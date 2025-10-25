विधानसभा चुनाव में दिखेगा बाहुबलियों का संग्राम! जानिए आखिर क्यों दागी बने राजनीतिक दलों की पसंद

मोकामा से वीणा देवी: राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार सिवान से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को अपना टिकट दिया है. बीना देवी का मुकाबला जदयू के बाहुबली नेता अनंत सिंह से होगा. मोकामा विधानसभा क्षेत्र में पिछले पांच चुनाव से अनंत सिंह और उनकी पत्नी चुनाव जीतते रहे हैं.
नवादा से कौशल यादव: नवादा विधानसभा क्षेत्र से पिछले कई चुनाव से दो बाहुवली चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं. कौशल यादव और राजबल्लभ यादव के बीच चुनवी मुकाबला होता रहा है. इस बार नवादा विधानसभा क्षेत्र से राजद ने जदयू से आरजेडी में शामिल हुए कौशल यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है. जहां उनका मुकाबला राजबल्लभ यादव की पत्नी से है.
कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार (ईटीवी भारत)
लालगंज से शिवानी शुक्ला: लालगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद ने इस बार बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला पर अपना भरोसा जताया है. लालगंज सीट से मुन्ना शुक्ला और उनकी पत्नी अन्नू शुक्ला विधायक रह चुके हैं. इस बार मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला चुनावी मैदान में है जहां उनका मुकाबला भाजपा के वर्तमान विधायक संजय सिंह से है. किस पार्टी में कितने बाहुबली या उनके परिवार के सदस्य (ईटीवी भारत) बेलागंज से विश्वनाथ सिंह: बेलागंज से राजद ने फिर से बाहुबली सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को टिकट दिया है. सुरेंद्र यादव बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से सात बार विधायक चुने जा चुके हैं. जहानाबाद से सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव में उनके पुत्र विश्वनाथ यादव को टिकट दिया गया था लेकिन उपचुनाव में उनकी हार हो गई थी. इस बार भी विधानसभा चुनाव में राजद ने सुरेंद्र यादव के पुत्र को ही अपना उम्मीदवार बनाया है. जोकीहाट से शाहनवाज आलम: जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र तस्लीमुद्दीन का गढ़ हुआ करता था. 2020 विधानसभा चुनाव में राजद ने यहां से तस्लीमुद्दीन के बड़े बेटे सरफराज आलम को अपना उम्मीदवार बनाया था. लेकिन इस सीट पर उनके छोटे भाई शहनाज आलम ने AIMIM के टिकट पर जीत हासिल हुई थी. बाद में शाहनवाज आलम आरजेडी में शामिल हो गए इस बार राजद ने उन्हें जोकीहाट से अपना उम्मीदवार बनाया है. राजद में बाहुबली या उनके परिवार के सदस्य (ईटीवी भारत) मटिहानी से बोगो सिंह: मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से इस बार राजद ने कभी जदयू के बाहुबली नेता रहे बोगो सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. पिछली बार बाबू सिंह को विधानसभा चुनाव में लोजपा के राजकुमार सिंह से हार का सामना करना पड़ा था. जदयू से टिकट नहीं मिलने के कारण वे राजद में शामिल हुए और इस बार हुए लालटेन के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं. लालू यादव के साथ ओसामा शहाब (ईटीवी भारत)
रुपौली से बीमा भारती: राजद ने रुपौली विधानसभा क्षेत्र से कभी जदयू की विधायक और पूर्व मंत्री रही बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है. बीमा भारती के पति अवधेश मंडल की गिनती कोसी क्षेत्र के बड़े बाहुबली में होती है. बीमा भारती 2024 लोकसभा चुनाव में राजद की टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ी थीं. इसके बाद बिहार विधानसभा के उपचुनाव में रुपौली विधानसभा से उपचुनाव में उनकी हार हुई निर्दलीय शंकर सिंह उन्हें चुनाव में पराजित किया. एक बार फिर से राजद ने विधानसभा के चुनाव में उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है.
