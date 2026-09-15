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Explainer: UCC पर बिहार में क्यों चढ़ा है पारा, सिर्फ वोट बैंक की चिंता या फिर कहानी कुछ और? जानें इनसाइड स्टोरी

कहते हैं हर सिक्के के दो पहलु होते हैं. यूसीसी को लेकर बिहार में चल रहे घमासान के पीछे भी कुछ ऐसा ही है. रिपोर्ट-अविनाश.

UCC In Bihar
बिहार में यूसीसी को लेकर घमासान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 15, 2026 at 9:09 PM IST

8 Min Read
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पटना : तारीख- 13 सितंबर 2026, स्थान- मुंबई, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान- एनडीए शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले UCC लागू किया जाएगा. बिहार से 1740 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र की राजधानी में जब बयान दिया गया, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसपर इतनी जोरदार सियासत होगी.

बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक पारा चढ़ गया है. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यक्रारी अध्यक्ष संजय झा की अमित शाह से मुलाकात की बात होने लगी. इधर पटना में नीतीश कुमार से मिलने का दौर भी शुरू हो गया. ललन सिंह से लेकर कई बड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे.

दरअसल, UCC बीजेपी का शुरू से एजेंडा रहा है. जिसपर नीतीश कुमार विरोध जताते रहे हैं. बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री हैं लेकिन जेडीयू के सहयोग से सरकार चल रही है. ऐसे में UCC को लेकर विवाद शुरू हो गया है. राजनीतिक विशेषज्ञ कर रहे हैं कि 2029 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़ा खेल हो सकता है.

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी का कहना है समान नागरिक संहिता बीजेपी का पुराना एजेंडा है. बीजेपी शुरू से कहती रही है कि पूरे देश में इसे लागू करेंगे. कुछ राज्यों में जहां बीजेपी का शासन है वहां लागू भी हो चुका है. जिसमें उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश शामिल है. अब 21 राज्यों में लागू करने की बात कही गई है, जो बीजेपी शासित या फिर एनडीए शासित राज्य हैं. बिहार भी उसमें से एक है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

मुस्लिम वोट नाराज होने की चिंता

बिहार में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री है लेकिन सबसे बड़ी समस्या नीतीश कुमार को लेकर है. नीतीश कुमार यूसीसी का विरोध करते रहे हैं. इसीलिए बीजेपी कभी भी इसे बिहार में मुद्दा नहीं बना पायी. जदयू को इस बात का डर रहा है कि यदि इस तरह के बिल का समर्थन किया गया तो लगभग 18 % मुस्लिम वोट नाराज हो जाएंगे.

नवल किशोर चौधरी आगे कहते हैं कि जेडीयू की तरह एनडीए के अन्य घटक दलों की भी स्थिति रही है. चिराग पासवान भी मुस्लिम वोटरों को नाराज नहीं करना चाहेंगे. उपेंद्र कुशवाहा खुलकर समर्थन करेंगे इसकी संभावना कम है, हालांकि एनडीए के घटक दल खुलकर विरोध में जाएंगे इसकी भी संभावना कम है.

''सरकार के लिए फिलहाल भले ही मुश्किल खड़ी नहीं होने वाली है लेकिन लोकसभा चुनाव 2029 से पहले बीजेपी जब इसे लाएगी तब विवाद जरुर बढ़ेगा. सरकार के लिए मुश्किलें भी खड़ी होगी.''- प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी, राजनीतिक विशेषज्ञ

प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी
प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी (ETV Bharat)

पार्टियों में सेंधमारी भी हो सकती है!

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार का कहना है यदि पहले वाले नीतीश कुमार होते तो स्थितियां कुछ और हो सकती थी. अब वह नीतीश नहीं है और बिहार की सत्ता अब बीजेपी के पास है. आने वाले समय में यदि सहयोगी दलों के तरफ से विरोध हुआ तो बीजेपी तोड़फोड़ भी कर सकती है. तब सम्राट चौधरी की परीक्षा भी होगी.

