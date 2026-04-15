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परिसीमन को लेकर क्यों उठ रहे विवाद, आइए समझते हैं

सरकार का दूसरा विधेयक अनुच्छेद 81 में संशोधन से जुड़ा है. इसके तहत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या पर लगी रोक को हटाना है. इन्हीं प्रावधानों की वजह से 1976 से ही लोकसभा की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई है.

सरकार 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश कर रही है. इसके तहत लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी. इस समय लोकसभा में 543 सीटें हैं.

विपक्षी नेताओं के अनुसार सीटों के पुनर्निर्धारण के लिए जो आधार अपनाया जा रहा है, उससे सबसे अधिक नुकसान दक्षिण भारत के राज्यों को होगा. यह उनके प्रतिनिधित्व को कमजोर करेगा.

द. भारत के राज्यों का कहना है कि उन्होंने परिवार नियोजन को बेहतर ढंग से लागू किया, इसलिए उन्हें इसका फायदा मिलना चाहिए, न कि इसका नुकसान उठाना पड़े. उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की दलील मान ली जाए, तो राष्ट्रीय राजनीति में द. भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले कमजोर हो जाएगा.

उत्तर भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व दक्षिण भारत के राज्यों के मुकाबले अधिक होगा. जनसंख्या नियंत्रण इसकी बड़ी वजह है. दरअसल, दक्षिण भारत के राज्यों ने अपने यहां पर जनसंख्या को उत्तर भारत स्थिति राज्यों के मुकाबले नियंत्रित रखा है. लिहाजा, द. भारत के राज्यों की आबादी कम है.

नई दिल्ली : लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को विधेयक संसद में पेश किया जाएगा. इसमें संसद के निचले सदन में सदस्यों की मौजूदा संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही सरकार परिसीमन आयोग के गठन के लिए भी एक विधेयक लाने की तैयारी में है. विपक्षी सांसदों ने सरकार के इस कदम का विरोध करने का फैसला किया है. विपक्षी दलों ने कहा कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन परिसीमन विधेयक का एकजुट होकर विरोध करेंगे. क्या है पूरा विवाद, आइए इसे समझते हैं.

क्या है परिसीमन

चुनाव आयोग की वेबसाइट पर परिसीमन को लेकर जो लिखा गया है, वह कुछ इस तरह है- किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया को परिसीमन कहते हैं. परिसीमन का काम एक उच्चाधिकार निकाय को सौंपा जाता है. ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है.

भारत में परिसीमन आयोगों का इतिहास

पहला परिसीमन - 1951 की जनगणना के आधार पर 1952 में - लोकसभा में सीटों की संख्या - 489

दूसरा परिसीमन - 1961 की जनगणना के आधार पर 1963 में - लोकसभा में सीटों की संख्या - 522

तीसरा परिसीमन - 1971 की जनगणना के आधार पर 1973 में - लोकसभा में सीटों की संख्या - 543

1981- कोई परिसीमन नहीं

1991- कोई परिसीमन नहीं

चौथा परिसीमन - 2001 की जनगणना के आधार पर 2002 में- हालांकि, इस परिसीमन का गठन नहीं किया जा सका.

परिसीमन आयोग भारत में एक उच्चाधिकार निकाय है, जिसके आदेशों को कानून के तहत जारी किया गया है और इन्हें किसी भी न्यायालयमें चुनौती नहीं दी जा सकती. इस संबंध में, ये आदेश भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट तारीख से लागू होंगे.

इसके आदेशों की प्रतियां संबंधित लोक सभा और राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखी जाती हैं, लेकिन उनमें उनके द्वारा कोई संशोधन करने की अनुमति नहीं होती है.

परिसीमन आयोग - राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र निकाय है. इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अध्यक्ष), मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं.