दानापुर से रीतलाल यादव: राजद ने दानापुर से एक बार फिर से बाहुबली रीतलाल यादव पर अपना भरोसा जताया है. राजद के टिकट पर वे फिर से चुनाव मैदान में है हालांकि वह अभी जेल में बंद है लेकिन उनका इस बार मुकाबला भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद राम कृपाल यादव से होगा.
वारसिलीगंज से अनीता देवी: राष्ट्रीय जनता दल ने वारसिलीगंज से बाहुबली अशोक महतो की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राजद ने अनीता देवी को मुंगेर से अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था हालांकि इस चुनाव में उनकी हार हुई थी. शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा रघुनाथपुर से उम्मीदवार (ईटीवी भारत)
जदयू के टिकट पर बाहुबली: बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो लिस्ट जारी की है उसमें कोई बाहुबली एवं उनके परिजन के नाम शामिल है. इस लिस्ट में हुए लोग भी शामिल है जो जदयू के टिकट पर कई बार से चुनाव जीतते रहे हैं. मोकामा से अनंत सिंह: बिहार की राजनीति में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह का एक अलग ही रुतबा है. आज भी मोकामा विधानसभा में ‘छोटे सरकार’ का प्रभाव कायम है. 2020 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह मोकामा से निर्दलीय चुनाव जीते थे. बाद में हुए चुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी एचडी की टिकट पर चुनाव जीती थी. अभी हो रहे विधानसभा चुनाव में आनंत सिंह को जदयू ने मोकामा से अपना उम्मीदवार बनाया है. इस विधानसभा चुनाव में उनका मुकाबला एक समय के बड़े बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के साथ हो रहा है. जेडीयू में बाहुबली या उनके परिवार के सदस्य (ईटीवी भारत) नवीनगर से चेतन आनंद: औरंगाबाद के नवीन नगर सीट से जदयू ने बाहुबली आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को अपना उम्मीदवार बनाया है. चेतन आनंद बिहार के बाहुबली आनंद मोहन के बड़े बेटे हैं. आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वर्तमान में शिवहर लोकसभा क्षेत्र से सांसद है. 2020 विधानसभा चुनाव में चेतन आनंद शिवहर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे. इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में चेतन आनंद ने अपना विधानसभा क्षेत्र बदलकर नवीनगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया. अनंत सिंह, मोकामा उम्मीदवार (ईटीवी भारत) कुचायकोट से अमरेंद्र पांडेय: गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने एक बार फिर से अमरेंद्र पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय पर अपना भरोसा जताया है. अमरेंद्र पांडेय तीन बार यहां से विधायक हो रहे हैं. इस बार भी जदयू ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है. शिवानी शुक्ला, लालगंज से उम्मीदवार (ईटीवी भारत) नवादा से विभा देवी: नवादा विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है. विभा देवी वर्तमान में नवादा की विधायक है. 2020 के विधानसभा चुनाव में वह राजद के टिकट पर यहां से चुनाव जीती थी. लेकिन पिछले साल बहुत परीक्षण के दौरान उन्होंने जदयू का साथ दिया. इस बार जदयू ने राजबल्लव यादव की पत्नी पर अपना भरोसा जताया है. इस बार उनका मुकाबला कभी जदयू के नेता रहे और बाहुबली नेता कौशल यादव के साथ हो रही है. रीतलाल यादव, दानापुर से उम्मीदवार (ईटीवी भारत) बेलागंज से मनोरमा देवी: बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से जदयू में फिर से बाहुबली बिंदी सिंह के पत्नी मनोरमा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है. इसी साल हुए विधानसभा के उपचुनाव में मनोरमा देवी ने राजद के बाहुबली नेता सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह को चुनाव में पराजित कर जीत हासिल की थी. मटिहानी से राजकुमार सिंह: मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने कभी बेगूसराय और उसके आसपास के सबसे बड़े बाहुबली रहे कामदेव सिंह के बेटे राजकुमार सिंह को अपना टिकट दिया है. राजकुमार सिंह 2020 विधानसभा चुनाव में यहां से लोजपा की टिकट से जीत हासिल की थी. उन्होंने बाहुबली जदयू नेता बोगो सिंह को चुनाव में पराजित किया था बाद में वह जदयू में शामिल हो गए. इस बार जदयू ने राजकुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. हुलास पांडे, ब्रह्मपुर से उम्मीदवार (ईटीवी भारत)
रुपौली से शंकर सिंह: रुपौली विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने बाहुबली शंकर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. शंकर सिंह विधानसभा के उपचुनाव में राजद के प्रत्याशी बीमा भारती को निर्दलीय चुनाव लड़कर पराजित किया था. बाद में हुआ जदयू में शामिल हो गए और इस बार जदयू उन्हें रुपौली से अपना उम्मीदवार बनाया है.
