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37 साल तक देश सेवा.. अब कर रहे संगीत साधना.. पूर्व DGP के कई एल्बम हो चुके हैं रिलीज

बिहार के जिस पुलिस अधिकारी के नाम से कभी अपराधी कांपते थे, आज वे संगीत की साधना में जुटे हैं. रिपोर्ट- बृजम पांडे

BHAJAN SINGER FORMER DGP
भजन गायक बने पूर्व डीजीपी आलोक राज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 7, 2026 at 2:57 PM IST

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पटना: कभी बिहार में अपराधियों के बीच उनका नाम खौफ का पर्याय माना जाता था. नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन की कमान संभालने वाले अधिकारी के रूप में उनकी पहचान थी. चार बार राष्ट्रपति और डीजी सीआरपीएफ स्तर के प्रशस्ति सम्मान पाने वाले, 61 साल के बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रहे आलोक राज आज बिल्कुल अलग पहचान बना रहे हैं. अब उनके हाथों में हथियार नहीं, बल्कि सुरों की साधना है. भगवान राम, मां दुर्गा, साईं बाबा, कबीर और अब सावन में भगवान भोलेनाथ पर उनके भजन लोगों तक पहुंच रहे हैं.

आलोक राज की दूसरी पारी : ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में पूर्व डीजीपी आलोक राज ने अपनी जिंदगी की दूसरी पारी, पुलिस सेवा के अनुभव, नक्सल ऑपरेशन, संगीत साधना और आज के युवाओं के लिए अपने संदेश साझा किए. बातचीत में उन्होंने यह भी बताया कि कैसे 37 वर्षों तक कठिन पुलिस सेवा निभाने के बाद संगीत उनके जीवन का सबसे बड़ा संबल बन गया.

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बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक आलोक राज (ETV Bharat)

एल्बम करते हैं रिकॉर्ड: अक्सर पुलिस सेवा के दौरान भी विभिन्न कार्यक्रमों में आलोक राज को गाते हुए लोगों ने सुना था, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वह विधिवत संगीत की शिक्षा भी ले रहे हैं और लगातार एल्बम रिकॉर्ड कर रहे हैं.

'संगीत मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है': आलोक राज कहते हैं, "मेरे जीवन में संगीत और गायन ईश्वर की देन है. मैं इसे भगवान का संकेत मानता हूं. लगातार संगीत पर काम करता रहा हूं और आज भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ले रहा हूं. जीवन की दूसरी पारी में नए-नए गीत गाना, नई धुनें बनाना और संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचना मुझे अपार आनंद देता है. यह मेरे व्यक्तित्व का ऐसा पक्ष है, जिससे मुझे आत्मिक संतोष मिलता है."

'जिस भूमिका में रहा, उसे सौ प्रतिशत निभाया': पुलिस सेवा में आलोक राज की छवि एक बेहद सख्त अधिकारी की रही. नक्सली अभियान हों या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, हर चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जाती थी. इस सवाल पर वह मुस्कुराते हुए कहते हैं, "आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैं जिस भी भूमिका में रहा, उसे सौ प्रतिशत निभाने की कोशिश की.

"पुलिस अधिकारी के रूप में अपना शत-प्रतिशत दिया. डीजीपी के रूप में भले मेरा कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन वहां भी पूरी निष्ठा से काम किया. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार करीब एक वर्ष तक संभाला, वहां भी पूरी ईमानदारी से काम किया. अब संगीत के क्षेत्र में भी मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना सौ प्रतिशत दे सकूं."- आलोक राज, पूर्व डीजीपी, बिहार

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बिहार दिवस में प्रस्तुति देते आलोक राज (ETV Bharat)

सेवा का 'गोल्डन चैप्टर': पुलिस सेवा के दौरान जब भी कहीं कठिन हालात बनते थे, प्रशासन को आलोक राज की याद आती थी. पश्चिम बंगाल के चर्चित नंदीग्राम प्रकरण में भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी. इस अनुभव को याद करते हुए वह कहते हैं, "नंदीग्राम मेरे करियर का अलग अध्याय है. लेकिन यदि पूरे करियर की बात करूं तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में बिताए सात साल मेरे जीवन का गोल्डन चैप्टर रहे. आज भी पश्चिम बंगाल, खासकर नंदीग्राम के लोग मुझे याद करते हैं. वहां के लोगों का स्नेह और संदेश आज भी मिलता रहता है. यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है."

