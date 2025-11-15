Bihar Election Results 2025

झारखंड पुलिस के दो मजबूत स्तम्भः एक ने नक्सलियों को किया तबाह तो दूसरे ने आतंक पर ढाया कहर!

नक्सल प्रभावित राज्य को उबारने में झारखंड पुलिस के दो स्तम्भ ने नक्सलियों और आतंक पर खूब प्रहार किया. जानें, जगुआर और एटीएस की कहानी.

Know story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
ग्राफिक्स इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 15, 2025

रांचीः 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ. नए सपनों की उम्मीद के बीच विरासत में मिले घाव को जड़ से मिटाने का बड़ा जिम्मा भी थी. नासूर बन चुके नक्सलियों से लोहा लेना नये राज्य की पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं थी. फिर वक्त के साथ संभलते हुए झारखंड पुलिस ने वो कारनामा कर दिखाया, जिसके बाद राज्य पुलिस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा.

झारखंड राज्य निर्माण के 25 साल हो गए हैं. इन 25 वर्ष के दौरान झारखंड में आधारभूत संरचनाओं में कई तरह के बदलाव हुए. कई तरह के आधुनिक संसाधन झारखंड राज्य लैस हुआ. झारखंड पुलिस महकमे ने भी इन 25 सालों में काफी तरक्की की है. एक समय थ्रीनॉटथ्री (303) राइफल से दुश्मनों से लोहा लेने वाली पुलिस के पास अब अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है.

नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस में अपना विशेष फोर्स बनाया. वहीं आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने के लिए एटीएस का गठन हुआ. यूं तो झारखंड के कई विभाग बेहद महत्वपूर्ण हैं लेकिन झारखंड निर्माण के बाद दो ऐसे विभाग बने जिन्होंने झारखंड पुलिस में बेहतरीन योगदान दिया है उनमें से पहला है झारखंड जगुआर और दूसरा है झारखंड एटीएस.

ग्रे हाउंड के तर्ज पर बना झारखंड जगुआर

झारखंड निर्माण के 25 साल हो गए इन 25 सालों में अगर सबसे ज्यादा झारखंड पुलिस को किसी ने नुकसान पहुंचा है तो वह है नक्सलियों से. जिस समय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में नक्सलियों का दबदबा था, उस दौरान झारखंड भी लाल आतंक के साए में जी रहा था.

Know story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
झारखंड जगुआर की कहानी (ETV Bharat)

साल 2000 से लेकर 2007 तक झारखंड में नक्सलवाद अपने चरम पर था. झारखंड पुलिस सीआरपीएफ के मदद से नक्सलवाद के खिलाफ एक तरह से एक बेहद खूनी लड़ाई लड़ रही थी. जिसमें जंगलों-पहाड़ों पर अक्सर नक्सली पुलिस पार्टी पर भारी पड़ते थे. उस समय झारखंड पुलिस पूरी तरह से अभियान के लिए केंद्रीय बलों पर आश्रित थी. जबकि आंध्र प्रदेश पुलिस की अपनी नक्सल एक्सपर्ट फोर्स ग्रे हाउंड नक्सलियों के खिलाफ बेहद मारक साबित हो रही थी.

इसके बाद झारखंड पुलिस ने भी नक्सलियों के खिलाफ एक अपनी फोर्स तैयार की जिसका नाम झारखंड जगुआर दिया गया. आंध्र प्रदेश के ग्रे हाउंड के तर्ज पर नक्सल अभियान में झारखंड जगुआर की भूमिका बेहद कारगर है. गठन के 17 सालों में जगुआर की वजह से माओवादी समेत तमाम उग्रवादी संगठनों पर नकेला कसा है.

Know story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
झारखंड पुलिस के जवान (ETV Bharat)

झारखंड जगुआर यानी भरोसे का दूसरा नाम, अपने गठन के बाद से ही स्पेशल फोर्स झारखंड के नक्सलियों के लिए खौफ का दूसरा नाम है. 17 साल पहले जब झारखंड के लगभग सभी जिलों में नक्सलियों की धमक थी तब इस फोर्स का गठन हुआ, उसके बाद से इस फोर्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. इस फोर्स ने दर्जन भर नक्सलियों को इनकाउंटर में मार गिराया, वहीं सैकड़ों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया है.

इस फोर्स से खौफ खाते हैं नक्सली, अब जगुआर लेता है लोहा

झारखंड में नक्सलियों पर लगाम लगाने और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा देने के लिए अब केंद्रीय बलों की सहयोग की बहुत कम जरूरत पड़ती है. यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स की झारखंड में गठित स्पेशल यूनिट अब नक्सलियों के साथ लोहा ले रही है, जिसे झारखंड जगुआर के नाम से जाना जाता है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों की रोकथाम और उनके आतंक को पूरी तरह से खत्म करने के लिए झारखंड के निर्माण के लगभग 8 साल बाद झारखंड जगुआर की स्थापना की गई थी.