''वैसे सम्राट चौधरी कहते भी रहे हैं कि विपक्षी दलों के कई विधायक उनके संपर्क में है. इसलिए यदि UCC पर विवाद बढ़ा तो न केवल विपक्षी दलों को बल्कि सहयोगी में भी सेंधमारी हो सकती है, जिसका डर उन्हें है.''- प्रोफेसर रणधीर कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

नीतीश कुमार का विवादास्पद मुद्दों पर BJP से अलग राय

बिहार में पिछले 20 सालों से अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया है. नीतीश कुमार कई बार पाला बदलते रहे हैं लेकिन 20 सालों में अधिकांश समय भाजपा के साथ ही सरकार रही है. विवादास्पद मुद्दों पर नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी से अलग राय रखते रहे हैं. कई विवादित मुद्दों पर यदि नीतीश कुमार ने विरोध नहीं किया है तो समर्थन भी नहीं किया है.

अगर गौर से देखा जाए तो जेडीयू, धर्मनिरपेक्ष छवि और अपने वैचारिक दायरे के तहत बीजेपी के कोर हिंदुत्व एजेंडे जैसे अनुच्छेद 370 हटाना, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और समान नागरिक संहिता से दूरी बनाए रखती रही है. इसके साथ सीएए-एनआरसी जैसे मसलों पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मत बीजेपी से अलग रहा है. विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार की बीजेपी से अलग राय रही है.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

यह तो हर किसी को मालूम है कि तीन तलाक और वक्फ बोर्ड कानून पर जदयू को मुसलमानों की नाराजगी झेलनी पड़ी थी. इसलिए इस बार पार्टी पहले से फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है. ऐसे में UCC को लेकर अमित शाह की घोषणा के बाद जेडीयू के अंदर मंथन भी शुरू हो गया है. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है.

जदयू की तरफ से विधायक श्याम रजक ने इसका खुलकर विरोध किया है. कहा है कि नीतीश कुमार हमेशा से इसके विरोध में रहे हैं, बिहार में इसे लागू नहीं होने देंगे. वहीं डिप्टी सीएम और जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने नपा तुला बयान दिया है.

''यदि किसी तरह की परेशानी हुई तो घटक दलों से बातचीत करेंगे, फिर केंद्रीय गृह मंत्री से भी बातचीत होगी. हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अमित शाह से बात करेंगे. हालांकि अकारण विरोध करने का कोई मतलब नहीं है. जब बिल आएगा तब हम लोग देखेंगे. अभी पार्टी ने UCC को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार

UCC In Bihar
उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी (ETV Bharat)

बिहार में पांच घटक दल की सरकार है. जीतन नाम मांझी की पार्टी को छोड़कर किसी ने समान नागरिक संहिता को लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान का खुलकर समर्थन नहीं किया है. हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि अमित शाह का अच्छा प्रयास है, लेकिन केंद्र सरकार को एससी एसटी आरक्षण में कोटा पर भी ध्यान देना चाहिए. जिससे जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिल सके.

लोजपा आर का क्या है रुख?

लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिल का प्रस्ताव देखने के बाद ही हम अपनी राय रखेंगे. पार्टी प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत कुमार सिंह का कहना है कि हम लोगों की कोशिश है सबकी सहमति हो.

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ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

RLM का क्या है फैसला?

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा है कि बिल लाया जाएगा तब उसके प्रस्ताव को देखने के बाद ही हम लोग फैसला लेंगे. कुल मिलाकर देखें तो एनडीए के घटक दलों में जीतन राम मांझी की पार्टी ही अमित शाह के साथ दिख रही है. एनडीए के अन्य घटक दल फिलहाल वेट एंड वॉच की बात कर रहे हैं. जब बिल आएगा तब फैसला लेने की बात कह रहे हैं.

अमित शाह ने क्या कहा था?

14 सितंबर को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलनन के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था ''ढेर सारे राज्यों में UCC को लागू किया है. मुझे विश्वास है कि बीजेपी-एनडीए शासिस 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को लाएंगे.'' अमित शाह के इसी बयान के बाद बिहार में भी सियासत शुरू है.

क्या है UCC?

UCC यानि समान नागरिक संहिता का मतलब है एक तरह का कानून सभी पर लागू होना. अभी आपराधिक मामलों में ही एक तरह का कानून लागू है. एक देश, एक कानून. इसमें विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारा, गोद लेना, भरण-पोषण, वसीयत, पारिवारिक अधिकार से जुड़े विषयों पर सभी के लिए एक जैसा कानून उच्च के माध्यम से लागू होगा.

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