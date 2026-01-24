ETV Bharat / bharat

80 के दशक में पतिराम ऐसे बना माओवादी! जानें, पूरी कहानी

पतिराम के माओवादी अनल बनने की कहानी चार दशक पुरानी है. ईटीवी भारत की रिपोर्ट से जानें, पूरी कहानी.

ETV Bharat team visited Devanadih village in Giridih native village of Maoist Patiram Manjhi who killed in police encounter
डिजाइन इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 24, 2026 at 3:23 PM IST

गिरिडीहः माओवादी अनल की मौत के साथ देश के सबसे बड़े नक्सली संगठन का एक अध्याय समाप्त हो गया. गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत देवनडीह (झरहा) का रहनेवाला पतिराम मांझी ऊर्फ अनल 22 जनवरी को सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड़ में मारा गया.

पतिराम की मौत के बाद उसके गांव में मातम है. घरवालों को मलाल है कि जीते जी मुलाकात नहीं हो सकी. इन सबों के बीच एक बड़ा सवाल है कि पतिराम आखिर अनल कैसे बना. इसी सवाल का जवाब तलाशने ईटीवी भारत के संवाददाता अमरनाथ सिन्हा पतिराम मांझी के गांव पहुंचे. यहां कई ग्रामीणों से बात की. यहीं पर मंगू किस्कू मिला जो खुद ही नक्सल कांड में जेल जा चुका था. मंगू पिछले कई वर्षों से मुख्यधारा से जुड़ा है. मंगू को हरेक घटना याद है. मंगू ने बताया कि अनल संगठन से जुड़ा कैसे.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः देवनडीह गांव से जानें, पतिराम के माओवादी अनल बनने की कहानी. (ETV Bharat)

80 कि दशक में महाजनों के खिलाफ शुरू हुआ था बड़ा आंदोलन

मंगू किस्कू ने बताया कि वो दौर था 1980 का जब सामंतवाद हावी था. आदिवासियों की जमीन पर महाजनों का कब्जा था. झरहा में भी महाजनों के खिलाफ लोग एकत्रित हो चुके थे, मोर्चा खोला जा चुका था. लड़ाई लंबी थी तो इस लड़ाई को नक्सलियों का भी समर्थन मिला हुआ था. इसी 1987-88 के आंदोलन में यहां 12-13 घर उजड़ गये, कई लोग जेल गए. महाजनों के जुल्म के कारण ही वह गांव से यह कहकर निकला कि अब काम करने जा रहे हैं. फिर वह चला गया. मंगू बताते हैं कि जब पतिराम घर से निकला तो वह नाबालिग ही था. मंगू यह भी बताते हैं कि उस वक्त का माहौल और उत्पीड़न देख कर पतिराम नक्सली संगठन से जुड़ा होगा.

ETV Bharat team visited Devanadih village in Giridih, native village of Maoist Patiram Manjhi who killed in police encounter
देवनडीह, मारे गये माओवादी अनल का गांव (ETV Bharat)

गांव में शुरू हुआ है विकास के काम

मंगू बताते हैं कि हाल के कुछ वर्षों के दौरान उनके गांव में विकास के कुछ कार्य हुए हैं और हो रहे हैं. गांव में मांझी हाउस है, सड़क के कार्य का शिलान्यास हुआ है. हालांकि पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. पानी की टंकी बनी है लेकिन इन टंकी से लोगों को पानी नहीं मिलता है.

ETV Bharat team visited Devanadih village in Giridih, native village of Maoist Patiram Manjhi who killed in police encounter
पतिराम मांझी का गांव देवनडीह (ETV Bharat)

कैसे हुई मौत

बता दें कि इसी गुरुवार को पश्चिमी सिंहभूम जिला में सारंडा के जंगल में सुरक्षाबलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी मेंबर पतिराम मांझी अपने साथियों के साथ मारा गया. यह बता दें कि पतिराम उर्फ अनल पर झारखंड सरकार ने एक करोड़, ओडिशा सरकार ने 1.20 करोड़ तो सेंट्रल एजेंसी ने 15 लाख का इनाम की घोषणा कर रखी थी.