Know story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
झारखंड पुलिस के जवान का कैंप (ETV Bharat)

जगुआर के पास 40 असॉल्ट ग्रुप और 12 बीडीएस टीम

एक समय था जब अगर कहीं नक्सलियों के द्वारा बिछाया गया लैंडमाइंस या आईईडी मिल जाए तो उसे कैसे नष्ट किया जाए यह एक बड़ी समस्या होती थी. अक्सर इसके लिए सीआरपीएफ और सेना की मदद ली जाती थी लेकिन यह बातें पुराने हो चुकी हैं. झारखंड जगुआर के गठन के बाद सबसे पहले इसकी 12 बीडीएस टीम यानी बम निरोधक दस्ते की टीम तैयार की गई.

झारखंड जगुआर के बीडीएस टीम ने पूरे झारखंड से सैकड़ों की संख्या में आईईडी को जमीन से निकालकर उसे नष्ट किया. वर्तमान समय में जगुआर में 40 एसॉल्ट ग्रुप 12 बम स्क्वायड टीम है. झारखंड जगुआर में शामिल अधिकारियों और जवानों को 50% अतिरिक्त भत्ता का लाभ भी मिलता है.

Know story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
ऑपरेशन के दौरान झारखंड पुलिस का जवान (ETV Bharat)

अत्याधुनिक हथियारों से लैस जगुआर

झारखंड से नक्सलवाद 95% खत्म हो चुका है हालांकि हकीकत यह भी है कि जो नक्सली बचे हैं उनके पास भी अत्यधिक हथियार मौजूद है. लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी राहत यह है कि नक्सलियों से लोहा ले रहे झारखंड जगुआर के पास अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा है. जगुआर के पास रात में दिखाई देने वाला यंत्र भी मौजूद है. इसके अलावा एक-47 के साथ-साथ टेबेरो एक्स 95 हथियार भी है. झारखंड जगुआर के पास एक से एक निशानेबाज भी है जो अपने स्नाइपर राइफल की बदौलत नक्सलियों के छक्के छुड़ा देते हैं.

Know story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
झारखंड जगुआर की कहानी (ETV Bharat)

हमारी बेहतरीन फोर्स है जगुआर

झारखंड जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे ने बताया कि राज्य पुलिस के विभिन्न इकाइयों से शारीरिक और मानसिक योग्यता के आधार पर योग्य पदाधिकारी और कर्मियों का चयन झारखंड जगुआर के लिए किया जाता है. वर्तमान समय में चाहे पारसनाथ की ऊंची पहाड़ी हो सारंडा के घने जंगल हो चाहे बूढ़ापहाड़ का दुरूह इलाका, हर जगह झारखंड जगुआर की पहुंच में है.

पिछले 17 साल में झारखंड जगुआर ने नक्सलियों के साथ 114 मुठभेड़ में 50 दुर्दांत उग्रवादियों को मार गिराया है. झारखंड जगुआर ने अब तक 452 हथियार और लगभग 20 हजार 782 कारतूस के साथ-साथ नक्सलियों के 2 हजार 295 आईईडी भी बरामद किए हैं. अपनी वीरता को लेकर झारखंड जगुआर ने कई पदक भी जीते हैं.

Know story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
गश्त पर झारखंड पुलिस के जवान (ETV Bharat)

23 जगुआर हो चुके हैं वीरगति को प्राप्त

अपने बलिदान और शौर्य के बल पर झारखंड जगुआर ने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है. साथ ही झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय बलों के प्रति निर्भरता भी कम हुई है. 17 साल के इतिहास में झारखंड जगुआर के जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया. वहीं कई को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया लेकिन इसमें झारखंड जगुआर के अधिकारियों और जवानों को भी अपनी जान की आहुति देनी पड़ी है. पिछले 17 सालों में 25 जगुआर वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं.

आतंकी खतरा सामने आया तो बना आतंकवादी निरोधी दस्ता

नक्सलवाद के खिलाफ अपनी फोर्स खड़ा करने के बाद झारखंड पुलिस के द्वारा साल 2015 में आतंकवादी निरोधी दस्ते का भी गठन किया गया. दरअसल आतंकवादी निरोधी दस्ती के गठन के पीछे भी गंभीर कहानी छुपी हुई है. झारखंड के आधा दर्जन जिले लगभग 22 सालों से संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे संदिग्धों को लेकर रडार पर रहे हैं.

