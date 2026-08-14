कर्ज के जाल में फंसता झारखंड, राजस्व 12 गुना तो बजट 16 गुना, फ्रीबीज ने बढ़ाया बोझ
झारखंड पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है. राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है रांची से भुवन किशोर झा की स्पेशल में जानिए.
Published : August 14, 2026 at 7:25 PM IST
रांची: प्राकृतिक संसाधनों से भरा झारखंड देश के मानचित्र पर एक गरीब और पिछड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जहां की अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है. साल 2000 में नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया यह छोटा सा प्रदेश 26 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है. इन बीते वर्षों में सरकारें आती-जाती रहीं, मगर जो विकास की रूपरेखा खींची गई, वह हकीकत से दूर रही. आज हालत यह है कि राज्य भारी-भरकम ऋणभार से जूझ रहा है. आंतरिक संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने कदम जरूर बढ़ाए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वित्तीय बोझ के तले यह राज्य इस कदर दब गया है कि इससे उबरना तत्काल संभव नहीं दिख रहा.
संसाधन संपन्न राज्य की वित्तीय कमजोरी का चेहरा
झारखंड खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर बना हुआ है. कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और अन्य खनिजों की उपलब्धता के बावजूद राज्य की अधिकांश आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है. नए राज्य के रूप में गठन के 26 वर्षों बाद भी सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है. सरकारों के बदलने के बावजूद विकास की योजनाएं जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाईं. परिणामस्वरूप राज्य आज भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है. आंतरिक संसाधन जुटाने के प्रयास हुए, लेकिन वे देर से शुरू हुए और अब ऋण का बोझ इतना बढ़ चुका है कि अल्पकाल में इससे निपटना आसान नहीं दिखता. यह स्थिति राज्य को कर्ज के जाल में फंसाती जा रही है.
राज्य पर 1,43,152 करोड़ का अनुमानित ऋणभार
राज्य सरकार के वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में राज्य पर 1,43,152 करोड़ रुपये का ऋणभार लगाया गया है. जनसंख्या अनुमान 2011-2036 पर तकनीकी समूह के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान झारखंड की जनसंख्या 4.25 करोड़ होने का अनुमान है, जो भारत की जनसंख्या का 2.87 प्रतिशत है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कितना कर्ज है.
प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ और जनसंख्या का अनुपात
2011 की जनगणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में हर झारखंडी पर करीब 34 हजार रुपये का कर्ज बैठता है. 4.25 करोड़ की अनुमानित आबादी पर 1,43,152 करोड़ का कुल ऋणभार इस बात को रेखांकित करता है कि राज्य की आर्थिक क्षमता सीमित होने के बावजूद कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है. यह आंकड़ा भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि आज लिया गया कर्ज आने वाले वर्षों में चुकाना पड़ेगा.
विशेषज्ञों की राय, कर्ज पीढ़ी-दर-पीढ़ी चुकाना पड़ेगा
“2011 की जनगणना के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2025-26 में हर झारखंडी पर करीब 34 हजार रुपये का कर्ज है. राज्य में कर्ज की स्थिति निर्धारित सीमा से कम है, इसलिए कर्ज अभी आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति में नहीं है. लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी कर्ज लिया जा रहा है, उसे किसी-न-किसी पीढ़ी को चुकाना होगा. आज की पीढ़ी नहीं चुका रही है तो आगे आने वाली पीढ़ी इसे चुकाएगी. इसलिए इस कर्ज का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है. कई सरकारी प्रोजेक्ट में ऐसा देखा जाता है कि जब तक वे बनते हैं, उनका निर्धारित समय समाप्त हो जाता है और लागत व्यय बढ़ जाता है. ऐसे में फिर से अतिरिक्त ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं, लेकिन बनने में ज्यादा वक्त लगने के कारण लागत राशि में काफी बढ़ोतरी हो जाती है.” - धीरज एम. पाठक, अर्थशास्त्री
कर्ज के सही इस्तेमाल की जरूरत पर जोर
अर्थशास्त्री धीरज एम. पाठक की राय स्पष्ट है कि कर्ज की मात्रा अभी नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन उसका उत्पादक उपयोग होना चाहिए. परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ना आम समस्या है. जब निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होता तो अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ती है और नया कर्ज लेना पड़ता है. यह चक्र राज्य को और अधिक कर्ज के जाल में धकेलता है. इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में समयबद्धता सुनिश्चित करना इसलिए जरूरी है ताकि ऋण का बोझ अनावश्यक रूप से न बढ़े.
