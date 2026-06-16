बिहार के इस गांव के लोगों के नाम सुनते ही हंस पड़ते हैं लोग, जानें खटिया से लेकर ककड़ी तक की कहानी
बिहार के गयाजी में कई दिलचस्प और मजेदार नाम वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम सुनते ही हंसी नहीं रोक पाएंगे. पढ़ें..
Published : June 16, 2026 at 8:45 PM IST
गया : "मैं ककड़िया हूं और ये खटिया है, पास में इतवरवा, शनिचरा और तीतर भी रहते हैं. पहले तो सुनने में खराब लगता था, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मैं खाने वाली ककड़ी नहीं हूं." यह कहना है गया जिले के इमामगंज प्रखंड के समोदा गांव के अजय कुमार का. अजय को आज सभी ककड़ी या ककड़िया के नाम से जानते हैं.
खटिया..ककड़ी नाम वाले लोग: इसी तरह से खटिया का भी कहना है कि मेरा असली नाम विजय कुमार है, लेकिन सभी खटिया पुकारते हैं. बचपन में खटिया से गिर गया था. तबसे खटिया नाम ही पड़ गया जो आज भी है.
"मैं पहले ककड़ी की तरह ही पतला दुबला था. मेरे दादा ने तब मेरा नाम बचपन में ही ककड़ी रख दिया था. पहली बार जब लोग मेरा नाम सुनते हैं तो वह जोर से हंस देते हैं. अब तो अच्छा लगता है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह तो बन रहा हूं. जिंदगी की रेस में कहां कोई फुर्सत का समय निकालकर अपनी मायूसी और दर्द को दूर करता है."- ककड़ी उर्फ अजय कुमार, ग्रामीण
नाम सुनते ही आ जाएगी हंसी: दरअसल बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े दिलचस्प और फनी नामों को सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. हालांकि अधिकतर मजेदार नामों वाले व्यक्तियों के दूसरे नाम भी हैं, जो उनके दस्तावेजों में दर्ज हैं. गयाजी जिले के इमामगंज प्रखंड के समोद गांव, बाहा और बगौता गांव में ऐसे ही नामों की लंबी लिस्ट है.
कैसे पड़ा ककड़िया या ककड़ी नाम: ककड़ी का जन्म साल 1990 में हुआ था. 10-12 साल की उम्र तक एक साधारण बच्चे की तरह नहीं बल्कि शारीरिक रूप से बहुत पतले थे. वह अपने इस नाम के पीछे की कहानी बताते हैं, जिस साल उनका जन्म हुआ था , उस साल उनके दादा ने ककड़ी की खेती की थी.
वह कहते हैं कि उनके माता-पिता बताते हैं कि जब दादा उनके जन्म की खबर सुनकर घर पहुंचे थे, तो देखा कि मेरे हाथ-पैर ककड़ी की तरह पतले थे. मुझे अपनी गोद में लेते ही उन्होंने (दादा) कहा था कि ये तो ककड़ी की तरह पातर सुखर है. फिर क्या था धीरे-धीरे लोग ककड़ी कह कर ही संबोधित करने लगे.
"हालांकि बाद में पिता ने अजय कुमार नाम रखा और सारे पहचान पत्रों में नाम अजय ही है, लेकिन प्रसिद्ध तो ककड़ी से ही हूं. हम आपस में जितने मित्र हैं वे भी एक दूसरे के पुकारु नाम से ही संबोधित करते हैं. अब तो आदत हो गई है लेकिन हमने अपने बच्चों का नाम नहीं बिगाड़ा है. उनके एक ही नाम रखे हैं. पहले ग्रामीण परिवेश में लोग तरह-तरह के नाम रख देते थे."- ककड़िया उर्फ अजय कुमार
खटिया चारपाई भी नाम: खटिया का नाम भी दिलचस्प है, क्योंकि खटिया ग्रामीण क्षेत्रों में चारपाई को कहा जाता है. खटिया भी मजदूरी का काम करते हैं. इनका भी यह नाम ओरिजिनल नहीं है. उनका नाम विजय कुमार है, लेकिन इन्हें इनके ओरिजिनल नाम से कोई नहीं जानता है.
