ETV Bharat / bharat

क्या होता है बाल सिपाही, जिन्हें सरकार देती है वेतन और भत्ता!

बाल सिपाही, आखिर ये क्या होता. पूरी बात जानें, इस रिपोर्ट से.

Know story of minors whose posts of child constables have been reinstated in Palamu district
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः वैसे तो बचपन में हर किसी ने चोर-पुलिस का खेल जरूर खेला होगा. कोई चोर बनकर भागता है तो एक छोटा सिपाही नन्हें कदमों से उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है. बचपन के उत्साह में खेला गया खेल कभी-कभी जिम्मेदारी बनकर सामने आती है. कुछ ऐसी ही कहानी है पलामू के बाल सिपाहियों की.

क्या है बाल आरक्षी, जिन्हें सरकार देती है वेतन और भत्ता!

आमतौर पर लोग जानते हैं कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवक या युवती पुलिस बल में भर्ती होते हैं. लेकिन पुलिस में कुछ ऐसे भी जवान भर्ती होते हैं जिनकी उम्र 12 से 17 वर्ष की बीच होती है. ऐसे सिपाही को बाल आरक्षी या बाल सिपाही बोलते हैं.

जामें, पलामू के बाल आरक्षी की कहानी. (ETV Bharat)

बाल आरक्षी को सरकारी वेतन के अलावा अन्य तरह के भत्ता भी देती है. झारखंड के पलामू में 14 बाल आरक्षी है. फिलहाल अधिकतर बाल आरक्षी पढ़ाई कर रहे हैं. समय समय पर बाल आरक्षी को अपनी उपस्थिति पुलिस केंद्र में देनी होती है और अपने स्थिति के बारे जानकारी देनी होती है.

पुलिस जवान के निधन पर उनके बच्चे बनते हैं बाल आरक्षी

दरअसल, किसी पुलिस जवान (महिला या पुरुष) किसी कारण से निधन हो जाता है. वैसे जवान के बच्चे जिनकी उम्र 12 से 17 वर्ष की बीच है वे बाल आरक्षी के पद पर बहाल होते हैं. बहाल होने से पहले उनकी स्वास्थ्य जांच की जाती है और परिवार की सहमति ली जाती है.

बाल आरक्षी को मूल वेतन का आधा वेतन दिया जाता है जबकि महंगाई भत्ता भी मिलता है. इस दौरान बाल आरक्षी पढ़ाई कर सकते हैं. वैसे जवान जो ऑन ड्यूटी शहीद होते हैं या उनकी क्षति होती है तो वैसे जवान के बच्चों के बाल आरक्षी बनने पर सरकार उनकी पढ़ाई का खर्च उठाती है.

बहाली के लिए पांच वर्ष के अंदर देना होता है आवेदन

बाल आरक्षित के पद पर बहाल बच्चों को पांच वर्ष के अंदर नियमित बहाली के लिए आवेदन देना होता है. आवेदन देने के बाद विभाग विचार करती है और बाल आरक्षी को नियमित जवान के पद पर बहाल कर दिया जाता है. बाल आरक्षित के पद पर बहाल होने वाले बच्चों के लिए यह जरूरी होता है कि वह पांच वर्ष के अंदर नियमित बहाली के लिए आवेदन करें.

12-17 वर्ष के आश्रित बाल आरक्षी के पद पर बहाल होते है. मूल वेतन का आधा एवं महंगाई भत्ता दिया जाता है. पलामू में फिलहाल 14 बाल आरक्षी हैं. जिनके पिता या माता का विभिन्न कारणों से निधन हो गया है. बाल आरक्षी के लिए एसोसिएशन के तरफ से भी पहल की जाती है और उनके समस्याओं का भी समाधान किया जाता है. -विक्रांत दुबे, कोषाध्यक्ष, पलामू पुलिस मेंस एसोसिएशन.

बाल आरक्षी के पद पर बहाल होने वाले बच्चों को उनके घर में ही छोड़ दिया जाता है. 18 वर्ष के उम्र तक वे पढ़ाई कर सकते हैं. -लालू उरांव, पलामू पुलिस मेंस एसोसिएशन.

बाल आरक्षित के पद पर बहस बच्चों को पांच वर्ष के अंदर नियमित नौकरी के लिए आवेदन देना होता है, आवेदन नहीं देने पर उनके दावे को खारिज मान लिया जाएगा. -कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव.

इसे भी पढे़ं- शहीद आरक्षी सुनील धान के परिजनों को मिला सहायता राशि, सीएम ने नौकरी का दिया ऑफर

इसे भी पढे़ं- सिमडेगा में पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीदों को किया गया याद, पुलिस लाइन में एसपी ने दी श्रद्धांजलि

इसे भी पढे़ं- झारखंड में 12 दारोगा फिर से बनाए गए सिपाही, आउट ऑफ टर्म मिला था प्रमोशन - Constable promotion cancelled

TAGGED:

बाल आरक्षी को सरकारी वेतन
PALAMU
MINORS WHOSE POSTS OF CONSTABLES
DISTRICT POLICE MEN ASSOCIATION
CHILD CONSTABLES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.