पालतू जानवरों के साथ दार्जिलिंग जाने से पहले नई गाइडलाइंस जान लें, नहीं तो भरना पड़ सकता है जुर्माना

दार्जिलिंग: दार्जिलिंग हर साल बड़ी संख्या में सैलानियों का स्वागत करता है. लेकिन, अगर आप अपने पालतू कुत्ते-बिल्ली के साथ यहां घूमने जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए इन नियमों को जान लेना जरूरी है है. दार्जिलिंग म्युनिसिपैलिटी ने पालतू जानवरों के लिए ताज़ा गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनका उल्लंघन करने पर फाइन तक लग सकता है.

नगर पालिका टूरिस्ट और पहाड़ पर रहने वालों के लिए पालतू जानवर रखने के कई नए नियम लाने जा रही है. यह फैसला पहाड़ों की सुंदरता, सफाई और दूसरे टूरिस्ट और पहाड़ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है. यह नियम न्यू ईयर में जनवरी से लागू हो रहा है.

दार्जिलिंग म्युनिसिपेलिटी की मंथली मीटिंग में यह तय किया गया कि अगर कोई टूरिस्ट पहाड़ों पर पालतू जानवरों, खासकर कुत्तों और बिल्लियों के साथ आता है, तो उनका वैक्सीनेशन ज़रूरी है. इतना ही नहीं, अगर पहाड़ों में घूमते समय पालतू जानवर कहीं भी पॉटी करता है, तो फाइन लगाया जाएगा. 500 रुपये तक का फाइन लगाया जा सकता है. यह नियम पहाड़ पर रहने वालों के लिए भी इसी तरह लागू किया जाएगा.

सूचना मिल रही थी कि कई लोग अपने पालतू जानवरों को दिन में अलग-अलग समय पर खुले में शौच करवाते हैं, या कहीं भी छोड़ देते हैं. इससे पहाड़ की खूबसूरती खराब होती है. खासकर जब कोई सुबह की सैर के लिए चौराहे पर जाता है, तो जानवरों का मल-मूत्र सड़क पर पड़ा दिखता है. इससे एक तरफ पर्यावरण खराब होता है, वहीं दूसरी तरफ बीमारियां फैलने का खतरा भी हो सकता है. इसीलिए यह पहल की गई है.