Know story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
झारखंड एटीएस का गठन और कार्रवाई (ETV Bharat)

साल 2010 में बड़ौदा में हुए ब्लास्ट मामले में एनआईए की टीम ने जब राजधानी रांची सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी की तब जानकारी उभर कर आई की झारखंड में कई आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल काम कर रहे हैं. साल 2014 तक आतंकियों के झारखंड में फैल रहे नेटवर्क को लेकर केंद्रीय एजेंसियां लगातार काम कर रही थी. लेकिन झारखंड के पास अपना कोई विशेष फोर्स नहीं था जो आतंकवाद से सीधा मुकाबला कर सके. ऐसे में साल 2015 में झारखंड एटीएस का गठन किया गया.

कैसी है एटीएस की सरंचना

झारखंड से आतंकियों के तार लगातार जुड़ते रहने और इस पर नकेल कसने के लिए साल 2015 में आखिरकार सरकार ने आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) के गठन की मंजूरी कैबिनेट की बैठक में दे दी गई. दस्ते के लिए कुल 243 पद सृजित किए गए हैं, जिसमें एक एसपी, छह डीएसपी, 11 पुलिस इंस्पेक्टर, 31 दारोगा, 21 जमादार, 20 हवलदार और 112 पुलिस के पद है. रांची के धुर्वा स्थित एसटीएफ के दफ्तर में ही एटीएस को भी जगह दी गई, बाद में एसटीएफ को अन्य स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया उसके बाद धुर्वा ही एटीएस का कार्यालय हो गया.

एटीएस में मिलता है 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

एटीएस के अफसरों और पुलिसकर्मियों को काम काफी खतरनाक माना जाता है. इसको देखते हुए राज्य सरकार ने सभी कर्मियों को वेतन का 50 फीसद अतिरिक्त भत्ता देने का भी निर्णय लिया. आतंकियों से जुड़े मामलों की जांच के लिए देश स्तर पर बनाई गयी राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) जिस तरह से काम करती है, उसी तरह से एटीएस भी प्रदेश स्तर पर काम करने लगी.

vKnow story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
झारखंड एटीएस का दफ्तर (ETV Bharat)

सेंट्रल एजेंसियों के सहयोग से काम

एटीएस की टीम जरूरत के मुताबिक आतंकी मामलों से जुड़ी राष्ट्रीय और अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क में रहती है. झारखंड में केंद्रीय एजेंसी के द्वारा दी गई लीड पर काम करती है साथ ही स्वयं भी आतंकी गतिविधियों पर नजर रखती है. झारखंड एटीएस की टीम एनआइए, स्पेशल टास्क फोर्स, सीबीआई क्राइम ब्रांच, दिल्ली पुलिस, राज्य की विशेष शाखा और जिला पुलिस के साथ सहयोग कर काम कर रही है.

तीन साल के लिए प्रतिनियुक्त होते हैं पुलिसकर्मी

एटीएस में पुलिस अफसर और कर्मियों की तैनाती कम से कम तीन सालों के लिए होती है. इस दस्ते में झारखंड जगुआर के तीन बटालियन के पुलिसकर्मियों को भी शामिल किया गया है. जगुआर बटालियन के जवान ग्रे हाउंड की तर्ज पर दिए गए प्रशिक्षण से लैस होते हैं.

Know story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
झारखंड जगुआर की कहानी (ETV Bharat)

हाल के दिनों में बढ़ा एटीएस का ग्राफ

अपने गठन के बाद से ही झारखंड एटीएस की टीम ने केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर झारखंड में बेहतरीन काम किया है. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल, एनआईए और खुद के बल पर एक दर्जन से ज्यादा संदिग्ध आतंकियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है. रांची, धनबाद जैसे शहरों में पनप रहे आतंकवाद पर ब्रेक लगाया है.

Know story of formation and operation of Jaguar and ATS two strong pillars of Jharkhand Police
सुरक्षा बल का ऑपरेशन (ETV Bharat)

संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ भी काम कर रहा एटीएस

संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ एटीएस की टीम तो कम कर ही रही है. साथ ही साथ झारखंड में सक्रिय संगठित अपराधी गिरोह के खिलाफ भी एटीएस लगातार वार कर रही है. मयंक सिंह जैसे कुख्यात अपराधी को एटीएस की टीम ने अजरबैजान जैसे देश से गिरफ्तार कर रांची लाया. एनआईए के सहयोग से नेपाल में छुपे पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को गिरफ्तार किया. कुख्यात अमन साहू का एनकाउंटर भी एटीएस की टीम के द्वारा ही किया गया.

