क्या होता है बाल सिपाही, जिन्हें सरकार देती है वेतन और भत्ता!

बाल आरक्षी को सरकारी वेतन के अलावा अन्य तरह के भत्ता भी देती है. झारखंड के पलामू में 14 बाल आरक्षी है. फिलहाल अधिकतर बाल आरक्षी पढ़ाई कर रहे हैं. समय समय पर बाल आरक्षी को अपनी उपस्थिति पुलिस केंद्र में देनी होती है और अपने स्थिति के बारे जानकारी देनी होती है.

आमतौर पर लोग जानते हैं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक या युवती पुलिस बल में भर्ती होते हैं. लेकिन पुलिस में कुछ ऐसे भी जवान भर्ती होते हैं जिनकी उम्र 12 से 17 वर्ष की बीच होती है. ऐसे सिपाही को बाल आरक्षी या बाल सिपाही बोलते हैं.

पलामूः वैसे तो बचपन में हर किसी ने चोर-पुलिस का खेल जरूर खेला होगा. कोई चोर बनकर भागता है तो एक छोटा सिपाही नन्हें कदमों से उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है. बचपन के उत्साह में खेला गया खेल कभी-कभी जिम्मेदारी बनकर सामने आती है. कुछ ऐसी ही कहानी है पलामू के बाल सिपाहियों की.

दरअसल, किसी पुलिस जवान (महिला या पुरुष) किसी कारण से निधन हो जाता है. वैसे जवान के बच्चे जिनकी उम्र 12 से 17 वर्ष की बीच है वे बाल आरक्षी के पद पर बहाल होते हैं. बहाल होने से पहले उनकी स्वास्थ्य जांच की जाती है और परिवार की सहमति ली जाती है.

बाल आरक्षी को मूल वेतन का आधा वेतन दिया जाता है जबकि महंगाई भत्ता भी मिलता है. इस दौरान बाल आरक्षी पढ़ाई कर सकते हैं. वैसे जवान जो ऑन ड्यूटी शहीद होते हैं या उनकी क्षति होती है तो वैसे जवान के बच्चों के बाल आरक्षी बनने पर सरकार उनकी पढ़ाई का खर्च उठाती है.

बहाली के लिए पांच वर्ष के अंदर देना होता है आवेदन

बाल आरक्षित के पद पर बहाल बच्चों को पांच वर्ष के अंदर नियमित बहाली के लिए आवेदन देना होता है. आवेदन देने के बाद विभाग विचार करती है और बाल आरक्षी को नियमित जवान के पद पर बहाल कर दिया जाता है. बाल आरक्षित के पद पर बहाल होने वाले बच्चों के लिए यह जरूरी होता है कि वह पांच वर्ष के अंदर नियमित बहाली के लिए आवेदन करें.

12-17 वर्ष के आश्रित बाल आरक्षी के पद पर बहाल होते है. मूल वेतन का आधा एवं महंगाई भत्ता दिया जाता है. पलामू में फिलहाल 14 बाल आरक्षी हैं. जिनके पिता या माता का विभिन्न कारणों से निधन हो गया है. बाल आरक्षी के लिए एसोसिएशन के तरफ से भी पहल की जाती है और उनके समस्याओं का भी समाधान किया जाता है. -विक्रांत दुबे, कोषाध्यक्ष, पलामू पुलिस मेंस एसोसिएशन.

बाल आरक्षी के पद पर बहाल होने वाले बच्चों को उनके घर में ही छोड़ दिया जाता है. 18 वर्ष के उम्र तक वे पढ़ाई कर सकते हैं. -लालू उरांव, पलामू पुलिस मेंस एसोसिएशन.

बाल आरक्षित के पद पर बहस बच्चों को पांच वर्ष के अंदर नियमित नौकरी के लिए आवेदन देना होता है, आवेदन नहीं देने पर उनके दावे को खारिज मान लिया जाएगा. -कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव.