CRPF में चार बार मिला सर्वोच्च प्रशंसा सम्मान: आलोक राज बताते हैं कि सीआरपीएफ में सात वर्षों की सेवा के दौरान उन्हें चार बार डीजी, सीआरपीएफ के प्रशंसा-पत्र से सम्मानित किया गया. उन्होंने कहा, "मेरे लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही. कठिन परिस्थितियों में काम करते हुए जो सम्मान प्राप्त हुए, वह मेरे जीवन की अमूल्य पूंजी है."

पटना सिटी से शुरू हुआ सफर: अपने शुरुआती पुलिस जीवन को याद करते हुए आलोक राज बताते हैं कि उनका पहला महत्वपूर्ण कार्यकाल पटना सिटी में एएसपी के रूप में रहा. उन्होंने कहा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान टीम के साथ चार अपराधियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन किये. उसी कार्रवाई के लिए उन्हें महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुलिस वीरता पदक प्राप्त हुआ. इसके बाद वह कभी पीछे मुड़े ही नहीं. उन्हें नई हौसला मिली थी.

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खाकी के बाद अब संगीत साधना (ETV Bharat)

कई जिलों के रहे हैं SP: इसके बाद वह कई जिलों के पुलिस अधीक्षक रहे. हजारीबाग में उनकी पोस्टिंग ऐसे समय हुई, जब नक्सल उग्रवाद चरम पर था. वहां उन्होंने कई बड़े अभियान चलाए. बाद में झारखंड में लगभग चार वर्षों तक सीआरपीएफ के साथ रहते हुए उन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों का नेतृत्व किया. सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कई कुख्यात इनामी नक्सली मारे गए और बड़ी संख्या में उग्रवादियों की गिरफ्तारी हुई.

कैसे शुरू हुई संगीत की साधना?: सबसे दिलचस्प कहानी उनकी संगीत यात्रा की है. आलोक राज बताते हैं कि सीआरपीएफ से लौटने के बाद जब उनकी पोस्टिंग बिहार में आईजी होमगार्ड के रूप में हुई तो पहली बार जीवन में उन्हें अपेक्षाकृत खाली समय मिला. वह कहते हैं, "सीआरपीएफ में 24 घंटे ऑपरेशन और रणनीति में व्यस्त रहता था. लेकिन आईजी होमगार्ड बनने के बाद समय मिलने लगा."

"उस समय पत्नी और बेटी रांची में थीं. मैं पटना में अकेला रहता था. खालीपन महसूस होने लगा. तभी तय किया कि इस समय का उपयोग संगीत सीखने में करूंगा."-आलोक राज, पूर्व डीजीपी, बिहार

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पूर्व डीजीपी आलोक राज (ETV Bharat)

कई एल्बम कर चुके हैं रिकॉर्ड: यही वह समय था, जब जनवरी 2011 में उन्होंने प्रसिद्ध संगीत गुरु अशोक कुमार प्रसाद से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा शुरू की. वह बताते हैं, "आज भी मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में संगीत साधना कर रहा हूं. सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती. संगीत के क्षेत्र में आलोक राज ने लगातार कई एल्बम रिकॉर्ड किए हैं. उन्होंने बताया कि सबसे पहले टी-सीरीज से उनका 'साईं अर्चना' भजन एल्बम जारी हुआ.

भजन से लेकर गजल तक का सफर: इसके बाद देश के प्रसिद्ध कवि गोपालदास नीरज की रचनाओं पर आधारित एल्बम रिकॉर्ड किया. फिर हिंदी के चर्चित शायर दुष्यंत कुमार की गजलों को अपनी आवाज दी. इसके बाद कबीर के भजनों पर भी एल्बम प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि टी-सीरीज के माध्यम से उनके कई भजन रिलीज हुए हैं.

भोजपुरी कांवड़ गीत भी रिलीज: आलोक राज ने बताया कि इस वर्ष विंग्स म्यूजिक के जरिए दो नए भजन जारी किए गए हैं. इसके अलावा दो-तीन और प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. सावन के अवसर पर उन्होंने भगवान भोलेनाथ को समर्पित नया भोजपुरी कांवड़ गीत भी रिलीज किया है, जिसे पटना में लॉन्च किया गया. उन्होंने जीत के बोल गुनगुनाया.