क्या कहता है कानून - अनुच्छेद 82 के तहत कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद संसद परिसीमन अधिनियम लागू करेगी. इसके बाद परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है. नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं. आयोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर आगे का कार्य करता है. इसी तरह से अऩुच्छेद 170 में विधानसभा सीटों के परिसीमन के बारे में लिखा गया है. संविधान में यह उल्लिखित है कि परिसीमन का आधार जनसंख्या होगा.

क्या कहते हैं विपक्षी नेता

यह खतरनाक तथा संविधान पर हमला है. इस असाधारण तरीके की जल्दबाजी का केवल एक ही कारण हो सकता है, वह है राजनीतिक लाभ प्राप्त करना और विपक्ष को रक्षात्मक मुद्रा में लाना. दरअसल, प्रधानमंत्री का असली इरादा अब जाति जनगणना को और विलंबित करना और पटरी से उतारना है. जो राज्य परिवार नियोजन में अग्रणी रहे हैं, उन्हें और छोटे राज्यों को पूर्ण या सापेक्ष में नहीं रखा जाना चाहिए. - सोनिया गांधी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष

कांग्रेस महिला आरक्षण का स्पष्ट रूप से समर्थन करती है. लेकिन सरकार ने जो कुछ प्रस्तावित किया है उसका महिला आरक्षण से कोई लेना-देना नहीं है. केंद्र सरकार परिसीमन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन में हेरफेर के जरिये सत्ता हथियाने की कोशिशों के तहत संशोधन ला रही है. हम जातिवार जनगणना के आंकड़ों की अनदेखी कर अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी), दलितों और आदिवासियों से हिस्सा चोरी की इजाजत नहीं देंगे. - राहुल गांधी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता.

इस कदम से दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक आवाज दब जाएगी. यह एक सुनियोजित साजिश है. इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार में व्यस्त तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सांसदों को सत्र में भाग लेने से रोकना है. चुनावों के बाद संसद सत्र आयोजित करने में क्या खतरा है ? चुनावों के दौरान इस समय संसद सत्र आयोजित करने की कोई हड़बड़ी नहीं है. तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव संबंधी कार्यों के कारण कुल 67 सदस्य सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे. - पी चिदंबरम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता.

परिसीमन की प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों के खिलाफ है. क्या परिसीमन प्रक्रिया भारत की प्रगति में योगदान देने की सजा है ? क्या तमिलनाडु और दक्षिणी राज्यों को इस तरह से इनाम दिया जा रहा है ? स्वाभाविक रूप से विंध्य के दक्षिण क्षेत्र का हर दक्षिण भारतीय गुस्से से उबल रहा है. भाजपा आग से खेल रही है. अगर केंद्र ने तमिलनाडु की आवाज का सम्मान करने और पीछे हटने से इनकार किया तो आपको इसके परिणाम भुगतने होंगे. आपको भारी कीमत चुकानी होगी. एमके स्टालिन, मुख्यमंत्री, तमिलनाडु.

आनुपातिक मॉडल दक्षिण भारत की जनता और सरकारों को स्वीकार्य नहीं होगा और उनकी चिंताओं को दूर किए बिना आगे बढ़ने का कोई भी प्रयास अनिवार्य रूप से व्यापक विरोध तथा प्रतिरोध को जन्म देगा, क्योंकि यह न्यायोचित प्रतिनिधित्व के मूलभूत सिद्धांत को प्रभावित करता है. इस मुद्दे पर पारदर्शी और समावेशी तरीके से विचार-विमर्श करने के लिए सभी राज्यों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने के लिए जल्द से जल्द एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं.- रेवंत रेड्डी, मुख्यमंत्री, तेलंगाना.

2011 की जनगणना के आधार पर संसद सत्र में पेश किया जाने वाला प्रस्तावित विधेयक राज्यों के अधिकारों और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा. यह भी चिंताजनक है कि केंद्र सरकार इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर राज्यों के साथ सहमति बनाए बिना आगे बढ़ रही है.- पिनराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री

परिसीमन कुटिल एजेंडा है, महिलाओं का तो बहाना है. इन लोगों ने महिलाओं की कभी भी परवाह ही नहीं की. - डेरेक ओ ब्रायन, टीएमसी.

