं. दो दशकों से ज्यादा समय से उन्होंने सूखा-ग्रस्त इलाकों में काम किया है. इसमें वाटरशेड डेवलपमेंट, ग्राउंडवॉटर रिचार्ज, सिंचाई, पीने के पानी की सुरक्षा और सस्टेनेबल आजीविका पर ध्यान दिया गया है. पोडिली राजशेखर राजू (ग्रामीण विकास और कृषि) (ETV Bharat) किसान परिवार में जन्मे राजू ने बचपन से ही किसानों और गांव के घरों में पानी की कमी से होने वाली मुश्किलों को देखा. शुरुआत में महिला सशक्तिकरण, स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास और सामुदायिक स्थिरता पर गैर-सरकारी संगठनों के साथ काम करने के बाद उन्होंने 2005 में अपना फोकस मुख्य रूप से पानी बचाने पर कर लिया. तब से उन्होंने वाटरशेड प्रोजेक्ट्स, चेक डैम, खेत के तालाब और रेनवॉटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के जरिए पानी के सोर्स बनाने और उन्हें फिर से जिंदा करने का काम किया है, जिससे गांव के लोगों को पानी की सुरक्षा और रोजी-रोटी को मजबूत करने में मदद मिली है. वी. रुक्मिणी राव -- महिला अचीवर दशकों से वी. रुक्मिणी राव महिलाओं के अधिकारों को आगे बढ़ाने, जेंडर भेदभाव को चुनौती देने और सामाजिक और आर्थिक असमानताओं का सामना कर रही महिलाओं के लिए सम्मान और आजादी सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं. वी. रुक्मिणी राव (महिला अचीवर) (ETV Bharat) उनका सफर महिलाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों में उनके साथ होने वाले अन्याय का सामना करने के कमिटमेंट के साथ शुरू हुआ. 1981 में उन्होंने दिल्ली में सहेली रिसोर्स सेंटर को-फाउंड किया, उस समय जब दहेज हत्या और घरेलू हिंसा लोगों की बड़ी चिंता बन रही थी. यह ऑर्गनाइजेशन बुरे बर्ताव का सामना कर रही महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम और लिंग आधारित हिंसा को चुनौती देने के लिए एक जरूरी मंच बन गया. इसके बाद उन्होंने डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी के जरिए अपने काम को ग्रामीण तेलंगाना तक पहुँचाया, जहाँ उन्होंने महिला किसानों के अधिकारों, खासकर जमीन पर उनके मालिकाना हक, खेती के पारंपरिक ज्ञान और फैसले लेने में उनकी हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाई. उनका काम इस बात पर फोकस रहा है कि महिलाओं की बराबरी असल अधिकारों, आर्थिक आजादी और लीडरशिप के मौकों में बदले. डॉ. जेम्मा जे. एडैसेरी -- मेडिसिन और हेल्थकेयर डॉ. एक्विनास एडैसेरी के नाम से मशहूर, डॉ. जेम्मा जे. एडैसेरी ने लंबे मेडिकल करियर और पोस्टग्रेजुएट ट्रेनिंग से रिटायर होने के बाद भी जरूरतमंद समुदायों की सेवा करना जारी रखा. ओडिशा के कालाहांडी जिले के दूर-दराज के आदिवासी गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवा की कमी देखकर, वह सेवानिवृत्ति के बाद थुआमुल रामपुर चली गईं ताकि उन समुदायों को अच्छी हेल्थकेयर मिल सके जिन्हें अक्सर मेडिकल सुविधाओं तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. डॉ. जेम्मा जे. एडसेरी (मेडिसिन और हेल्थकेयर) (ETV Bharat) उन्होंने स्वास्थ्य स्वराज सोसाइटी बनाई और एक कम्युनिटी-सेंटर्ड हेल्थकेयर मॉडल बनाया जिसमें लोकल आदिवासी लोगों को स्वास्थ्य साथी, या फ्रंटलाइन हेल्थकेयर वर्कर के तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है. इस पहल में मेडिकल ट्रीटमेंट को प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ जोड़ा गया है. आज इसके प्रोग्राम थुआमुल रामपुर के 79 गांवों में हैं, और लगभग 14,000 लोगों तक पहुंचते हैं. इसके ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम में ठीक होने की दर 96 फीसदी बताई गई है. इस पहल ने युवा आदिवासी महिलाओं को कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिशनर बनने के मौके भी दिए हैं, जिससे वे स्किल और लीडरशिप डेवलप करते हुए अपने समुदायों की सेवा कर सकती हैं. डॉ. गणेश बरैया -- यूथ आइकॉन गुजरात के एक किसान परिवार से डॉक्टर बनने तक का डॉ. गणेश बरैया का सफर, शारीरिक, आर्थिक और संस्थागत मुश्किलों के बावजूद हिम्मत की कहानी है. डॉ. गणेश बरैया (यूथ आइकॉन) (ETV Bharat) डॉ. गणेश बरैया का गुजरात के एक किसान परिवार से डॉक्टर बनने तक का सफर, शारीरिक, आर्थिक और संस्थागत मुश्किलों के बावजूद हिम्मत की कहानी है. भावनगर जिले के गोरखी गांव के रहने वाले बरैया का जन्म आठ बच्चों वाले परिवार में हुआ था. तीन फीट लंबे होने और 72 फीसदी लोकोमोटर डिसेबिलिटी होने के बावजूद, उन्होंने डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा किया. नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पास करने के बाद शुरू में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनकी हाइट की वजह से उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया था. उन्होंने लंबी कानूनी लड़ाई के जरिए इस फैसले को चुनौती दी और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला हासिल किया, जिससे उन्हें मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिला. उन्होंने 2024 में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, भावनगर से एमबीबीएस पूरा किया. अब वे भावनगर में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं, और ग्रामीण और पिछड़े समुदायों के लिए हेल्थकेयर पर फोकस करते हैं. उनका सफर उन दिव्यांग लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है जो मेडिसिन और दूसरे प्रोफेशन में करियर बनाना चाहते हैं. देवेंद्र कुमार गुप्ता -- सेवा और इंसानियत देवेंद्र कुमार गुप्ता एक जमीनी समाज सुधारक, सोशल एंटरप्रेन्योर और डेवलपमेंट सेक्टर के लीडर हैं, जिनका समाज सेवा के प्रति कमिटमेंट गरीबी और कमजोरी के उनके अपने अनुभवों से उपजा है. साउथ दिल्ली की एक झुग्गी में जन्मे और पले-बढ़े गुप्ता ने करीब आठ साल की उम्र में बाल मजदूर के तौर पर काम करना शुरू किया, गुब्बारों को बेचकर अपना गुजारा किया. अपने शुरुआती अनुभवों से उन्हें समाज के हाशिये पर रहने वाले बच्चों और परिवारों की मुश्किलों का पता चला. देवेंद्र कुमार गुप्ता (सेवा और मानवता) (ETV Bharat)