'भोजपुरी किसी एक इलाके की नहीं, पूरे बिहार की भाषा': आलोक राज मूल रूप से मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी सहजता से भोजपुरी गीत कैसे गा लिया, तो उन्होंने कहा, "मेरी शिक्षा-दीक्षा पटना में हुई है. भोजपुरी केवल किसी एक इलाके की भाषा नहीं है, बल्कि पूरे बिहार की सांस्कृतिक पहचान है.

भगवान श्रीराम पर विशेष भजन रिकॉर्ड: उन्होंने आगे कहा, इसी तरह मैथिली भी बेहद समृद्ध भाषा है. दोनों भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य और संगीत की परंपरा रही है, जो दुनिया भर में सम्मानित है." उन्होंने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भी उन्होंने भगवान श्रीराम पर विशेष भजन रिकॉर्ड किया था.

'तनाव से बचना है तो कोई हॉबी जरूर रखें': पुलिस सेवा को दुनिया की सबसे तनावपूर्ण नौकरियों में गिना जाता है. इसपर आलोक राज का अनुभव बेहद स्पष्ट है. उन्होंने कहा, "पुलिस अधिकारी हो या कोई पुलिसकर्मी, अपनी सेवा में वह हर दिन अपराध, हिंसा, खून-खराबा, पीड़ा और संघर्ष देखता है. लगातार नकारात्मक परिस्थितियों में रहने से व्यक्ति के भीतर भी नकारात्मकता आने लगती है. इसलिए हर पुलिसकर्मी के जीवन में कोई न कोई सकारात्मक हॉबी जरूर होनी चाहिए. अच्छा साहित्य पढ़िए, अच्छा संगीत सुनिए, कोई कला सीखिए. यही चीजें मानसिक संतुलन बनाए रखती हैं."

'परिवार के लिए जरूर निकालें समय': उन्होंने युवा पुलिस अधिकारियों को सलाह दी कि वे परिवार के लिए भी समय जरूर निकालें. उन्होंने कहा कि आज के समय में देखने को मिल रहा है कि पुलिस पदाधिकारी के साथ उसका पूरा परिवार तनाव में रहता है. इसलिए जितना समय मिल सके अपने परिवार के साथ समय जरूर बताइए क्योंकि यदि आप परिवार और बच्चों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो नौकरी का दबाव धीरे-धीरे आपको भीतर से कमजोर कर देगा.

प्रतियोगी छात्रों को भी दिया सफलता का मंत्र: आलोक राज ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी महत्वपूर्ण सलाह दी. उन्होंने कहा, "सबसे पहले यह तय करें कि आपको क्या करना है. बिना रणनीति के तैयारी सफल नहीं होती. सिलेबस को गहराई से समझिए, किताबों से पढ़िए, लगातार अभ्यास कीजिए और अधिक से अधिक टेस्ट दीजिए. टाइम मैनेजमेंट और फोकस सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है." उन्होंने कहा कि आज का युवा कई बार वैचारिक भ्रम और अत्यधिक कार्य दबाव के कारण तनाव में रहता है. ऐसे में स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासित दिनचर्या और सकारात्मक सोच ही आगे बढ़ने का रास्ता है.

वर्दी से सुरों तक... एक प्रेरक सफर: 37 वर्षों तक कानून-व्यवस्था की कमान संभालने वाले आलोक राज आज भी उतने ही अनुशासित हैं, लेकिन अब उनकी लड़ाई अपराध से नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलाने की है. कभी गोलियों की आवाज के बीच ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले पूर्व डीजीपी अब राग, सुर और भक्ति के माध्यम से लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं. उनकी कहानी यह साबित करती है कि इंसान की पहचान केवल उसके पेशे से नहीं होती, बल्कि उसके भीतर छिपी प्रतिभा और सीखते रहने की जिजीविषा ही उसे असाधारण बनाती है.

कौन हैं आलोक राज?: आलोक राज 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. बिहार पुलिस में कई अहम पदों पर अपनी सेवा दे चुके हैं और डीजीपी के पद से 31 दिसंबर 2025 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं. सेवानिवृत्ति के बाद बिहार सरकार ने उन्हें BSSC जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील आयोग की जिम्मेदारी सौंपी थी.

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