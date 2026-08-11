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उत्तराखंड के चमोली जल सैलाब में फंस गए थे पोकलैंड ऑपरेटर जोगिंदर सिंह, एक फैसले ने बचाई जान

चमोली के तमक नाले में आए जल सैलाब के बीच कैसे बचे पोकलैंड ऑपरेटर जोगिंदर सिंह? जानिए कौन सा फैसला आया काम, जिसने बचाई जान?

CHAMOLI FLASH FLOOD
जोगिंदर सिंह की कैसे बची जान? (फोटो सोर्स- Chamoli Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 7:55 PM IST

4 Min Read
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चमोली: उत्तराखंड के चमोली की नीती घाटी के तमक नाले में आए जल सैलाब को जिसने भी देखा, उसके रौंगटे खड़े हो गए. चंद मिनटों में ही जल सैलाब वैली ब्रिज से लेकर वाहन को बहा ले गया. इस जल सैलाब के बीच एक पोकलेन (पोकलैंड) मशीन भी फंस गई थी. जिसमें एक ऑपरेटर भी सवार था. जो एक फैसले और सूझबूझ की वजह से अपनी जान बचाने में कामयाब रहा. ऐसे में आपको उस ऑपरेटर से आपको मिलवाते हैं, जो इस सैलाब में बाल-बाल बचे.

तमक नाले में आया था भयानक जल सैलाब: दरअसल, बीती रोज यानी 10 अगस्त की शाम करीब साढ़े 5 बजे के आसपास ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमक नाले में अचानक जल सैलाब (फ्लैश फ्लड) आ गया था. भारी मात्रा में आए मलबा, बोल्डर और मटमैले पानी ने चंद मिनटों में सब कुछ तहस नहस कर दिया. सैलाब वैली ब्रिज को भी बहा कर ले गया. जिस वक्त सैलाब आया, उस वक्त पोकलैंड भी काम कर रही थी. जिसे जोगिंदर सिंह ऑपरेट कर रहे थे.

जल सैलाब के बीच कैसे बचे पोकलैंड ऑपरेटर जोगिंदर सिंह? (वीडियो सोर्स- District Administration)

पोकलैंड मशीन के साथ सैलाब में फंस गए थे जोगिंदर सिंह: तभी जल सैलाब आ गया और वो पोकलैंड मशीन के साथ फंस गए. ऐसे में वो घबराए नहीं और उन्होंने खुद को संभाले रखा. जल सैलाब के बीच ऑपरेटर जोगिंदर सिंह ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मशीन को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और अपनी जान भी बचाई. ऐसे में जल सैलाब से सुरक्षित निकलने वाले चालक जोगिंदर सिंह की हिम्मत और सूझबूझ की हर तरफ सराहना हो रही है.

CHAMOLI FLASH FLOOD
पोकलैंड ऑपरेटर जोगिंदर सिंह (फोटो सोर्स- Chamoli Police)

"उस वक्त डर तो नहीं लगा, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं मशीन से कूद जाऊंगा तो बह सकता हूं. ऐसे में मैं मशीन के अंदर ही बैठा रहा और मशीन को नीचे की तरफ ले गया. चारों तरफ सैलाब के बीच मैं करीब एक से डेढ़ मिनट तक मशीन के अंदर ही रहा. मेरे सामने पानी, बोल्डर, मलबा सब बह रहा था, लेकिन मैं घबराया नहीं. मशीन के अंदर ही रहने से ही मेरी जान बच पाई."- जोगिंदर सिंह, पोकलेन ऑपरेटर एवं प्रत्यक्षदर्शी

खुद भी बचे और पोकलैंड मशीन को भी निकाला: वहीं, ज्योतिर्मठ कोतवाल देवेंद्र सिंह रावत ने भी जल सैलाब से बच निकलने वाले जोगिंदर सिंह से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और उनकी बहादुरी की तारीफ की. उन्होंने कहा कि समय रहते अगर जोगिंदर सिंह मशीन को सुरक्षित नहीं निकालते, तो राहत और बचाव कार्य के साथ सड़क को दुरुस्त करने में यह पोकलैंड मशीन आज बेहद महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाती.

CHAMOLI FLASH FLOOD
इस पोकलैंड मशीन में सवार थे जोगिंदर सिंह (फाइल फोटो- District Administration)

जोगिंदर सिंह के हिम्मत की हो रही तारीफ: स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह जोगिंदर सिंह ने अपनी जान की परवाह किए बिना विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत दिखाई, वो काबिल-ए-तारीफ है. उनकी सूझबूझ के चलते पोकलैंड मशीन सुरक्षित बच गई, जो अब आपदा के बाद सड़क को सुचारू करने और राहत-बचाव कार्य में मददगार साबित हो रही है.

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जलसैलाब में बहा पुल (फाइल फोटो- District Administration)

मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं जोगिंदर सिंह: बताया जा रहा है कि जोगिंदर सिंह मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के रहने वाले हैं. जो पोकलैंड मशीन चालक के रूप में कार्यरत हैं. वहीं, तमक नाले में बादल फटने की घटना के बाद बीआरओ का एक कर्मचारी अभी भी लापता बताया जा रहा है. प्रशासन और बचाव दल लापता व्यक्ति की तलाश में जुटे हुए हैं.

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