फ्रीबीज बनाम विकास पर विशेषज्ञ की चेतावनी
"अगर राज्य के विकास के लिए ऋण लिया जाए तो अच्छी बात है, मगर फ्रीबीज के लिए उधार लेना उचित नहीं है. हाल के दिनों में इसका प्रचलन बढ़ा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है. फ्रीबीज का पैसा फ्री में जाता है. इससे न तो रोजगार सृजित होता है, न ही विकास होता है. जो भी कर्ज लिया जाता है, वह 7-8 प्रतिशत ब्याज पर मिलता है." — महेंद्र जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं बैंकिंग मामलों के जानकार
ब्याज भुगतान का बढ़ता बोझ
महेंद्र जैन के अनुसार बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है. यह आंकड़ा राज्य के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों को सीमित कर देता है. 7-8 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया गया कर्ज लंबे समय तक भुगतान का दबाव बनाता रहता है. फ्रीबीज योजनाओं के लिए उधार लेना अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है क्योंकि इससे न तो पूंजी निर्माण होता है और न ही रोजगार के स्थायी अवसर पैदा होते हैं. विकास कार्यों के लिए ऋण लेना लाभकारी हो सकता है, लेकिन उपभोग आधारित खर्च के लिए कर्ज लेना घातक साबित होता है.
राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, लेकिन आंतरिक संसाधन उम्मीदों के अनुरूप नहीं
हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य के बीच कर से प्राप्त आय के बंटवारे को लेकर कई बदलाव हुए हैं, जिनके कारण राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ा है. जीएसटी में बदलाव और मनरेगा जैसी केंद्र की योजनाओं में हुए परिवर्तन से झारखंड जैसे छोटे राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. ऐसे में राज्य सरकार ने आंतरिक संसाधनों को मजबूत कर नए-नए आय के स्रोत बनाने पर जोर दिया है, मगर जो उम्मीद की जा रही थी, वह अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है. हालांकि साल-दर-साल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन भारी-भरकम खर्च के आगे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को केंद्र और रिजर्व बैंक से समय-समय पर ऋण लेने की आवश्यकता बढ़ती गई है.
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि 2018-19 से 2025-26 तक राजस्व प्राप्ति में लगभग दोगुनी वृद्धि का अनुमान है. फिर भी यह वृद्धि राज्य के बढ़ते खर्चों को पूरा करने में पर्याप्त नहीं हो पा रही. महामारी वर्ष 2020-21 में गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद लगातार सुधार हुआ.
स्वयं कर राजस्व और केंद्रीय हिस्सेदारी का विश्लेषण
झारखंड सरकार के वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य को अपने कर राजस्व से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में 24,805 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद है. अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार से 2,930 करोड़ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 3,500 करोड़ रुपये का ऋण लिया. वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आरबीआई से 10,800 करोड़ और केंद्र सरकार से 5,600 करोड़ रुपये का ऋण मिलने की उम्मीद बजट अनुमान में की गई है, ताकि मंईया योजना सहित अन्य योजनाओं पर खर्च किया जा सके.
इन आंकड़ों से साफ है कि कुल ऋणभार 2016-17 के 66,827 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 1,43,152 करोड़ हो गया है. यह लगभग दोगुने से अधिक की वृद्धि है. खासकर 2020-21 के बाद से ऋण में तेजी आई.
आंतरिक संसाधनों को मजबूत करने की सलाह
"कर्ज का बोझ एक गंभीर विषय है जिससे निपटने के लिए सरकार को आंतरिक संसाधनों से आय के स्रोत बढ़ाने होंगे. राज्य को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के अलावा उच्च शैक्षणिक संस्थान, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा, पर्यटन को विकसित करने और निवेश को बढ़ावा देने से न केवल आय बढ़ेगी बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे." - आदित्य मलहोत्रा, अध्यक्ष, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स
उद्योग और निवेश से आय बढ़ाने का रास्ता
आदित्य मलहोत्रा का सुझाव है कि मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन में निवेश बढ़ाकर राज्य अपनी आय के स्रोत मजबूत कर सकता है. इससे न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. वर्तमान में राज्य की निर्भरता केंद्रीय सहायता और ऋण पर अधिक है, जिसे कम करने के लिए आंतरिक क्षमता का विकास जरूरी है.
बढ़ता ऋणभार, उद्योग, रोजगार और फ्रीबीज का प्रभाव
ऋणभार लगातार बढ़ने से राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. जानकार मानते हैं कि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ऋण लिया जाता है तो इससे कई फायदे होते हैं. रोजगार में वृद्धि के साथ नए उद्योग-धंधे लगते हैं. मगर फ्रीबीज के लिए पैसे उधार लिए जाएं तो इसका कोई लाभ नहीं मिलता. कुछ ऐसी ही परिस्थिति झारखंड में हाल के वर्षों में देखी गई है.
