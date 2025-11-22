ETV Bharat / bharat

पालतू जानवरों के साथ दार्जिलिंग जाने से पहले नई गाइडलाइंस जान लें, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

यह फैसला पहाड़ों की सुंदरता, सफाई और दूसरे टूरिस्ट और पहाड़ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है.

Pets in Darjeeling
दार्जिलिंग में कुत्ते को वैक्सीन लगायी गयी. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
दार्जिलिंग: दार्जिलिंग हर साल बड़ी संख्या में सैलानियों का स्वागत करता है. लेकिन, अगर आप अपने पालतू कुत्ते-बिल्ली के साथ यहां घूमने जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए इन नियमों को जान लेना जरूरी है है. दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी ने पालतू जानवरों के लिए ताज़ा गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका उल्लंघन करने पर फाइन तक लग सकता है.

नगर पालिका टूरिस्ट और पहाड़ पर रहने वालों के लिए पालतू जानवर रखने के कई नए नियम लाने जा रही है. यह फैसला पहाड़ों की सुंदरता, सफाई और दूसरे टूरिस्ट और पहाड़ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. यह नियम न्यू ईयर में जनवरी से लागू हो रहा है.

दार्जिलिंग म्युनिसिपेलिटी की मंथली मीटिंग में यह तय किया गया कि अगर कोई टूरिस्ट पहाड़ों पर पालतू जानवरों, खासकर कुत्तों और बिल्लियों के साथ आता है, तो उनका वैक्सीनेशन ज़रूरी है. इतना ही नहीं, अगर पहाड़ों में घूमते समय पालतू जानवर कहीं भी पॉटी करता है, तो फाइन लगाया जाएगा. 500 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. यह नियम पहाड़ पर रहने वालों के लिए भी इसी तरह लागू किया जाएगा.

सूचना मिल रही थी कि कई लोग अपने पालतू जानवरों को दिन में अलग-अलग समय पर खुले में शौच करवाते हैं, या कहीं भी छोड़ देते हैं. इससे पहाड़ की खूबसूरती खराब होती है. खासकर जब कोई सुबह की सैर के लिए चौराहे पर जाता है, तो जानवरों का मल-मूत्र सड़क पर पड़ा दिखता है. इससे एक तरफ पर्यावरण खराब होता है, वहीं दूसरी तरफ बीमारियां फैलने का खतरा भी हो सकता है. इसीलिए यह पहल की गई है.

इस बारे में दार्जिलिंग म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन दीपेन ठाकुरी ने कहा, "सुबह के समय कई बार पालतू जानवरों को चौराहों, कच्ची सड़कों या पहाड़ियों में सुंदर जगहों के पास की सड़कों पर शौच करने दिया जाता है. इससे शहर की सुंदरता खराब होती है और बाहर से आने वाले टूरिस्ट पर इसका बुरा असर पड़ता है. साथ ही, अगर पालतू जानवरों को समय पर वैक्सीन नहीं लगाई जाती है, तो बीमारियां फैलने का खतरा रहता है. म्युनिसिपैलिटी एक वैक्सीनेशन कार्ड शुरू करेगी."

दीपेन ने कहा कि नगर पालिका जानवरों के मल-मूत्र त्यागने के लिए एक तय जगह बनाएगा. नगर पालिका हर दिन जानवरों का मल-मूत्र भी इकट्ठा करेगा. इसके लिए नगर पालिका को टैक्स देना होगा. BPL लिस्ट में जो लोग हैं, उन्हें इस टैक्स से छूट मिलेगा. इस मुद्दे पर बोर्ड मीटिंग में चर्चा हो चुकी है. फाइनेंस डिपार्टमेंट से हरी झंडी मिलते ही इसे कानून बनाकर लागू कर दिया जाएगा. इससे पहाड़ों की सुंदरता बनी रहेगी और दूसरी तरफ नगर पालिका को भी इनकम होगा.

TAGGED:

TOURISTS IN DARJEELING
DARJEELING MUNICIPALITY
दार्जिलिंग में पालतू जानवर
दार्जिलिंग में पर्यटक
PETS IN DARJEELING