"खटीवा नाम के पीछे कहानी यही है कि छोटे थे तो खटिया चारपाई पर सोए हुए में गिर जाते थे. घर में चाचा के बच्चे और अपने भाई बहन मिला कर के 15 बच्चे थे. तब घर के बड़े लोग मुझे खटिया कहने लगते थे. घर में प्यार से या जो भी कहें वो इसी नाम से पुकारते थे. फिर घर से बाहर ये नाम निकला और लोग भी यही कहने लगे."- खटिया उर्फ विजय
तेतर बन गए तितर: समोद गांव के रहने वाले तेतर हैं, लेकिन वे अब तेतर नाम की जगह पर तीतर हो गए हैं. तितर एक पक्षी का नाम है जबकि तेतर उसे कहा जाता है जिसका जन्म तीन बहनों के बाद हुआ हो. तेतर भारती का भी जन्म तीन बहनों के बाद हुआ था. इस वजह से उनका घर वालों ने तेतर रखा था, लेकिन फिर किसी ने तेतर कहा तो किसी ने तितर कहा लेकिन फिर भी तेतर अपने नाम से खुश हैं.
"तेतर से तीतर हुए लेकिन दिलचस्प यह है कि पिता का नाम भी एक दिलचस्प नाम की तरह ही नाम था. मेरे पिता का नाम केतारि भारती था, केतारि गन्ना को कहा जाता है. पिता पुत्र अपने क्षेत्र में अपने नाम से प्रसिद्ध हैं. हालांकि अब पिता का देहांत हो चुका है. मैं एक मजदूर हूं."- तितर उर्फ तेतर
भंटा पासवान भी हैं प्रसिद्ध: गयाजी के रहने वाले एक भंटा पासवान हैं. उनका भी नाम एक सब्जी के नाम बैंगन की खास प्रजाति भंटा पर है. भंटा पासवान कहते हैं कि उनका यह नाम उनकी बुआ ने रखा था. जब उनका जन्म हुआ था तो वह गोल मटोल भंटा की तरह थे. पहली बार उनकी बुआ ने उन्हें देखा तो उन्हें कहा था कि यह तो भंटा की तरह गोल मटोल है. तभी से मेरा नाम भंटा हो गया क्योंकि मेरी जाती पासवान है इसलिए मैं अपने नाम के साथ पासवान लगता हूं.
"मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं और एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं. मुझे बड़े राजनीतिक नेता भी व्यक्तिगत रूप से नाम की वजह से ही जानते हैं जो भी मेरा नाम भंटा सुनता है पहले वह हंसता है और फिर मुझसे बात करते हैं. कुछ भी हो नाम मेरा दिलचस्प है. जब कोई एक बार मेरा नाम सुनेगा तब वह जरूर हमेशा के लिए याद रखेगा."- भंटा पासवान, ग्रामीण
पहले ऐसे ज्यादा नाम होते थे: बाहा गांव निवासी जावेद खान कहते हैं कि पहले ग्रामीण परिवेश में इस तरह के नाम ज्यादा होते थे. हालांकि अब इस तरह के नाम कम हो गए हैं. हमारे गांव में बुधन मियां, चुलाई महतो भी हुए हैं. ऐसे नाम दिलचस्प हुआ करते थे. पहले इस तरह के नाम को भी लोग सम्मान के साथ बोलते थे, लेकिन आज लोग ज्यादातर मजाक ही बनाते हैं.
"वैसे भी कहा जाता है कि नाम के आगे पीछे कोई ना कोई मतलब होना चाहिए. ऐसे नाम घर में उपयोग नहीं हो जो आगे चलकर हंसी मजाक के पात्र बनें. घर में माता-पिता को चाहिए के अपने बच्चों का नाम नहीं बिगाड़ें. हालांकि पहले लोग शिक्षित भी नहीं थे. इसलिए जो जिनको जैसा लगता था वह नाम रख देते थे."- जावेद खान, ग्रामीण
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