फ्रीबीज योजनाओं का वित्तीय प्रभाव
राज्य सरकार द्वारा मंईया योजना सहित कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिनसे राज्य के खजाने पर भारी बोझ पड़ा है. अकेले मुख्यमंत्री मंईया योजना के तहत सरकारी खजाने से साल में करीब 1,400 करोड़ रुपये खर्च होते हैं. इस योजना के तहत करीब 51 से 55 लाख लाभार्थी महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की राशि दी जाती है. राज्य सरकार ने अपने वार्षिक बजट 2026-27 में इस योजना के लिए करीब 14,065.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सरकार इसे नारी सशक्तिकरण के रूप में देख रही है.
मंईयां योजना और बजट पर दबाव
मंईयां योजना जैसी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक सहायता तो देती हैं, लेकिन इनका दीर्घकालिक वित्तीय प्रभाव राज्य के खजाने पर पड़ता है. सालाना 1,400 करोड़ रुपये का खर्च और आगामी बजट में 14,065.57 करोड़ का प्रावधान इस बात को दर्शाता है कि सामाजिक योजनाओं पर आवंटन बढ़ रहा है. यदि ये योजनाएं उत्पादक गतिविधियों से नहीं जुड़तीं तो ऋण का बोझ और बढ़ सकता है.
झारखंड की अर्थव्यवस्था में 10.03 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए झारखंड की अर्थव्यवस्था मौजूदा कीमतों पर 10.03 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है. स्थिर कीमतों (2011-12 आधार वर्ष) पर यह वृद्धि 6.90 प्रतिशत रहने की संभावना है. इसी अवधि में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.18 प्रतिशत होगा. यह आंकड़ा राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम की तीन प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अंदर है.
खर्च राजस्व से तेज गति से बढ़ा
15 नवंबर 2000 को राज्य बनने के बाद से झारखंड के बजट का आकार काफी बढ़ चुका है. वित्त वर्ष 2001-02 में पेश हुए पहले बजट की तुलना में पिछले 25 वर्षों में कुल बजट का आकार 16 गुना से अधिक हो गया है. इसके विपरीत, सरकारी राजस्व में केवल करीब 12 गुना की ही बढ़ोतरी हुई है. इससे साफ पता चलता है कि राजस्व की तुलना में खर्च कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है और राज्य की उधार पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है.
बजट का बड़ा हिस्सा महिलाओं और सामाजिक क्षेत्र पर
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का कुल बजट 1,58,560 करोड़ रुपये का है. इसमें सामाजिक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक 67,459.54 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. सभी योजनाओं में सबसे ज्यादा राशि ‘मइयां सम्मान योजना’ को दी गई है, जिसके लिए 14,065.57 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इस योजना के जरिए लगभग 51 लाख महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 2,500 रुपये सीधे भेजे जाते हैं. यह राशि सामाजिक क्षेत्र के कुल आवंटन का करीब 13.94 प्रतिशत और पूरे राज्य बजट का 8.87 प्रतिशत हिस्सा है.
कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति का सार
उपरोक्त सभी आंकड़ों को मिलाकर देखने से स्पष्ट होता है कि झारखंड की राजस्व प्राप्ति बढ़ रही है, स्वयं कर और गैर-कर राजस्व में सुधार हो रहा है, लेकिन कुल ऋणभार उससे कहीं तेज गति से बढ़ रहा है. 2016-17 में 66,827 करोड़ का ऋण 2025-26 में 1,43,152 करोड़ पहुंचने का अनुमान है. राजस्व 56,151 करोड़ से 1,25,153 करोड़ होने का अनुमान है. प्रति व्यक्ति कर्ज 34 हजार रुपये के आसपास है. बजट का 23 प्रतिशत ब्याज भुगतान में जा रहा है. मंईया जैसी योजनाओं पर भारी प्रावधान किया जा रहा है. केंद्र और आरबीआई से ऋण लेना जारी है. यह सब मिलकर राज्य को कर्ज के जाल में फंसाता जा रहा है. आंतरिक संसाधनों को और मजबूत किए बिना तथा उत्पादक निवेश पर ध्यान दिए बिना स्थिति में सुधार मुश्किल है. परियोजनाओं में देरी रोकना, फ्रीबीज की जगह रोजगारपरक योजनाओं पर जोर देना और खनन तथा उद्योग से अधिक राजस्व जुटाना जरूरी है. तभी झारखंड इस वित्तीय दबाव से बाहर निकल सकता है और आने वाली पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ कम हो सकता है.
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