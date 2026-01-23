ETV Bharat / bharat

Explainer: विस्तार से समझिए आखिर इंद्रपुरी जलाशय से बिहार की कैसे बदलेगी तकदीर?

13 जनवरी को बिहार कैबिनेट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया था. आइये आपको विस्तार से बताते हैं इंद्रपुरी जलाशय की पूरी कहानी.

INDRAPURI RESERVOIR PROJECT
इंद्रपुरी जलाशय परियोजना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 23, 2026 at 6:48 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट : अविनाश

पटना : पिछले 36 साल से भी अधिक समय से इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का मामला अटका हुआ था. इसका सबसे बड़ा कारण सोन नदी के जल का विवाद था. 1973 में बाणसागर समझौता हुआ था और उसके बाद बांध की ऊंचाई को लेकर बिहार और यूपी के बीच विवाद शुरू हुआ. उसका असर यह हुआ कि रोहतास जिले के इंद्रपुरी बाराज से 80 किलोमीटर दूर मटीआवं गांव में बनने वाले इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण अटक गया.

1990 में डीपीआर भी बिहार सरकार की ओर से केंद्रीय जल आयोग को सौंपा गया था लेकिन यूपी की आपत्ति के कारण जलाशय का निर्माण नहीं हुआ. इसका असर बिजली घर पर भी पड़ा. उसके बाद झारखंड बंटवारे ने सोन नदी के जल के बंटवारे की मुश्किल को और बढ़ा दी. हालांकि अब सोन नदी के जल के बंटवारे की सहमति के बाद स्थितियां बदलने वाली है.

इंद्रपुरी जलाशय से होंगे कई लाभ : विशेषज्ञों के अनुसार इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है. बिहार को न केवल सिंचाई की सुविधा मिलेगी बल्कि एक बड़े हिस्से में बाढ़ से भी बचाव होगा. 450 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य भी रखा गया है. कुल मिलाकर तीन स्तर पर इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण से बिहार को फायदा मिलने वाला है. इसके साथ ही नौकरी रोजगार के अवसर ही बढ़ेंगे. ऐसे में बिहार के बड़े हिस्से की तकदीर इंद्रपुरी जलाशय परियोजना से बदलने वाली है.

बरसात के दिनों में सोन नदी बिहार के बड़े हिस्सों में बाढ़ का बड़ा कारण बनता है. मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश से आने वाले पानी के कारण गंगा का जलस्तर बढ़ता है और तबाही मचती है. ऐसे में इंद्रपुरी जलाशय परियोजना सिंचाई और बिजली उत्पादन के साथ बाढ़ प्रबंधन में भी मददगार होगा.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

विवाद का कैसे निपटारा हुआ? : 2025 के जुलाई में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक झारखंड में हुई थी. जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड के अधिकारियों के साथ इसपर उच्च स्तरीय बैठक की और जो भी विवाद थे उसका निदान निकाला.

जिसमें बाणसागर समझौते के बाद सोन नदी के जल बंटवारे में बिहार का जो हिस्सा था, उसमें दो मिलियन हेक्टेयर फीट पानी झारखंड को भी देने का फैसला हुआ है. 7.75 मिलियन हेक्टर फिट पानी में से 5 मिलियन हेक्टेयर फिट पानी बिहार को मिलेगा यह तय हुआ. साथ ही उत्तर प्रदेश की तरफ से बांध की ऊंचाई को लेकर जो आपत्ति थी उस पर भी सहमति बनी और 169 मीटर ऊंचाई तय हुआ. अधिकतम स्तर 171 मी रहेगा इस पर भी सहमति बनी.

बिहार विधानसभा चुनाव के कारण इसमें थोड़ा विलंब हुआ. हालांकि फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इसी महीने कैबिनेट की बैठक में झारखंड के साथ सोन नदी जल बंटवारे को लेकर समझौते के लिए स्वीकृति दे दी गई है. अब मुख्य सचिव के स्तर पर समझौता होगा.

''पिछले साल पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हम लोगों ने मजबूती से बिहार का पक्ष रखा था और उसके कारण समाधान हुआ है. अब इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण की योजना का काम आगे बढ़ा है. इससे आने वाले समय में बिहार को बहुत लाभ मिलने वाला है. बिहार की सिंचाई की क्षमता काफी बढ़ जाएगी.''- विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री, बिहार

विजय कुमार चौधरी
विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

बाणसागर समझौता क्या है? : 1973 में बाणसागर समझौता हुआ था. मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले के देओलोन्द गांव के पास सोन नदी पर बाणसागर बांध के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अविभाजित बिहार के बीच यह समझौता हुआ था. इस योजना में मध्य प्रदेश में 435 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन का भी प्रावधान था. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 2:1:1 के अनुपात में खर्च और पानी का बंटवारा हुआ. हालांकि समझौते के बाद विवाद समाप्त नहीं हुआ. झारखंड बंटवारे के बाद विवाद और बढ़ा लेकिन अब सभी विवाद का निपटारा हो गया है.

