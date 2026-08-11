ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के चमोली जल सैलाब में फंस गए थे पोकलैंड ऑपरेटर जोगिंदर सिंह, एक फैसले ने बचाई जान

जोगिंदर सिंह की कैसे बची जान? ( फोटो सोर्स- Chamoli Police )