परिसीमन होगा. मेरे या आपके कुछ कहने से कुछ नहीं होगा. भाजपा के पास भारी बहुमत है और वे अपनी मनमर्जी करेंगे. परिसीमन 2026-27 में होना ही है और यह होकर रहेगा. उम्मीद है कि पिछली बार जिस तरह से परिसीमन हुआ था, जो कि अतार्किक था, वैसा इस बार नहीं होगा. निर्वाचन क्षेत्रों का मनमाना बंटवारा हुआ था और जम्मू के हिंदू बहुल इलाकों में कम मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे. मुझे उम्मीद है कि इस बार निर्वाचन क्षेत्रों का ऐसा अतार्किक वितरण नहीं होगा. - पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती.

जल्दबाजी में परिसीमन प्रक्रिया शुरू करने से पहले सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के साथ व्यापक परामर्श किया जाए, ताकि मूलभूत मुद्दे अनसुलझे न रह जाएं. अगर छोटे राज्यों को यह महसूस होता है कि उनकी समृद्धि और मानव विकास को सापेक्ष मताधिकार से वंचित करके दंडित किया जा रहा है, तो यह देश के संघवाद के लिए खतरनाक होगा.- शशि थरूर, कांग्रेस सांसद.

भाजपा बिना राजनीतिक उद्देश्य के कुछ भी नहीं करती है. वे तब तक कोई विधेयक नहीं लाएंगे, जब तक इससे उन्हें राजनीतिक लाभ न हो. 106वें संविधान संशोधन विधेयक में अनुच्छेद 334-ए पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि महिला आरक्षण कानून 2026 के बाद जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा. अगर सरकार वास्तव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की परवाह करती है, तो उसे लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए एक विधेयक लाना चाहिए.- कपिल सिब्बल, पूर्व केंद्रीय मंत्री.

पहली आपत्ति यह है कि आप संसद को महिलाओं के प्रतिनिधित्व के पक्ष में एक क्रांतिकारी कार्य के लिए बुला रहे हैं. इसे कीजिए. इसे अन्य बातों से क्यों जोड़ रहे हैं? इसे परिसीमन से क्यों जोड़ रहे हैं? इसे जनगणना से क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी पहली आपत्ति यह है कि महिलाओं को किसी बिल्कुल अलग और खतरनाक मकसद के लिए ढाल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. यह बहुत ही निंदनीय है. सरकार कहती रही है कि जो परिसीमन वे लाएंगे, उससे प्रत्येक राज्य का वर्तमान अनुपात बना रहेगा. विधेयक में ऐसा नहीं कहा गया है. यह सरकार के वादों के बिल्कुल विपरीत है. तो यह धोखा है. और तीसरी बात, मूल रूप से, इस तरह का परिसीमन, जो संसद की संरचना को इस तरह से बदलता है जैसा कि प्रस्तावित किया जा रहा है, इस देश के दीर्घकालिक हित में नहीं है. मैं न तो उत्तर भारतीय हूं और न ही दक्षिण भारतीय, न ही इस सरकार का समर्थक या विरोधी. 100 साल बाद हममें से कोई भी यहां नहीं होगा. लेकिन हमारे बच्चे यहां होंगे. भारत तब भी यहीं रहेगा. आइए हम ऐसा कुछ न करें जो इस देश की दीर्घकालिक एकता और अखंडता के खिलाफ हो. और इस विधेयक में यही खतरा है... दुर्भाग्य से, अल्पकालिक चुनावी लाभ के लिए, यह सरकार इस देश की दीर्घकालिक एकता और अखंडता से समझौता कर रही है," राजनीतिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने महिला आरक्षण और परिसीमन पर कांग्रेस की बैठक के बाद कहा.- योगेंद्र यादव

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