80 के दशक में पतिराम ऐसे बना माओवादी! जानें, पूरी कहानी

गिरिडीहः माओवादी अनल की मौत के साथ देश के सबसे बड़े नक्सली संगठन का एक अध्याय समाप्त हो गया. गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत देवनडीह (झरहा) का रहनेवाला पतिराम मांझी ऊर्फ अनल 22 जनवरी को सुरक्षाबलों के साथ हुए मुठभेड़ में मारा गया.

पतिराम की मौत के बाद उसके गांव में मातम है. घरवालों को मलाल है कि जीते जी मुलाकात नहीं हो सकी. इन सबों के बीच एक बड़ा सवाल है कि पतिराम आखिर अनल कैसे बना. इसी सवाल का जवाब तलाशने ईटीवी भारत के संवाददाता अमरनाथ सिन्हा पतिराम मांझी के गांव पहुंचे. यहां कई ग्रामीणों से बात की. यहीं पर मंगू किस्कू मिला जो खुद ही नक्सल कांड में जेल जा चुका था. मंगू पिछले कई वर्षों से मुख्यधारा से जुड़ा है. मंगू को हरेक घटना याद है. मंगू ने बताया कि अनल संगठन से जुड़ा कैसे.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः देवनडीह गांव से जानें, पतिराम के माओवादी अनल बनने की कहानी. (ETV Bharat)

80 कि दशक में महाजनों के खिलाफ शुरू हुआ था बड़ा आंदोलन

मंगू किस्कू ने बताया कि वो दौर था 1980 का जब सामंतवाद हावी था. आदिवासियों की जमीन पर महाजनों का कब्जा था. झरहा में भी महाजनों के खिलाफ लोग एकत्रित हो चुके थे, मोर्चा खोला जा चुका था. लड़ाई लंबी थी तो इस लड़ाई को नक्सलियों का भी समर्थन मिला हुआ था. इसी 1987-88 के आंदोलन में यहां 12-13 घर उजड़ गये, कई लोग जेल गए. महाजनों के जुल्म के कारण ही वह गांव से यह कहकर निकला कि अब काम करने जा रहे हैं. फिर वह चला गया. मंगू बताते हैं कि जब पतिराम घर से निकला तो वह नाबालिग ही था. मंगू यह भी बताते हैं कि उस वक्त का माहौल और उत्पीड़न देख कर पतिराम नक्सली संगठन से जुड़ा होगा.