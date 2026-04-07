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नीतीश कुमार के फेवरेट 'राजधानी तांगे' का लालू कनेक्शन, जानें

राजगीर आने पर शाही सवारी 'राजधानी तांगा' पर बैठना नीतीश को बेहद पसंद है. इसका लालू कनेक्शन भी है. महमूद आलम की रिपोर्ट.

Nitish Kumar royal ride
राजगीर में नीतीश की सवारी राजधानी तांगा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 7, 2026 at 9:21 AM IST

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नालंदा: बिहार के सीएम नीतीश कुमार को राजगीर में टमटम की सवारी करना बेहद पसंद है. वे अक्सर 'राजधानी तांगा' में बैठकर राजगीर की सैर करते थे, जिसे 'रानी' नाम की घोड़ी खींचती है. यह यात्रा उनके लिए सुखद और सुकून भरी होती थी. टमटम चालक का नाम दिलीप यादव है, जो 1996 से टांगा चला रहे हैं. क्या है नीतीश का टमटम प्रेम?. क्या है दिलीप यादव का लालू कनेक्शन? क्या है राजधानी टांगा की कहानी? विस्तार से पढ़ें...

टमटम चालक का छलका दर्द: "जब राजा साहब (नीतीश कुमार) राजगीर आते थे, तो एसडीएम और मंत्री श्रवण कुमार का फोन आता था कि दिलीप अपना टमटम तैयार रखो. मैं अपनी घोड़ा गाड़ी को दुल्हन की तरह सजाता था और उन्हें राजगीर घुमाता था, लेकिन आज वो राजा साहब दिल्ली जा रहे हैं और मुझे भूल गए. मेरे आंसू गिर रहे हैं, जिन्हें पोछने वाला कोई नहीं है." यह दर्द है राजगीर के मशहूर 'राजधानी टमटम' के चालक दिलीप यादव का.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

फूट-फूटकर रो पड़े दिलीप यादव: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा (दिल्ली) जाने और बिहार की सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की अटकलों के बीच उनके पुराने समर्थक और पसंदीदा सवारी राजगीर के टमटम चालक दिलीप यादव फूट-फूट कर रो पड़े हैं. 1996 से टमटम चला रहे दिलीप यादव का मुख्यमंत्री से 2005 से ही गहरा नाता रहा है.

निशांत को सीएम बनाने की मांग: आज जब उनके 'विकास पुरुष' के राज्य छोड़ने की खबर आई है, तो उनका दिल टूट गया है. दिलीप यादव ने अपने आंसुओं के साथ साफ मांग की है, कि अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं, तो वे अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर जाएं.

Nitish Kumar royal ride
ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

दिलीप यादव का लालू कनेक्शन: राजधानी तांगे के लालू कनेक्शन की कहानी भी दिलचस्प है. दिलीप 'यादव' जाति से आते हैं, लेकिन वे 2004 से ही लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के घोर विरोधी रहे हैं. इसकी कहानी सुनाते हुए दिलीप बताते हैं, साल 2004 में पटना में लालू जी की रैली थी तो राजबल्लभ यादव, साधु यादव और नारो यादव मेरे पास आए थे और रैली के लिए 100 टमटम (घोड़ा गाड़ी) मांगे थे.

"मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे घोड़े को कुछ हो गया या हादसे में मेरी मौत हो गई, तो क्या आप मेरे माता-पिता और परिवार की परवरिश करेंगे? नेताओं ने कोई जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया. तबसे मैंने साफ कह दिया कि मैं अपना टमटम नहीं दूंगा."- दिलीप यादव, टमटम चालक, राजधानी तांगा

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नीतीश की फेवरेट सवारी (ETV Bharat)

2005 से नीतीश के सारथी: इसके बाद 2005 में राजगीर में जेडीयू का शिविर लगा. दिलीप बताते हैं, "मंत्री श्रवण कुमार ने मुझे बुलाया और टमटम मांगा. मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी जाति (यादव) वालों को टमटम नहीं दे रहा, आपको (नीतीश कुमार की पार्टी) को दे रहा हूं. अगर मेरी जाति वाले मुझे धमकी देंगे या मारपीट करेंगे, तो आपको सुरक्षा देनी होगी. मंत्री जी ने भरोसा दिलाया और तब से लेकर 2022 तक मैंने हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजगीर में अपने टमटम पर घुमाया है."

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राजधानी तांगा (ETV Bharat)

नीतीश के राज्यसभा जाने पर हुए भावुक: दिलीप यादव का मानना है, कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि बीजेपी के दबाव में दिल्ली जा रहे हैं. उनका दर्द छलक कर सामने आता है, "हम अनपढ़ जरूर हैं, लेकिन सब समझ रहे हैं. हमने 2025 से 2030 तक के लिए नीतीश कुमार को वोट दिया था, कि वे हमारे नालंदा जिले के विकास पुरुष हैं. लेकिन बीजेपी वालों ने प्लान सेट किया और 2026 में ही उन्हें राज्यसभा भेज रहे हैं. यह हम गरीबों और जनता के साथ धोखा है."

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ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

एक बार नीतीश से मिलने की इच्छा: नीतीश कुमार के साथ बिताए गए पलों को याद करते हुए दिलीप कहते हैं, "जब भी वे आते थे, मुझसे पूछते थे- 'दिलीप कैसा रोटी-रोजगार चल रहा है?' मैं कहता था- 'साहब, आपके आने से दो पैसे की आमदनी हो रही है. बच्चों को पढ़ा-लिखा रहे हैं. राजगीर में दो ही आदमी ऐसे थे, जो उनके बहुत करीब थे- एक सीताराम बाबू (घर देखने वाले) और दूसरा दिलीप यादव (राजगीर घुमाने वाला) आज उन्होंने मुझे एक बार याद भी नहीं किया." इसका बहुत मलाल है. हम एक बार नीतीश कुमार से मिलना चाहते हैं.

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नीतीश के साथ लालू की पुरानी तस्वीर (ETV Bharat)

अधूरे कामों को पूरा करने के लिए निशांत जरूरी: दिलीप यादव और 'राजगीर टमटम चालक यूनियन' की एक सुर में यह मांग है, कि नीतीश कुमार बिहार न छोड़ें, लेकिन अगर वे जा रहे हैं, तो अपने बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर जाएं. भावुक दिलीप कहते हैं, "हम चाहते हैं कि निशांत बाबू आएं. उनके आने से हमारे अधूरे काम पूरे होंगे.

"गुंडागर्दी खत्म करने और बिहार को संवारने का जो काम नीतीश जी ने किया है, उसे निशांत ही आगे बढ़ाएंगे. मेरी इच्छा है कि जैसे मैंने पिता को राजगीर घुमाया, वैसे ही बेटे निशांत को भी अपने टमटम पर बिठाकर पूरा राजगीर घुमाऊं"- दिलीप यादव, टमटम चालक, राजधानी तांगा

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