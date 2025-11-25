ETV Bharat / bharat

देश-दुनिया के इकलौते गार्डन उत्तराखंड में मौजूद, राज्य को दे रहे नई पहचान, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक पहल

10 हेक्टेयर में फैले इस गार्डन में 107 मॉस (Moss) और अन्य ब्रायोफाइट्स संरक्षित हैं. यहां बनी मॉस ट्रेल और मॉडल्स मॉस का कॉम्पलेक्स स्ट्रक्चर वैज्ञानिक योगदान को समझने का बेहतरीन जरिया है. इन 107 प्रजातियों में से दो प्रजातियां वैश्विक स्तर पर खतरे में हैं, जिन्हें संरक्षित करना एक चुनौती बना हुआ है, लेकिन उत्तराखंड ने इसे सफलतापूर्वक संभव किया है. मॉस गार्डन को देखने के लिए यहां लोग दूर-दूर से आते हैं.

मॉस गार्डन खुर्पाताल : नैनीताल के खुर्पाताल में बना भारत का पहला मॉस गार्डन जैव-विविधता संरक्षण की दिशा में उत्तराखंड की सबसे अनूठी पहल मानी जाती है. सामान्यत: लोग मॉस (Moss) यानी काई को साधारण समझते हैं, लेकिन काई पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है. क्योंकि यह मिट्टी के कटाव को रोकती है, जल को शुद्ध करती है, सूक्ष्मजीवों को आश्रय देती है. कुछ प्रकार की काई का उपयोग ईंधन, बागवानी और मेडिकल एप्लीकेशन में होता है.

इस आर्किड कंजर्वेशन सेंटर में न सिर्फ पौधों का संरक्षण किया जा रहा है, बल्कि यहां का इंटरप्रिटेशन सेंटर ऑर्किड ट्रेल और नर्सरी वैज्ञानिकों व पर्यटकों के लिए गहन अध्ययन का स्थान भी बन गया है. पिथौरागढ़ के लुम्ती में स्थित दूसरा ऑर्किड केंद्र भी इसी मिशन को आगे बढ़ा रहा है. यहां सोर घाटी की लगभग 43 प्रजातियां संग्रहित हैं. उत्तराखंड में ऑर्किड के लिए समर्पित ये दोनों केंद्र देश में संरक्षण के सबसे सफल उदाहरण माने जाते हैं.

आर्किड कंजर्वेशन सेंटर, उत्तराखंड की ऊंचाइयों में खिलता दुर्लभ सुंदरता का संसार: चमोली जिले में स्थापित आर्किड कंजर्वेशन सेंटर पूरे देश में अपनी तरह का अनोखा उद्यान है. लगभग एक हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस केंद्र में हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली करीब 80 दुर्लभ ऑर्किड प्रजातियां संरक्षित की गई हैं. अनेक ऑर्किड पेड़ कटाई, आवास घटने और जलवायु परिवर्तन (Climate Change) के कारण तेजी से खतरे में आ गए हैं. ऑर्किड प्रजातियां के ऐसे ही पेड़ों को आर्किड कंजर्वेशन सेंटर में संरक्षित किया जा रहा है.

उत्तराखंड वन विभाग ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थानीय सांस्कृतिक कहानियों और आधुनिक संरक्षण तकनीकों को जोड़कर एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था खड़ी की है, जिसे अब उत्तराखंड मॉडल कहा जा रहा है. पिछले कुछ वर्षों में विकसित किए गए इन गार्डनों ने राज्य को इस क्षेत्र में अलग पहचान दी है. बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में कई ऐसे गार्डन हैं, जो न केवल भारत के इकलौते हैं, बल्कि दुनिया में भी एकमात्र गार्डन हैं. आज आपको उन्हीं खास गार्डन (उद्यानों) के बारे में विस्तार से बताते हैं.

देहरादून: उत्तराखंड वैसे तो धार्मिक स्थलों, स्वच्छ नदियों और सुंदर पहाड़ों के लिए जाना जाता है. लेकिन इन बीते 25 सालों में उत्तराखंड ने कुछ और भी हासिल किया है. हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड ने जैव-विविधता, दुर्लभ वनस्पतियों और पारिस्थितिकी संरक्षण (Ecological Protection) के क्षेत्र में देशभर में एक अलग पहचान बना ली है. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित विशेष थीमैटिक गार्डन अब न केवल शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं, बल्कि पर्यटन के नए आयाम भी खोल रहे हैं. ये गार्डन सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के केंद्र नहीं, बल्कि उन दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण का आधार हैं, जो धीरे-धीरे प्रकृति से गायब होती जा रही थीं.