बीजेपी और लोजपा (आर) से बाहुबली उम्मीदवार: बाहुबली उम्मीदवारों के मामले में बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी भी नहीं पीछे नही है. बीजेपी और चिराग पासवान ने भी कई बाहुबली के परिजनों को उम्मीदवार बनाया है.
तरारी से प्रशांत विशाल: तरारी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने बाहुबली सुनील पांडे के बेटे प्रशांत विशाल को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है. लोकसभा चुनाव के बाद हुए बिहार विधानसभा के उपचुनाव से पहले सुनील पांडे और उनके बेटे प्रशांत विशाल बीजेपी में शामिल हुए थे. उपचुनाव में बीजेपी ने प्रशांत विशाल को तरारी से अपना उम्मीदवार बनाया और उनकी जीत हुई. इस बार भी बीजेपी ने प्रशांत विशाल को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है. बीजेपी और एलजेपीआर में बाहुबली या उनके परिवार के सदस्य (ईटीवी भारत)
शाहपुर से राकेश ओझा: शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने बीजेपी के बाहुबली नेता रहे स्वर्गीय विश्वेश्वर ओझा के बेटे राकेश ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया है. शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से विश्वेश्वर ओझा के छोटे भाई भुअर ओझा की पत्नी मुन्नी देवी विधायक हुआ करती थी. विश्वेश्वर ओझा की हत्या के बाद पहली बार बीजेपी ने उनके बेटे को अपना उम्मीदवार बनाया है.
ब्रह्मपुर से हुलास पांडे: ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बाहुबली हुलास पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है. हुलास पांडे बीजेपी के बाहुबली नेता सुनील पांडे के छोटे भाई हैं. हुलास पांडे का अपना दबदबा पहले से रहा है.
बाहुबलियों की दूसरी पीढ़ी का दौर: बिहार की राजनीति में बाहुबलियों के दिलचस्प कोई नई बात नहीं है. 80 के दशक से शुरू हुआ यह दौर अब बाहुबली की नई पीढ़ी तक पहुंच गई है. वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय का कहना है कि राजनीति में बाहुबलियों को तरजीह देना दुर्भाग्यपूर्ण है. 80 के दशक में यह बाहुबली राजनीति को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते थे. 90 के दशक के बाद बाहुबलियों का राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से एंट्री हुई. इसके बाद दो दशकों तक यह लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिहार की राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं.
"पिछले 10 वर्षों में बाहुबलियों की राजनीति में दखलअंदा जी कुछ काम देखने को मिली थी लेकिन एक बार फिर से 2025 में बाहुबलियों की राजनीति में धमक दिखाई दे रही है. अंतर सिर्फ इतना है कि अब इन बाहुबलियों की दूसरी पीढ़ी राजनीति में सक्रिय हुए हैं. इस काम में सभी पार्टी दिखाई दे रहे हैं. कई राजनीतिक दलों में बाहुबली के परिजनों को या अगली पीढ़ी को इस बार टिकट गया है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार
सुनील पांडेय कहते हैं कि सबका नाम संभव नहीं है, लेकिन आनंद मोहन के पुत्र, सूरजभान सिंह की पत्नी, सुनील पांडेय के पुत्र और भाई, मुन्ना शुक्ला की बेटी, तस्लीमुद्दीन के पुत्र, अमरेंद्र पांडेय विश्वेश्वर कर ओझा के पुत्र चुनावी मैदान में है. समाज के लोगों को यह सोचना होगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग या बाहुबली के परिजन के लोगों का राजनीति में पुनर्वसु होना अच्छा संकेत नहीं है.
