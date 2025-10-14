ETV Bharat / bharat

BJP की लिस्ट में 71 नाम, जाति से लेकर अनुभव का रखा गया ख्याल, जानें किसका कटा टिकट किसे मिला मौका

भाजपा के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं. पार्टी फर्स्ट टाइमर को भी मौका दिया है. क्या है सूट बंटवारे का पूरा फॉर्मूला?

BJP 71 Candidate List
भारतीय जनता पार्टी के 71 उम्मीदवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 14, 2025 at 9:06 PM IST

6 Min Read
पटना : भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मिशन 2025 को फतह करने के लिए पहली सूची जारी कर दी है और रणनीतियों का खुलासा भी कर दिया गया है. भाजपा ने 71 सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है. ज्यादातर पुराने नेताओं को जगह दी गई है. वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की राजनीतिक पारी एक तरीके से खत्म हो गई है.

सीट शेयरिंग में जाति का स्थान : सीट शेयरिंग में कास्ट को भी काफी ध्यान में रखा गया है. सभी जातियों को खुश करने की कोशिश की गई है. सवर्ण की बात करें तो राजपूत के 15, भूमिहार के 11, ब्राह्मण के 7 और कायस्थ जाति के 1 उम्मीदवार को बीजेपी ने मैदान में उतारा है. यादव के 4, वैश्य के 8, कुशवाहा के 4, कुर्मी के तीन सहित अति पिछड़ा जाति के दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवारों पर बीजेपी ने भरोसा जताया है. हालांकि एक भी मुस्लिम उम्मीवार को मौका नहीं दिया गया है.

युवा चेहरे पर पार्टी ने नहीं जताया भरोसा : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद बरकरार है. तमाम बड़े नेता मंथन कर रहे हैं. इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी ने सीटों का ऐलान कर दिया है. चूंकि BJP के खाते में 101 सीटें आयी है, ऐसे में 70% सीटों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दिया गया है. इस बार पार्टी ने युवा चेहरे पर कम भरोसा जताया है. ज्यादातर पुराने और अनुभवी नेताओं को मैदान में उतारा गया है.

9 महिलाओं को टिकट : 2025 के चुनाव में भाजपा ने महिलाओं को भी तवज्जो दी है. 71 सीटों में कुल मिलाकर 9 महिलाओं को टिकट दी गई है. भाजपा ने महिलाओं को अब तक लगभग 12.67 प्रतिशत भागीदारी दी है.

भारतीय जनता पार्टी ने जमुई से श्रेयशी सिंह को फिर से मैदान में उतारा है. बेतिया से रेणु देवी, नरपतगंज से देवंती देवी यादव, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसलीगंज से अरुणा देवी, परिहार से गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाया है.

अजय निषाद की पत्नी को टिकट : लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा छोड़ कर गए तत्कालीन सांसद अजय निषाद फिर से भाजपा में लौटे हैं. उनकी पत्नी रमा निषाद को औराई से टिकट दिया गया है. रामसूरत राय की जगह उन्हें मैदान में उतारा गया है. इसको लेकर रामसूरत राय के समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय में हंगामा भी किया.

चुनावी मैदान में उपमुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री : इस बार भाजपा ने 2025 को कतह करने के लिए एक अलग तरीके की रणनीति भी बनाई है. रणनीति के तहत तमाम बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का निर्णय लिया गया है. भारतीय जनता पार्टी ने उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को तारापुर से मैदान में उतारने का निर्णय लिया है, तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सिवान विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है. दोनों नेता वर्तमान में विधान पार्षद हैं. इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को भी दानापुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.

सुनील पिंटू को घर वापसी पर मिला तोहफा : जदयू के पूर्व सांसद सुनील पिंटू को भी इस बार भाजपा ने सीतामढ़ी से उम्मीदवार बनाया है. सुनील कुमार पिंटू 2019 में जदयू के टिकट पर सांसद बने थे और वह भाजपा के नेतृत्व के कहने के बाद जदयू में गए थे. 2024 के चुनाव में सुनील पिंटू को जदयू ने लोकसभा का टिकट नहीं दिया और सुनील पिंटू ने फिर से घर वापसी की और पार्टी ने उन्हें सीतामढ़ी से उम्मीदवार बनाया.

विधानसभा अध्यक्ष का टिकट कटा : वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को पार्टी ने टिकट नहीं दिया. नंदकिशोर यादव सात बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष हैं. नंदकिशोर यादव ने पार्टी का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है इसके लिए मैं पार्टी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं. मैं पार्टी के लिए काम करता रहूंगा.

रामसूरत राय को लगा बड़ा झटका : इस बार भाजपा के कई नेता बेटिकट भी हो गए. सबसे प्रमुख नाम पूर्व मंत्री रामसूरत राय का है. पूर्व में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रह चुके राय सूरत राय को टिकट नहीं मिला है. 2020 के विधानसभा चुनाव में राम सूरत राय को औराई से टिकट मिला था. रामसूरत राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के करीबी माने जाते हैं और वह दूर के रिश्तेदार भी हैं.

बुजुर्ग नेताओं को किया गया किनारे : भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कई नेताओं के टिकट काट दिया है. जिनका टिकट कटा है वह हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, नंदकिशोर यादव, अरुण सिन्हा, निक्की हेंब्रम, रामप्रीत पासवान, सवर्णा सिंह, जयप्रकाश यादव, मोतीलाल प्रसाद का नाम शामिल है.

नंदकिशोर यादव और अरुण सिन्हा ने सन्यास की घोषणा कर दी है. पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप की टिकट भी उम्र को लेकर कटी है. सवर्णा सिंह के पति सुजीत कुमार सिंह को टिकट दिया गया है. वह कल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं.

ये हैं नए नाम : भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कुछ नए चेहरे को उम्मीदवार बनाया है. पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा को मैदान में उतर गया है, तो कुम्हरार सीट पर संजय गुप्ता उम्मीदवार बनाए गए हैं. रजनीश कुमार सिंह को तेघरा से उम्मीदवार बनाया गया है. रजनीश कुमार सिंह विधान पार्षद रह चुके हैं. पूर्व में पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव भी बनाया था. त्रिविक्रम सिंह को औरंगाबाद से उम्मीदवार बनाया गया है. इस तरीके से युवा चेहरे को पार्टी ने मौका देने की कोशिश की है.

वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि, ''भाजपा ने इस बार उम्मीदवारों के चयन में काफी सावधानी बरती है. एक ओर जहां महिलाओं को मौका दिया गया है वहीं कई नए चेहरे भी मैदान में हैं. भारतीय जनता पार्टी ने अलग रणनीति तैयार की है. बड़े नेताओं को इसलिए मैदान में उतारा गया है कि उसे आसपास के विधानसभा क्षेत्र प्रभावित होते हैं.''