मॉस गार्डन खुर्पाताल (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

लाइकेन गार्डन: पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की वादियों में दुनिया का पहला लाइकेन (Lichens) संरक्षण केंद्र. लाइकेन को प्रकृति का सबसे शुद्ध पर्यावरण दोस्त माना जाता है, क्योंकि ये वायु प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं. लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) जैसे पॉल्यूटेंट्स की उपस्थिति में जीवित नहीं रह सकते, इसलिए जहां ये उगते हैं वहां की हवा शुद्ध मानी जाती है. यह उन्हें पर्यावरण की गुणवत्ता मापने के लिए एक बेहतरीन बायो इंडिकेटर बनाता है. पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बना दुनिया का पहला लाइकेन गार्डन इसी तर्ज पर आधारित है.

दुनिया का पहला लाइकेन (Lichens) संरक्षण केंद्र (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

एक हेक्टेयर में फैले इस उद्यान में 85 लाइकेन प्रजातियां संरक्षित की गई हैं. यहां लाइकेन की सहजीवन संरचना, उनके पारिस्थितिक महत्व और हिमालयी वातावरण में उनकी भूमिका को विस्तार से दिखाया गया है. पर्यावरणीय बदलावों को पढ़ने में लाइकेन का उपयोग वैज्ञानिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है. इसलिए यह गार्डन शोध का बड़ा केंद्र बना हुआ है. लाइकेन का इस्तेमाल औषधी और कपड़े को रंगने में भी किया जाता है.

आर्किड कंजर्वेशन सेंटर पूरे देश में अपने तरह का अनोखा उद्यान है. (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

देववन का क्रिप्टोगैमिक गार्डन: देहरादून जिले में चकराता के पास देववन में स्थित भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन उन पौधों को समर्पित है, जो बीजों से नहीं बल्कि बीजाणुओं (Spores) से पनपते हैं. कवक, शैवाल, लाइकेन, फर्न, मॉस आदि देवदार और ओक के घने जंगलों के बीच बने इस उद्यान में इनकी 130 से अधिक प्रजातियां संरक्षित हैं.

औली का अल्पाइन हर्ब गार्डन (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

हिमालयी क्षेत्र में क्रिप्टोगैम्स का महत्व बहुत अधिक है. क्रिप्टोगैम्स मिट्टी की गुणवत्ता नमी और जैविक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह केंद्र वैज्ञानिकों के साथ-साथ छात्रों और प्रकृति प्रेमियों के लिए ज्ञान का बड़ा स्रोत बन चुका है.

भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

स्थानीय मसालों की परंपरा का वैज्ञानिक संग्रह, रानीखेत का हिमालयन स्पाइस गार्डन: उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाने वाली पारंपरिक मसाला प्रजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से रानीखेत में स्थापित हिमालयन स्पाइस गार्डन विशेष ध्यान आकर्षित करता है. यहां चार एकड़ क्षेत्र में काला जीरा, जखिया, तीमूर, जम्बू, चोरु और अन्य मसालों का संगठित संग्रह और प्रदर्शन किया गया है. इसका उद्देश्य न केवल इन स्थानीय मसालों का संरक्षण है, बल्कि इनके व्यावसायिक उपयोग और मूल्यवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना भी है. इंटरप्रिटेशन सेंटर में मसालों का इतिहास, गुण और उपयोग के वैज्ञानिक पहलू विस्तार से दिखाए गए हैं.

रानीखेत में फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

प्रकृति से मानसिक उपचार की दिशा में बड़ा कदम: बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास के पेड़ भी हमारी बीमारी को ठीक करने में सक्षम रहते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर स्थापित किया गया. यह जापानी तकनीक पर आधारित सेंटर है. यहां तमाम तरह के तनाव से जूझ रहे लोग प्रकृति के बीच रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं.

रानीखेत में फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

जापान की शिनरिन-योकू यानी फॉरेस्ट बाथिंग तकनीक से प्रेरित यह केंद्र पेड़ों के बीच प्राकृतिक थेरेपी प्रदान करता है. पाइन पेड़ों से निकलने वाले फाइटोसाइंस तनाव चिंता और थकान को कम करने में प्रभावी माने जाते हैं. ट्री हगिंग, स्काई गेजिंग, मेडिटेशन और फॉरेस्ट वॉक जैसी गतिविधियां इस केंद्र को विशेष बनाती हैं. देश और विदेश से लोग यहां इस थेरेपी को लेने पहुंच रहे है.