80 के दशक से शुरुआत: वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि आजादी के बाद बिहार की राजनीति जनबल के माध्यम से शुरू हुई थी. लेकिन बाद में यह धनबल और बाहुबल पर आकर टिकी. 80 के दशक में वीर महोबिया, सरदार कृष्णा और वीर बहादुर सिंह जैसे लोग चुनाव जीतकर आए. जो लोग बंदूक के सहारे नेताओं को विधानसभा भेजा करते थे, उन लोगों ने सोचा की बंदूक का सहारा लेकर वह खुद विधानसभा पहुंच सकते हैं इस तरीके से बाहुबलियों की राजनीति में एंट्री हुई.
"90 के दशक में बाहुबलियों की राजनीति में एंट्री बाढ़ के जैसी हुई. 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और स्थिति ऐसी है कि बाहुबल और धनबल के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते. इसमें सभी दल चाहे वह बीजेपी हो जदयू हो या आरजेडी हो सभी शामिल हैं. वर्तमान विधानसभा चुनाव में राजद के कई प्रत्याशी बाहुबली या उनके संबंधी है. चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली भाजपा ने भी कई बहुबलियों को अपना उम्मीदवार बनाया है. जदयू ने अनंत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया तो राजद ने उनके धुर विरोधी सूरजभान को उम्मीदवार बनाया है. अशोक महतो की पत्नी सुरेंद्र यादव जैसे एक से एक बाहुबली की उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं."- कौशलेंद्र प्रियदर्शी, वरिष्ठ पत्रकार
कांग्रेस पार्टी में एक भी बाहुबली नहीं: कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक भी बाहुबली को अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है. लेकिन गठबंधन की राजनीति में उनके गठबंधन के तरफ से कई बाहुबली मैदान में हैं जिसके लिए वोट भी मांगा जाएगा. कौशलेंद्र प्रियदर्शी का मानना है कि बाहुबलियों को उनकी जाति के लोग तरजीह देते हैं. एक तो राजनीतिक दलों के द्वारा बाहुबली को टिकट दिया जाना दूसरा वैसे प्रत्याशियों के सहारे उसे जाति के वोटो को साधने की कोशिश राजनीतिक दल करती है.
कौशलेंद्र कहते हैं कि राजनीति में एक बार जगह मिल जाने के बाद यह बाहुबली अपना प्रभाव न केवल दल में बल्कि अपने कास्ट में भी बढ़ने लगते हैं. कास्ट पॉलिटिक्स के कारण वैसे बाहुबलियों को पार्टी टिकट भी दे देती है और जाति के नाम पर यह जीत भी जाते हैं. बाद में राजनीतिक दल ऐसे बाहुबलियों का उपयोग अपने सियासी फायदे के लिए करते हैं.
कास्ट पॉलिटिक्स का असर: कौशलेंद्र कहते हैं कि राजनीतिक दलों की मजबूरी का फायदा उठाकर यह बाहुबली न केवल पार्टी पर हावी होते हैं बल्कि समाज के प्रतिनिधित्व की भी बात करने लगते हैं. जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो वह विधानसभा तक कैसे पहुंच जाता है, राजनीतिक दल एक तरह से उस पर विश्वास करते हैं और सिद्धांत की बात करने वाली पार्टी भी अपना सिंबल वैसे लोगों को देती है. समाज के भी लोग जाति का चेहरा देखकर उसे अपना समर्थन देते हैं और यह लोग न केवल राजनीति में अगवा बनते हैं बल्कि समाज में भी अगवा बनने का प्रयास करते हैं.
बिहार की सियासत में बाहुबलियों का प्रभाव दशकों पुराना है, लेकिन अब उनकी दूसरी पीढ़ी के उदय ने इस परंपरा को नया रूप दे दिया है. सभी प्रमुख दल इस रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं, जिससे सवाल उठता है कि क्या बिहार की राजनीति कभी बाहुबल और धनबल से मुक्त हो पाएगी? समाज और मतदाताओं को यह तय करना होगा कि वे ऐसी राजनीति को कितना बढ़ावा देना चाहते हैं.
