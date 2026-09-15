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Explainer: UCC पर बिहार में क्यों चढ़ा है पारा, सिर्फ वोट बैंक की चिंता या फिर कहानी कुछ और? जानें इनसाइड स्टोरी

पटना : तारीख- 13 सितंबर 2026, स्थान- मुंबई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान- एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू किया जाएगा. बिहार से 1740 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की राजधानी में जब बयान दिया गया, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसपर इतनी जोरदार सियासत होगी.

बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक पारा चढ़ गया है. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यक्रारी अध्यक्ष संजय झा की अमित शाह से मुलाकात की बात होने लगी. इधर पटना में नीतीश कुमार से मिलने का दौर भी शुरू हो गया. ललन सिंह से लेकर कई बड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे.

दरअसल, UCC बीजेपी का शुरू से एजेंडा रहा है. जिसपर नीतीश कुमार विरोध जताते रहे हैं. बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री हैं लेकिन जेडीयू के सहयोग से सरकार चल रही है. ऐसे में UCC को लेकर विवाद शुरू हो गया है. राजनीतिक विशेषज्ञ कर रहे हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ा खेल हो सकता है.

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का कहना है समान नागरिक संहिता बीजेपी का पुराना एजेंडा है. बीजेपी शुरू से कहती रही है कि पूरे देश में इसे लागू करेंगे. कुछ राज्यों में जहां बीजेपी का शासन है वहां लागू भी हो चुका है. जिसमें उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश शामिल है. अब 21 राज्यों में लागू करने की बात कही गई है, जो बीजेपी शासित या फिर एनडीए शासित राज्य हैं. बिहार भी उसमें से एक है.

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मुस्लिम वोट नाराज होने की चिंता

बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है लेकिन सबसे बड़ी समस्या नीतीश कुमार को लेकर है. नीतीश कुमार यूसीसी का विरोध करते रहे हैं. इसीलिए बीजेपी कभी भी इसे बिहार में मुद्दा नहीं बना पायी. जदयू को इस बात का डर रहा है कि यदि इस तरह के बिल का समर्थन किया गया तो लगभग 18 % मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगे.

नवल किशोर चौधरी आगे कहते हैं कि जेडीयू की तरह एनडीए के अन्य घटक दलों की भी स्थिति रही है. चिराग पासवान भी मुस्लिम वोटरों को नाराज नहीं करना चाहेंगे. उपेंद्र कुशवाहा खुलकर समर्थन करेंगे इसकी संभावना कम है, हालांकि एनडीए के घटक दल खुलकर विरोध में जाएंगे इसकी भी संभावना कम है.

''सरकार के लिए फिलहाल भले ही मुश्किल खड़ी नहीं होने वाली है लेकिन लोकसभा चुनाव 2029 से पहले बीजेपी जब इसे लाएगी तब विवाद जरुर बढ़ेगा. सरकार के लिए मुश्किलें भी खड़ी होगी.''- प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, राजनीतिक विशेषज्ञ

प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी (ETV Bharat)

पार्टियों में सेंधमारी भी हो सकती है!

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार का कहना है यदि पहले वाले नीतीश कुमार होते तो स्थितियां कुछ और हो सकती थी. अब वह नीतीश नहीं है और बिहार की सत्ता अब बीजेपी के पास है. आने वाले समय में यदि सहयोगी दलों के तरफ से विरोध हुआ तो बीजेपी तोड़फोड़ भी कर सकती है. तब सम्राट चौधरी की परीक्षा भी होगी.

''वैसे सम्राट चौधरी कहते भी रहे हैं कि विपक्षी दलों के कई विधायक उनके संपर्क में है. इसलिए यदि UCC पर विवाद बढ़ा तो न केवल विपक्षी दलों को बल्कि सहयोगी में भी सेंधमारी हो सकती है, जिसका डर उन्हें है.''- प्रोफेसर रणधीर कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

नीतीश कुमार का विवादास्पद मुद्दों पर BJP से अलग राय

बिहार में पिछले 20 सालों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है. नीतीश कुमार कई बार पाला बदलते रहे हैं लेकिन 20 सालों में अधिकांश समय भाजपा के साथ ही सरकार रही है. विवादास्पद मुद्दों पर नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी से अलग राय रखते रहे हैं. कई विवादित मुद्दों पर यदि नीतीश कुमार ने विरोध नहीं किया है तो समर्थन भी नहीं किया है.

अगर गौर से देखा जाए तो जेडीयू, धर्मनिरपेक्ष छवि और अपने वैचारिक दायरे के तहत बीजेपी के कोर हिंदुत्व एजेंडे जैसे अनुच्छेद 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और समान नागरिक संहिता से दूरी बनाए रखती रही है. इसके साथ सीएए-एनआरसी जैसे मसलों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मत बीजेपी से अलग रहा है. विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार की बीजेपी से अलग राय रही है.