पाइन पेड़ों से निकलने वाले फाइटोनसाइड्स तनाव चिंता और थकान को कम करने में प्रभावी माने जाते हैं. (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

औली का अल्पाइन हर्ब गार्डन: अमूमन औली में लोग बर्फबारी या विंटर गेम का आनंद लेने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि औली में एक अनोखा गार्डन भी है. औली में ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित अल्पाइन मेडिसिनल गार्डन में उच्च हिमालय की 30 अत्यंत दुर्लभ औषधीय प्रजातियां संरक्षित हैं. नागचत्री, बालछड़ी, जटामांसी, अतीस और वैन ककरी जैसी जड़ी-बूटियां आज भी आयुर्वेद में अत्यधिक महत्व रखती हैं. कई प्रजातियां IUCN (International Union for Conservation of Nature) रेड लिस्ट में दर्ज हैं, जिन्हें संरक्षित करने के लिए हिमालय जैसे प्राकृतिक आवास की आवश्यकता होती है. औली इसे बिल्कुल सही माहौल प्रदान करता है.

हल्द्वानी का पोलिनेटर पार्क, फूलों के दोस्तों को समर्पित देश का पहला उद्यान: हल्द्वानी में बना देश का पहला पोलिनेटर पार्क तितलियों, मधुमक्खियों और अन्य जो फूलों से रस लेकर जाते हैं, उनको संरक्षित करने की अनूठी पहल है. यहां चार एकड़ क्षेत्र में लगभग 100 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं. यह पार्क किसानों, बच्चों और पर्यटकों को तितली सहित अन्य उन उड़ने वाले जीवों के बारे में बताया है, जो या तो लुप्त हो चुके हैं या फिर हमारे आसपास तो है लेकिन वैश्विक स्तर पर इन जीवों की संख्या घट रही है. ऐसे में यह पार्क संरक्षण का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है.

फूलों के दोस्तों को समर्पित देश का पहला उद्यान पोलिनेटर पार्क. (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

एथनो-बॉटनिकल वाटिकाएं, संस्कृति और प्रकृति का अद्भुत संगम: हल्द्वानी के बायोडायवर्सिटी पार्क में बनी रामायण वाटिका, बुद्ध वाटिका, महाभारत वाटिका और भारत वाटिका उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और प्राकृतिक संपदा की अनूठी प्रस्तुति हैं. इन वाटिकाओं में रामायण और महाभारत में वर्णित वनस्पतियों से लेकर भारत के सभी राज्यों के राजकीय वृक्षों को एक ही स्थान पर संरक्षित किया गया है. यह उत्तराखंड की सांस्कृतिक जैव-विविधता को विश्व स्तर पर अलग पहचान दिला रहा है.

उत्तराखंड में कई थीम गार्डन हैं (PHOTO- Uttarakhand Forest Department)

उत्तराखंड क्यों बन रहा है स्पेशलिटी गार्डन स्टेट? मुख्य वन संरक्षण संजीव चतुर्वेदी कहते हैं कि उत्तराखंड की ऊंचाई आधारित विविध जलवायु, प्राकृतिक वन प्रदेश और वैज्ञानिक संरक्षण की लगातार कोशिशों ने राज्य को नई दिशा दी है. आज उत्तराखंड में देश के सबसे अधिक थीमैटिक गार्डन मौजूद हैं, ये गार्डन न केवल जैव विविधता का संरक्षण कर रहे हैं, बल्कि शोध शिक्षा, ईको टूरिज्म और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहे हैं.

उत्तराखंड वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे ये विशेष उद्यान हिमालय की प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक बड़ा प्रयास हैं. हमारा प्रयास यही है कि हम इसको और बेहतर करें. हमने हाल में उत्तराखंड के माणा में भी देश का सबसे ऊंचा गार्डन बनाया है. वहां वही पौधे सर्वाइव कर रहे हैं, जो वहां हो सकते हैं. वहां पर पर्यटकों के लिए बहुत कुछ है. इसके साथ ही हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क भी अपने आप में अनोखा पार्क है. उसमे वो पौधे हैं जो सबसे पहले धरती पर आए हैं. इन गार्डन में इतना कुछ है, फिर वो चाहे शोधकर्ताओ के लिए हो या स्कूल-कॉलेज के बच्चों के लिए. हम यही चाहते हैं कि स्कूल और कॉलेज के बच्चे इस खास जगह को एक्सप्लोर करें और इसलिए भी हमने उन लोगों के लिए यहां एंट्री नि:शुल्क रखी है.

-संजीव चतुर्वेदी, मुख्य वन संरक्षण-

