बिहार में उपेक्षा करने वाले राजद की हेमंत कैबिनेट से होगी विदाई? क्या एक्शन के बाद सरकार की सेहत पर पड़ेगा असर

रांचीः बिहार विधानसभा चुनाव के बीच गठबंधन धर्म के खिलाफ वाले राजद और कांग्रेस के रुख ने झामुमो को आग बबूला कर दिया है. पार्टी ने घोषणा कर दी है कि बिहार चुनाव के बाद इस उपेक्षा की समीक्षा की जाएगी.

मंत्री सह झामुमो विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इस उपेक्षा को बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धुर्तता करार दिया है. कहा है कि बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा गया है. इसके लिए राजद के साथ-साथ कांग्रेस भी दोषी है. अब सवाल है कि अगर राजद को हेमंत कैबिनेट से अलग किया जाता है तो क्या सरकार की सेहत पर कोई असर पड़ सकता है. क्या कहता है सीटों का गणित?

झारखंड में सीटों का गणित

झारखंड में फिलहाल सत्ता की कमान झामुमो के सुप्रीमो हेमंत सोरेन के पास है. इस महागठबंधन में कांग्रेस, राजद और भाकपा-माले शामिल है. लेकिन सरकार में सिर्फ कांग्रेस और राजद को जगह मिली है. झारखंड विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या 81 है. बहुमत के लिए 41 विधायक का होना जरुरी है. सत्ताधारी दल झामुमो के कुल 34 विधायक हैं. इसके अलावा कांग्रेस के 16 , राजद के 04 और भाकपा-माले के 02 विधायक हैं.

झारखंड में सीटों का गणित (ETV Bharat)

इस लिहाज से सत्ताधारी दल के पास विधायकों की कुल संख्या 34+16+04+02 = 56 है. यह आंकड़ा बहुमत से 15 सीट (56-41=15) ज्यादा है. अगर इस गठबंधन से राजद की 04 सीटें हटा दी जाती हैं तो भी सरकार के पास विधायकों की कुल संख्या 52 रहेगी जो बहुमत से 13 सीटें ज्यादा है. मतलब, सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. शेष 25 सीटों में भाजपा- 21, जदयू- 01, लोजपा(आर)- 01, आजसू- 01 और जेएलकेएम का 01 विधायक है.

हेमंत कैबिनेट में पार्टियों की भागीदारी

संविधान के अनुच्छेद 164(1A) के तहत सीएम की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है. इस लिहाज से 81 विधायकों वाले झारखंड में सीएम समेत कुल 12 मंत्री सरकार में शामिल हो सकते हैं.

वर्तमान में मुख्य दल झामुमो की ओर से सीएम के अलावा 05 मंत्री (सुदिव्य कुमार सोनू, दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, हफीजुल हसन, योगेंद्र प्रसाद) शामिल हैं. रामदास सोरेन के असमय निधन की वजह से झामुमो की एक सीट खाली है. दूसरी तरफ शेष पांच सीटों में 04 सीटों पर कांग्रेस के मंत्री के रुप में राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडेय सिंह, नेहा शिल्पी तिर्की और इरफान अंसारी शामिल है. वहीं राजद के संजय प्रसाद यादव को भी जगह मिली है. अगर झारखंड में राजद से नाता तोड़ा जाता है तो हेमंत कैबिनेट में मंत्रियों की कुल संख्या 10 से घटकर 09 हो जाएगी.

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू की कुछ मुख्य बातें

  1. झारखंडी चेतना को दिया हुआ धोखा झारखंड की मानसिकता और झारखंड के लोग नहीं भूलते हैं.
  2. देश के आदिवासियों की मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश की गई है. निश्चित रुप से इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा.
  3. झामुमो को राजनीतिक छल का शिकार बनाया गया है, बिहार चुनाव में झामुमो का समर्थन करने वाली जनता इसका जवाब जरुर देगी.
  4. बिहार की राजनीति में 2025 में जो धोखा हमलोगों को मिला है वो निश्चित रुप से झारखंड भावना को आहत करने वाला है.
  5. पार्टी निश्चित रुप से आने वाले समय में महागठबंधन के राजनीतिक दलों के क्रियाकलाप के आधार पर समीक्षा करेगी. इसके उपरांत झामुमो के राजनीतिक हितों के जो अनुकूल होगा, उसके अनुरुप निर्णय करेगी.
  6. बिहार चुनाव में झामुमो अब किसी भी तरह से सक्रिय राजनीति में नहीं है. वहां के किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रमों में भागीदार नहीं है.

दरअसल, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और पार्टी महासचिव विनोद पांडेय को बिहार में झामुमो के लिए सीटों की संख्या तय करने की जिम्मेदारी मिली थी. जब निष्कर्ष शून्य निकला तो 18 अक्टूबर को झामुमो ने छह सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी. लेकिन 20 अक्टूबर को नामांकन की समय सीमा खत्म होने तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हुई.

सवाल उठे तो मंत्री सुदिव्य ने दो टूक कह दिया कि झामुमो के साथ धोखा हुआ है. इसका खामियाजा उन तमाम लोगों को भुगतना पड़ेगा. आंकड़ों के लिहाज से राजद को अगर हैसियत बताई जाती है तो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन 16 विधायकों वाले कांग्रेस पर एक्शन होते ही सरकार की सेहत पर असर दिखने लगेगा. ऐसा होता है तो सरकार के भविष्य की कमान भाजपा के हाथ में चली आएगी. अब देखना है कि बिहार चुनाव के नतीजों के बाद झामुमो क्या स्टैंड लेता है.

