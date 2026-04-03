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प्रशांत बोस, जिसने रची थी पीएम नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश! झारखंड में 70 से ज्यादा मामले थे दर्ज

रांचीः दशकों लगे लाल आतंक के सूरज को डूबने में अब बस वो नाम और इतिहास के पन्नों में सिमटने के इंतजार में है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने ही देश से नक्सलवाद समाप्त होने की घोषणा कर दी थी.

क्योंकि इतने दशकों का अथक प्रयास आखिरकार रंग लाया. माओवाद अब समाज की जड़ों से मिट चुका है. मजबूत इरादों के साथ लगातार ऑपरेशन और केंद्र और राज्य सरकार के सार्थक प्रयास से नक्सलवाद अब जड़ से खत्म चुका है. इतने वर्षों में सैकड़ों मुठभेड़ और हजारों गिरफ्तारियां हुईं. कई बड़े और छोटे माओवादी एनकाउंटर में ढेर हुए तो कइयों को सुरक्षा बलों ने अपने शिकंजे में लिया.

इन्हीं में से एक बड़ा नाम प्रशांत बोस का है, जिसे साल 2021 में सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी. लेकिन दिनांक 03 अप्रैल 2026 शुक्रवार को माओवाद का सबसे बड़ा चेहरा रहे प्रशांत बोस उर्फ किशन दा ने दुनिया को अलविदा कह दिया. प्रशांत बोस की मौत देश में नक्सलवाद के खात्मे पर आखिरी कील साबित होता हुआ नजर आ रहा है.

2021 से रांची जेल में था बंद

भाकपा माओवादियों के सेकंड इन कमान प्रशांत बोस की मौत से भारत में नक्सलवाद का बड़ा अध्याय समाप्त हो गया. झारखंड के तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा, तत्कालीन आईजी अभियान अमोल वी होमकर और आईबी की संयुक्त कार्रवाई में साल 2021 में प्रशांत बोस को सरायकेला के कांड्रा से गिरफ्तार किया गया था.

उस समय प्रेस कांफ्रेंस में तत्कलीन डीजीपी नीरज सिन्हा ने बताया था कि प्रशांत बोस ने पूछताछ में माओवादी संगठन के बारे में महासागर जैसी सूचनाएं दी हैं. तत्कालीन डीजीपी नीरज सिन्हा के अनुसार प्रशांत बोस भाकपा माओवादी संगठन के जनक की भूमिका में था. पांच दशकों की सक्रियता के कारण प्रशांत बोस पर झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, छतीसगढ़ समेत कई राज्यों में केस दर्ज हैं.

बतौर सेकंड इन कमान देश के सारे बड़े कांडों को प्रशांत बोस ने मंजूरी दी थी. प्रशांत बोस के खिलाफ झारखंड में 70 जबकि पत्नी शीला मरांडी के खिलाफ 18 नक्सल कांड दर्ज हैं. इतना ही नहीं पीएम की हत्या की साजिश से लेकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं की हत्या तक के केस में प्रशांत बोस का हाथ रहा है.

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