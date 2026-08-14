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कर्ज के जाल में फंसता झारखंड, राजस्व 12 गुना तो बजट 16 गुना, फ्रीबीज ने बढ़ाया बोझ

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रांची: प्राकृतिक संसाधनों से भरा झारखंड देश के मानचित्र पर एक गरीब और पिछड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जहां की अधिकांश आबादी कृषि पर आधारित है. साल 2000 में नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया यह छोटा सा प्रदेश 26 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ाई लड़ रहा है. इन बीते वर्षों में सरकारें आती-जाती रहीं, मगर जो विकास की रूपरेखा खींची गई, वह हकीकत से दूर रही. आज हालत यह है कि राज्य भारी-भरकम ऋणभार से जूझ रहा है. आंतरिक संसाधनों को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने कदम जरूर बढ़ाए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वित्तीय बोझ के तले यह राज्य इस कदर दब गया है कि इससे उबरना तत्काल संभव नहीं दिख रहा. संसाधन संपन्न राज्य की वित्तीय कमजोरी का चेहरा झारखंड खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर बना हुआ है. कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और अन्य खनिजों की उपलब्धता के बावजूद राज्य की अधिकांश आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है. नए राज्य के रूप में गठन के 26 वर्षों बाद भी सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी बनी हुई है. सरकारों के बदलने के बावजूद विकास की योजनाएं जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाईं. परिणामस्वरूप राज्य आज भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है. आंतरिक संसाधन जुटाने के प्रयास हुए, लेकिन वे देर से शुरू हुए और अब ऋण का बोझ इतना बढ़ चुका है कि अल्पकाल में इससे निपटना आसान नहीं दिखता. यह स्थिति राज्य को कर्ज के जाल में फंसाती जा रही है. विशेषज्ञों की राय (ETV Bharat) राज्य पर 1,43,152 करोड़ का अनुमानित ऋणभार राज्य सरकार के वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान में राज्य पर 1,43,152 करोड़ रुपये का ऋणभार लगाया गया है. जनसंख्या अनुमान 2011-2036 पर तकनीकी समूह के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान झारखंड की जनसंख्या 4.25 करोड़ होने का अनुमान है, जो भारत की जनसंख्या का 2.87 प्रतिशत है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कितना कर्ज है. झारखंड के स्वयं कर के आंकड़े (ETV Bharat) प्रति व्यक्ति कर्ज का बोझ और जनसंख्या का अनुपात 2011 की जनगणना के आधार पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में हर झारखंडी पर करीब 34 हजार रुपये का कर्ज बैठता है. 4.25 करोड़ की अनुमानित आबादी पर 1,43,152 करोड़ का कुल ऋणभार इस बात को रेखांकित करता है कि राज्य की आर्थिक क्षमता सीमित होने के बावजूद कर्ज का दबाव बढ़ता जा रहा है. यह आंकड़ा भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है क्योंकि आज लिया गया कर्ज आने वाले वर्षों में चुकाना पड़ेगा. गैर कर राजस्व से आय (ETV Bharat) विशेषज्ञों की राय, कर्ज पीढ़ी-दर-पीढ़ी चुकाना पड़ेगा “2011 की जनगणना के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2025-26 में हर झारखंडी पर करीब 34 हजार रुपये का कर्ज है. राज्य में कर्ज की स्थिति निर्धारित सीमा से कम है, इसलिए कर्ज अभी आउट ऑफ कंट्रोल की स्थिति में नहीं है. लेकिन यह ध्यान देना चाहिए कि जो भी कर्ज लिया जा रहा है, उसे किसी-न-किसी पीढ़ी को चुकाना होगा. आज की पीढ़ी नहीं चुका रही है तो आगे आने वाली पीढ़ी इसे चुकाएगी. इसलिए इस कर्ज का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, यह महत्वपूर्ण है. कई सरकारी प्रोजेक्ट में ऐसा देखा जाता है कि जब तक वे बनते हैं, उनका निर्धारित समय समाप्त हो जाता है और लागत व्यय बढ़ जाता है. ऐसे में फिर से अतिरिक्त ऋण लेने की आवश्यकता पड़ जाती है. इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट बन रहे होते हैं, लेकिन बनने में ज्यादा वक्त लगने के कारण लागत राशि में काफी बढ़ोतरी हो जाती है.” - धीरज एम. पाठक, अर्थशास्त्री कर्ज के सही इस्तेमाल की जरूरत पर जोर अर्थशास्त्री धीरज एम. पाठक की राय स्पष्ट है कि कर्ज की मात्रा अभी नियंत्रण से बाहर नहीं है, लेकिन उसका उत्पादक उपयोग होना चाहिए. परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ना आम समस्या है. जब निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होता तो अतिरिक्त धन की जरूरत पड़ती है और नया कर्ज लेना पड़ता है. यह चक्र राज्य को और अधिक कर्ज के जाल में धकेलता है. इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में समयबद्धता सुनिश्चित करना इसलिए जरूरी है ताकि ऋण का बोझ अनावश्यक रूप से न बढ़े. झारखंड का जीडीपी और कर्ज अनुपात (ETV Bharat) फ्रीबीज बनाम विकास पर विशेषज्ञ की चेतावनी "अगर राज्य के विकास के लिए ऋण लिया जाए तो अच्छी बात है, मगर फ्रीबीज के लिए उधार लेना उचित नहीं है. हाल के दिनों में इसका प्रचलन बढ़ा है, जो अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं है. फ्रीबीज का पैसा फ्री में जाता है. इससे न तो रोजगार सृजित होता है, न ही विकास होता है. जो भी कर्ज लिया जाता है, वह 7-8 प्रतिशत ब्याज पर मिलता है." — महेंद्र जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं बैंकिंग मामलों के जानकार ब्याज भुगतान का बढ़ता बोझ महेंद्र जैन के अनुसार बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में चला जाता है. यह आंकड़ा राज्य के विकास कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों को सीमित कर देता है. 7-8 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया गया कर्ज लंबे समय तक भुगतान का दबाव बनाता रहता है. फ्रीबीज योजनाओं के लिए उधार लेना अर्थव्यवस्था को कमजोर बनाता है क्योंकि इससे न तो पूंजी निर्माण होता है और न ही रोजगार के स्थायी अवसर पैदा होते हैं. विकास कार्यों के लिए ऋण लेना लाभकारी हो सकता है, लेकिन उपभोग आधारित खर्च के लिए कर्ज लेना घातक साबित होता है. राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, लेकिन आंतरिक संसाधन उम्मीदों के अनुरूप नहीं हाल के वर्षों में केंद्र और राज्य के बीच कर से प्राप्त आय के बंटवारे को लेकर कई बदलाव हुए हैं, जिनके कारण राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ा है. जीएसटी में बदलाव और मनरेगा जैसी केंद्र की योजनाओं में हुए परिवर्तन से झारखंड जैसे छोटे राज्यों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है. ऐसे में राज्य सरकार ने आंतरिक संसाधनों को मजबूत कर नए-नए आय के स्रोत बनाने पर जोर दिया है, मगर जो उम्मीद की जा रही थी, वह अब तक जमीन पर नहीं उतर पाई है. हालांकि साल-दर-साल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन भारी-भरकम खर्च के आगे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार को केंद्र और रिजर्व बैंक से समय-समय पर ऋण लेने की आवश्यकता बढ़ती गई है.