ETV Bharat / bharat

BJP की लिस्ट में 71 नाम, जाति से लेकर अनुभव का रखा गया ख्याल, जानें किसका कटा टिकट किसे मिला मौका

भारतीय जनता पार्टी के 71 उम्मीदवार ( ETV Bharat )

पटना : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मिशन 2025 को फतह करने के लिए पहली सूची जारी कर दी है और रणनीतियों का खुलासा भी कर दिया गया है. भाजपा ने 71 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. ज्यादातर पुराने नेताओं को जगह दी गई है. वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की राजनीतिक पारी एक तरीके से खत्म हो गई है. सीट शेयरिंग में जाति का स्थान : सीट शेयरिंग में कास्ट को भी काफी ध्यान में रखा गया है. सभी जातियों को खुश करने की कोशिश की गई है. सवर्ण की बात करें तो राजपूत के 15, भूमिहार के 11, ब्राह्मण के 7 और कायस्थ जाति के 1 उम्मीदवार को बीजेपी ने मैदान में उतारा है. यादव के 4, वैश्य के 8, कुशवाहा के 4, कुर्मी के तीन सहित अति पिछड़ा जाति के दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवारों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है. हालांकि एक भी मुस्लिम उम्मीवार को मौका नहीं दिया गया है. युवा चेहरे पर पार्टी ने नहीं जताया भरोसा : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बरकरार है. तमाम बड़े नेता मंथन कर रहे हैं. इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का ऐलान कर दिया है. चूंकि BJP के खाते में 101 सीटें आयी है, ऐसे में 70% सीटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दिया गया है. इस बार पार्टी ने युवा चेहरे पर कम भरोसा जताया है. ज्यादातर पुराने और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा गया है. 9 महिलाओं को टिकट : 2025 के चुनाव में भाजपा ने महिलाओं को भी तवज्जो दी है. 71 सीटों में कुल मिलाकर 9 महिलाओं को टिकट दी गई है. भाजपा ने महिलाओं को अब तक लगभग 12.67 प्रतिशत भागीदारी दी है. भारतीय जनता पार्टी ने जमुई से श्रेयशी सिंह को फिर से मैदान में उतारा है. बेतिया से रेणु देवी, नरपतगंज से देवंती देवी यादव, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसलीगंज से अरुणा देवी, परिहार से गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाया है. अजय निषाद की पत्नी को टिकट : लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़ कर गए तत्कालीन सांसद अजय निषाद फिर से भाजपा में लौटे हैं. उनकी पत्नी रमा निषाद को औराई से टिकट दिया गया है. रामसूरत राय की जगह उन्हें मैदान में उतारा गया है. इसको लेकर रामसूरत राय के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय में हंगामा भी किया. चुनावी मैदान में उपमुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री : इस बार भाजपा ने 2025 को कतह करने के लिए एक अलग तरीके की रणनीति भी बनाई है. रणनीति के तहत तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है. भारतीय जनता पार्टी ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर से मैदान में उतारने का निर्णय लिया है, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सिवान विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. दोनों नेता वर्तमान में विधान पार्षद हैं. इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भी दानापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.