53 सालों से है लटका हुआ : इंद्रपुरी जलाशय परियोजना पिछले 53 सालों से लटका हुआ है, लेकिन अब विशेषज्ञ भी उम्मीद जता रहे हैं कि डीपीआर बनने के बाद केंद्र से निर्माण की हरी झंडी मिली तो 5 साल में यह जमीन पर उतर जाएगा. बिहार के बड़े हिस्से की तकदीर बदलेगी.

'मील का पत्थर साबित होगा' : इंद्रपुरी जलाशय योजना को लेकर नदियों पर काम करने वाले प्रोफेसर आरके सिन्हा का कहना है कि झारखंड के बंटवारे के बाद भी 25 साल विलंब हो गया है, लेकिन समझौता के बाद जमीन पर इसके उतरने की उम्मीद बढ़ी है. इंद्रपुरी जलशय परियोजना बिहार के बड़े क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा. सोन नदी में पर्याप्त पानी मिलेगा. साथ ही सिंचाई क्षेत्र का अरवल, गया और कई इलाकों में विस्तार भी होगा.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ETV Bharat)

विशेषज्ञों के अनुसार महत्वाकांक्षी परियोजना : विशेषज्ञ इंजीनियर सुनील चौधरी के अनुसार इंद्रपुरी जलाशय परियोजना महत्वाकांक्षी परियोजना है. इसमें जल प्रबंधन, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन की परियोजना है. इसके बन जाने से दक्षिण और उत्तर बिहार के 8 जिले बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, पटना औरंगाबाद, गया और अरवल को काफी फायदा होगा. अभी इन जिलों के किसान पानी की कमी के कारण कृषि संबंधी कई समस्याओं से जूझते रहते हैं.

''इंद्रपुरी जलाशय परियोजना बन जाने पर सिंचाई की क्षमता दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी. अभी 8 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा है. जलाशय के बन जाने के बाद 18 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी. सिंचाई में ही लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि 450 मेगावाट विद्युत का भी उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा बाढ़ से भी निजात मिलेगी.''- सुनील चौधरी, विशेषज्ञ

Indrapuri Reservoir Project
बिहार का सिंचाई भवन (ETV Bharat)

इंद्रपुरी जलाशय परियोजना में विवाद क्या रहा है इस पर इंजीनियर सुनील चौधरी का कहना है कि 1972 में बाणसागर समझौता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच हुआ था. उसमें 7.75 मिलियन हेक्टेयर फीट पानी बिहार को मिलना था लेकिन समझौते के बाद इंद्रपुरी जलाशय योजना के बांध की ऊंचाई को लेकर उत्तर प्रदेश ने विरोध करना शुरू कर दिया. 2000 तक जब तक बिहार और झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ विवाद में फंसा रहा.

1990 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का शिलान्यास भी किया था. झारखंड के गढ़वा जिले के कदवन और रोहतास जिले के मटिआवां के बीच इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का निर्माण होना था. 2000 से पहले इसका नाम कदवन जलाशय परियोजना था लेकिन 2000 के बाद इसे इंद्रपुरी जलाशय परियोजना नाम दिया गया.

सुनील चौधरी (ETV Bharat)

सुनील चौधरी का कहना है कि बिहार, यूपी और झारखंड के बीच जो विवाद था उसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में तीनों राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत कर निदान निकाला है. इंद्रपुरी जलाशय परियोजना में 3.9 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर ऊंचा बांध बनना है. इस परियोजना पर 1200 करोड़ की लागत आएगी फिलहाल डीपीआर बनने के लिए दिया गया है. इसके बन जाने से दक्षिण और उत्तर बिहार के बड़े हिस्से को लाभ मिलेगा लोगों की आर्थिक हालत में सुधार आएगा.

इस परियोजना से बिहार के अलावे यूपी और झारखंड को भी फायदा होगा. इसका प्रशासनिक नियंत्रण झारखंड में रहेगा लेकिन जो समझौता हुआ है उसके अनुसार 5 मिलियन हेक्टेयर फीट जल बिहार को मिलेगा. 2.75 मिलियन हेक्टेयर फीट झारखंड को मिलेगा और यह पानी निर्बाध रूप से मिलते रहेगा.

''बिजली परियोजना के लिए जब काम होगा, इतने बड़े बांध बनेंगे, तो स्वाभाविक है बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन होगा. ऐसे में नौकरी, रोजगार भी बड़ी संख्या में लोगों को मिलना तय है.''- सुनील चौधरी, विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें :-

बिहार-झारखंड सोन नदी जल समझौता पर मुहर, 53 साल बाद सुलझा विवाद

3 महीने में तैयार होगा इंद्रपुरी जलाशय योजना का DPR, दूर होगी पानी की समस्या

पटनाः जय प्रकाश सभागार में 8 जिलों के किसानों की बैठक, इंद्रपुरी जलाशय निर्माण की मांग

TAGGED:

इंद्रपुरी जलाशय
INDRAPURI JALASHAY YOJANA
इंद्रपुरी जलाशय परियोजना का महत्व
SIGNIFICANCE OF INDRAPURI RESERVOIR
INDRAPURI RESERVOIR PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.